Верховный суд подтвердил пожизненный срок для Арашуковых

Верховный суд оставил в силе пожизненное заключение для Рауфа и Рауля Арашуковых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд РФ оставил в силе пожизненное лишение свободы для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, сообщает ТАСС. Решение было озвучено уголовной коллегией Верховного суда 23 октября 2024 года, подтвердив приговоры нижестоящих инстанций.

По данным следствия, Рауф Арашуков признан виновным в организации двух убийств, а также в создании преступного сообщества. Кроме того, его отец Рауль Арашуков обвинялся в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. Верховный суд счел все доводы защиты необоснованными и не нашел оснований для изменения вынесенных приговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали за участие в передаче взятки на сумму 3 млн рублей, сам Арашуков, осужденный на пожизненное заключение, был заподозрен в даче этой взятки. Также он извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым и попросил его о помощи.