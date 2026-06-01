Американская авиация уничтожила иранские радары и пункты управления дронами

CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

Tекст: Ольга Иванова

Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

«Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.