МВД Франции сообщило о задержании более 890 человек после победы ПСЖ
Масштабные беспорядки охватили Францию после триумфа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, в ходе столкновений пострадали десятки полицейских.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что количество задержанных во время беспорядков, вспыхнувших после победы ПСЖ, превысило 890 человек по всей стране, передает ТАСС.
«Речь идет о более чем 890 задержаниях, это на 45% больше, чем в прошлом году», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter.
По словам руководителя ведомства, при подавлении уличных акций пострадали 178 сотрудников полиции. Нуньес отметил, что власти предвидели возможные волнения и заранее ввели особые меры безопасности, поручив правоохранителям действовать максимально жестко.
Министр подчеркнул, что стражи порядка оперативно пресекали противоправные действия, и большое число задержанных свидетельствует о хорошей работе полиции. Ранее поступала информация об одном погибшем и более 200 пострадавших в результате столкновений.
Напомним, в финале Лиги чемпионов в Будапеште ПСЖ одолел лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время матча закончились вничью 1:1, а в серии пенальти парижане победили со счетом 4:3. Ворота французского клуба защищал Матвей Сафонов, ставший первым российским футболистом с двумя победами в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что французская полиция задержала более 400 участников массовых беспорядков.
В ходе ночных уличных акций в Париже пострадали по меньшей мере 11 человек.
