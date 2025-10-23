В Японии решили разводить клонированных свиней для пересадки органов людям

Nikkei Asia: В Японии решили разводить особых свиней для пересадки органов людям

Tекст: Мария Иванова

Японский стартап PorMedTec планирует к 2027 году открыть в Осаке ферму, где будут разводить клонированных и генетически модифицированных свиней для трансплантации органов людям, передает Nikkei Asia.

Партнером проекта выступает американская биотехнологическая компания eGenesis, специализирующаяся на создании генетически модифицированных животных для медицинских нужд, отмечает ТАСС.

Для минимизации риска отторжения органов у пациентов клетки обычных свиней будут подвергать специальной модификации. Ферма сможет выращивать примерно 100 животных в год, а для контроля состояния свиней используют современное оборудование и камеры с искусственным интеллектом, анализирующие температуру тела и другие биологические показатели.

По данным портала, дефицит донорских органов частично можно решить за счет пересадки свиных, поскольку их размеры близки к человеческим. В прошлом году впервые в Японии были созданы три клонированные свиньи, а также успешно пересажена почка свиньи обезьяне. В сентябре текущего года eGenesis сообщила, что пациент, которому была трансплантирована почка генетически модифицированной свиньи, прожил рекордные семь месяцев без необходимости в диализе.

Проект PorMedTec был запущен Университетом Мэйдзи в 2017 году для развития новых материалов для регенеративной медицины. Инициатива направлена на повышение доступности трансплантаций и развитие мировой медицины.

Напомним, в октябре китайские врачи провели первую в мире пересадку человеку печени, выращенной у генетически модифицированной свиньи.

Ранее в Китае ученые впервые в мире пересадили человеку легкие свиньи.

В США в этом году разрешили проведение испытаний по пересадке почек свиней людям.