Китайские ученые пересадили свиные легкие человеку впервые в мире

В Китае экспериментально доказали возможность трансплантации свиных легких человеку

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», китайские ученые впервые осуществили трансплантацию генетически модифицированных свиных легких человеку. Операция была проведена мужчине со смертью мозга после кровоизлияния. Исследование опубликовано в журнале Nature.

В публикации отмечается, что легкое от свиньи с шестью редактированными генами поддерживало жизнеспособность и функционирование в течение 216 часов под наблюдением медиков. За это время не было выявлено признаков сверхострого отторжения органа или инфекций.

«Ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение 216 часов периода наблюдения, без признаков сверхострого отторжения или инфекции», – говорится в исследовании.

По оценке ученых, хотя эксперимент подтвердил принципиальную возможность трансплантации свиных легких человеку, ряд ограничений пока мешает внедрению этой технологии в клиническую практику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина стал первым в мире пациентом, которому пересадили генно-модифицированную почку свиньи. Две биотехнологические компании в США запланировали проведение первых испытаний по трансплантации таких почек людям с почечной недостаточностью к 2025 году.