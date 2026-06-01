Экс-сенатор Арашуков просил передавать элитные товары в колонию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший сенатор Рауф Арашуков просил передавать ему в колонию «Черный дельфин» посылки с элитными товарами. Об этом свидетельствуют материалы суда, передает ТАСС.

«В ходе допроса Арашуков Р.Р. неоднократно сообщал суду как о своем материальном благополучии, так и о наличии у посредника суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники в гораздо большем размере, чем изъятые 3 млн рублей. <...> Посылки Арашуков Р.Р. просил собирать отборного качества (элитные товары), суммы выделяемых средств были соответствующие», – говорится в судебных документах.

В январе 2026 года суд признал экс-сенатора виновным в даче взятки сотрудникам исправительного учреждения на сумму 3 млн рублей. Деньги были помещены посредником в тайники. Представитель гособвинения во время заседания подчеркнул, что материальная состоятельность осужденного не вызывает сомнений.

Прокуратура в апелляционной инстанции настаивала на увеличении штрафа для Арашукова со 120 до 420 млн рублей, что равнялось бы 70-кратной сумме взятки. Однако судебная коллегия отклонила это требование. Суд счел штраф в 120 млн рублей справедливым и соразмерным содеянному, учитывая имущественное положение фигуранта и возможность получения им дохода в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд приговорил бывшего сенатора к штрафу в 120 млн рублей за взятку сотрудникам колонии. В апреле Рауф Арашуков проиграл иск к исправительному учреждению из-за проблем с продуктовыми заказами. В 2024 году Верховный суд России оставил в силе пожизненное лишение свободы для политика.