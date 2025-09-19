«Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М новой ИК-камерой

Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?0 комментариев
«Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М HD ИК-камерой с CMOS-сенсором 1000 ТВЛ
На оружейной выставке в Ижевске дебютировал беспилотник СКАТ 350 М с новой инфракрасной камерой, обеспечивающей улучшенное ночное видеонаблюдение.
Концерн «Калашников» представил на выставке военной техники в Ижевске модернизированный беспилотник СКАТ 350 М с новой HD инфракрасной камерой, сообщает Telegram-канал концерна.
Инновационная камера оборудована ночным модулем и предназначена для работы в условиях низкой освещённости. В ближайшее время подобные устройства будут устанавливаться на серийные версии беспилотников.
Камера оснащена чувствительным CMOS-сенсором с разрешением 1000 телевизионных линий, что обеспечивает высокую детализацию изображения даже при слабом освещении. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, а широкий угол обзора делает устройство эффективным для ночных и сложных условий.
СКАТ 350 М применяется для разведки и поддержки наземных операций в любых погодных условиях, способно находиться в воздухе до четырёх часов и преодолевать до 240 км за вылет. Размах его крыла составляет 3,2 метра. Беспилотник также может быть оснащён мультиспектральной камерой, расширяющей возможности мониторинга.
Ранее аппарат получил оборудование удалённой идентификации российского производства. Испытания показали, что сигнал успешно передаётся на дистанцию свыше 40 км, что превышает показатели аналогов и повышает безопасность полётов за счёт двусторонней связи с диспетчерскими службами.
С 2024 года СКАТ 350 М поставляется АО «ГТЛК» для гражданских нужд, однако эффективность дрона подтверждена и в зоне проведения спецоперации на Украине.
