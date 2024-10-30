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Верховный суд подтвердил пожизненный срок для Арашуковых
Верховный суд оставил в силе пожизненное заключение для Рауфа и Рауля Арашуковых
Верховный суд России подтвердил законность приговора к пожизненному заключению для экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца, настаивая на их вине в совершенных преступлениях.
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненное лишение свободы для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, сообщает ТАСС. Решение было озвучено уголовной коллегией Верховного суда 23 октября 2024 года, подтвердив приговоры нижестоящих инстанций.
По данным следствия, Рауф Арашуков признан виновным в организации двух убийств, а также в создании преступного сообщества. Кроме того, его отец Рауль Арашуков обвинялся в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. Верховный суд счел все доводы защиты необоснованными и не нашел оснований для изменения вынесенных приговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали за участие в передаче взятки на сумму 3 млн рублей, сам Арашуков, осужденный на пожизненное заключение, был заподозрен в даче этой взятки. Также он извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил его о помощи.