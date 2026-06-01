Синоптики спрогнозировали дождливый июнь в Москве

Специалист центра «Фобос» Леус сообщил о дождливом июне в Москве
Температура воздуха в Москве в первом месяце лета превысит климатическую норму на один градус, при этом ожидаются частые дожди и грозы.
В июне москвичей ждет теплая, но нежаркая погода с частыми осадками, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
первой половине месяца ночные температуры составят +10…+15 градусов, а днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов.
По словам синоптика, средняя температура превысит норму на 0…1 градус. При этом шесть-семь дней будут дождливыми, а четыре-пять дней сопроводятся грозами. К концу месяца количество осадков приблизится к норме в 77 миллиметров.
Прошедший май стал самым влажным в столице за последние пять лет. Выпало 74 миллиметра осадков, что составило 121% от нормы. Средняя температура достигла +15,5 градуса, превысив норму на 1,9 градуса, что сделало его одним из самых теплых в XXI веке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о резком похолодании с грозами после аномальной жары.
В начале того же месяца базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала рекордное повышение температуры воздуха до 27,4 градуса.
Перед стартом мая метеорологи прогнозировали превышение температурной климатической нормы всего на один градус.