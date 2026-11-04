По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Ярославский «Локомотив» победил «Спартак» в гостевом матче КХЛ со счетом 4:1
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.
Встреча в Москве завершилась победой гостей, шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Сурин (6-я минута), Данил Романцев (18), Денис Алексеев (23) и Рушан Рафиков (58). У хозяев льда единственную шайбу забросил Сергей Лукьянцев на 31-й минуте, передает РИА «Новости».
Защитник московского клуба Андрей Миронов провел свой 800-й матч в лиге. Игру посетили 10 265 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости в Москве в текущем сезоне КХЛ.
На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 32 очками, тогда как «Спартак» располагается на пятой позиции с 28 очками.
Следующий матч «Спартак» проведет 6 ноября дома против минского «Динамо», а «Локомотив» в этот же день на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 в гостевом матче.
В сентябре ярославский клуб «Локомотив» победил владивостокский «Адмирал» в гостевом матче.