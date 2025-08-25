Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Как пишет РИА «Новости», китайские ученые впервые осуществили трансплантацию генетически модифицированных свиных легких человеку. Операция была проведена мужчине со смертью мозга после кровоизлияния. Исследование опубликовано в журнале Nature.
В публикации отмечается, что легкое от свиньи с шестью редактированными генами поддерживало жизнеспособность и функционирование в течение 216 часов под наблюдением медиков. За это время не было выявлено признаков сверхострого отторжения органа или инфекций.
«Ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов периода наблюдения, без признаков сверхострого отторжения или инфекции», – говорится в исследовании.
По оценке ученых, хотя эксперимент подтвердил принципиальную возможность трансплантации свиных легких человеку, ряд ограничений пока мешает внедрению этой технологии в клиническую практику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина стал первым в мире пациентом, которому пересадили генно-модифицированную почку свиньи. Две биотехнологические компании в США запланировали проведение первых испытаний по трансплантации таких почек людям с почечной недостаточностью к 2025 году.