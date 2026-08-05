В штате Нью-Йорк легализовали эвтаназию

В Нью-Йорке официально легализовали эвтаназию для безнадежно больных

Tекст: Мария Иванова

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, разрешающий безнадежно больным людям добровольно уходить из жизни, передает ТАСС.

Американское издание Politico отмечает, что новые правила стали одними из самых строгих на территории Соединенных Штатов.

Право запросить специальный препарат получат только совершеннолетние пациенты, находящиеся в здравом уме. Врачи должны подтвердить наличие неизлечимого заболевания, которое приведет к летальному исходу в течение ближайших шести месяцев. При этом больной обязан быть в состоянии самостоятельно принять медикамент.

Документ устанавливает ряд дополнительных требований к желающим воспользоваться новым правом. Пациенты должны пройти обязательную проверку психического здоровья и постоянно проживать на территории штата Нью-Йорк. На сегодня эвтаназия легализована в 14 американских штатах, первым из которых в 1994 году стал Орегон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Национальное собрание Франции приняло закон о легализации смертельных инъекций для тяжелобольных пациентов.

В июне нидерландские врачи впервые провели процедуру эвтаназии ребенку.

В Канаде число прошедших через добровольный уход из жизни граждан скоро превысит 100 тыс. человек.