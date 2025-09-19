«Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М новой ИК-камерой

«Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М HD ИК-камерой с CMOS-сенсором 1000 ТВЛ

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» представил на выставке военной техники в Ижевске модернизированный беспилотник СКАТ 350 М с новой HD инфракрасной камерой, сообщает Telegram-канал концерна.

Инновационная камера оборудована ночным модулем и предназначена для работы в условиях низкой освещённости. В ближайшее время подобные устройства будут устанавливаться на серийные версии беспилотников.

Камера оснащена чувствительным CMOS-сенсором с разрешением 1000 телевизионных линий, что обеспечивает высокую детализацию изображения даже при слабом освещении. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в полной темноте, а широкий угол обзора делает устройство эффективным для ночных и сложных условий.

СКАТ 350 М применяется для разведки и поддержки наземных операций в любых погодных условиях, способно находиться в воздухе до четырёх часов и преодолевать до 240 км за вылет. Размах его крыла составляет 3,2 метра. Беспилотник также может быть оснащён мультиспектральной камерой, расширяющей возможности мониторинга.

Ранее аппарат получил оборудование удалённой идентификации российского производства. Испытания показали, что сигнал успешно передаётся на дистанцию свыше 40 км, что превышает показатели аналогов и повышает безопасность полётов за счёт двусторонней связи с диспетчерскими службами.

С 2024 года СКАТ 350 М поставляется АО «ГТЛК» для гражданских нужд, однако эффективность дрона подтверждена и в зоне проведения спецоперации на Украине.

