Экс-сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненный срок

Вынесен приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу об организации двух убийств и хищении газа.

Московский городской суд постановил приговорить Арашуковых к пожизненному лишению свободы, зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.

В сентябре коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора и его отца виновными в организации убийств двух общественных деятелей – Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Арашуковым ранее предъявляли обвинения по делу об убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

В 2019 году сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре был задержан его отец Рауль Арашуков.