В Башкирии задержали мужчину после двойного убийства из ревности

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина сначала выстрелил из самодельного обреза в предполагаемого соперника, после чего нанес еще несколько ударов по голове погибшего и спрятал тело в гараже, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Затем подозреваемый дождался возвращения жены с работы и застрелил ее у ворот дома. После совершенного преступления он начал угрожать покончить с собой. Мужчина потребовал, чтобы к нему подошел старший участковый Венер Султангулов.

Во время разговора мужчина приставил обрез к животу, но полицейский дождался, когда у подозреваемого зазвонил мобильный телефон, и в этот момент выбил оружие из его рук и обезвредил его. На месте преступления полицейские оцепили территорию.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела, он арестован.

До этого в городе Дзержинский в Московской области мужчина убил свою девушку из ревности, его мать помогала ему скрывать следы преступления.