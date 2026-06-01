МВД Франции сообщило о задержании более 890 человек после победы ПСЖ

Tекст: Мария Иванова

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что количество задержанных во время беспорядков, вспыхнувших после победы ПСЖ, превысило 890 человек по всей стране, передает ТАСС.

«Речь идет о более чем 890 задержаниях, это на 45% больше, чем в прошлом году», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

По словам руководителя ведомства, при подавлении уличных акций пострадали 178 сотрудников полиции. Нуньес отметил, что власти предвидели возможные волнения и заранее ввели особые меры безопасности, поручив правоохранителям действовать максимально жестко.

Министр подчеркнул, что стражи порядка оперативно пресекали противоправные действия, и большое число задержанных свидетельствует о хорошей работе полиции. Ранее поступала информация об одном погибшем и более 200 пострадавших в результате столкновений.

Напомним, в финале Лиги чемпионов в Будапеште ПСЖ одолел лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время матча закончились вничью 1:1, а в серии пенальти парижане победили со счетом 4:3. Ворота французского клуба защищал Матвей Сафонов, ставший первым российским футболистом с двумя победами в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала более 400 участников массовых беспорядков.

В ходе ночных уличных акций в Париже пострадали по меньшей мере 11 человек.

