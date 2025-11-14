Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
В Башкирии задержали мужчину после двойного убийства из ревности
Полицейский в Башкортостане задержал вооруженного мужчину, который подозревается в убийстве супруги и предполагаемого соперника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мужчина сначала выстрелил из самодельного обреза в предполагаемого соперника, после чего нанес еще несколько ударов по голове погибшего и спрятал тело в гараже, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Затем подозреваемый дождался возвращения жены с работы и застрелил ее у ворот дома. После совершенного преступления он начал угрожать покончить с собой. Мужчина потребовал, чтобы к нему подошел старший участковый Венер Султангулов.
Во время разговора мужчина приставил обрез к животу, но полицейский дождался, когда у подозреваемого зазвонил мобильный телефон, и в этот момент выбил оружие из его рук и обезвредил его. На месте преступления полицейские оцепили территорию.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, он арестован.
