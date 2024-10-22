Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Адвокат Арашукова задержан за взятку за улучшение условий клиента
Источник: Адвокат Арашукова задержан по делу о взятке для улучшения условий клиента в колонии
Адвоката бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали за участие в передаче взятки на сумму 3 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Взятка предназначалась для улучшения условий содержания бывшего сенатора в колонии №6, известной как «Черный Дельфин», сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что адвокат регулярно посещал Арашукова в колонии, однако не был его официальным представителем в суде по первому делу и в апелляционной инстанции. Адвокату может быть предъявлено обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве.
Собеседник агентства также уточнил, что адвокат был задержан с поличным при передаче взятки. В ближайшее время ожидается предъявление официальных обвинений.
Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова осудили по делу об организации двух убийств и хищении газа, приговорив к пожизненному сроку. Рауф Арашуков также стал подозреваемым по делу о даче взятки в 3 млн рублей. Деньги предназначались для создания благоприятных условий в колонии.