Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Экс-сенатору Арашукову предъявили новое обвинение в даче взятки
Бывшего сенатора Рауфа Арашукова, осужденного на пожизненное заключение, заподозрили в даче взятки в 3 млн рублей, сообщили в Следственном комитете России.
Дело возбудили по статье о даче взятки, по ней подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Между тем в Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Арашуков стремился создать для себя благоприятные условия в колонии. Для этого он через посредника, имеющего статус адвоката, организовал передачу денежных средств должностным лицам.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и возможных соучастников в этом деле.
Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова осудили по делу об организации двух убийств и хищении газа, их приговорили к пожизненному сроку. Ранее им предъявляли обвинения в убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.