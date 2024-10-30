В Москве из-за аферы с займами более 100 человек лишились квартир

В Москве аферисты лишили пенсионеров более 100 квартир через займы под залог

Tекст: Мария Иванова

В Москве раскрыта схема незаконной деятельности, связанной с займами под залог недвижимости, сообщает РИА «Новости». Силовики возбудили уголовное дело, в результате которого выяснилось, что более сотни граждан, включая пенсионеров, лишились своих квартир. Действия аферистов заключались в выдаче микрокредитов на крайне невыгодных условиях.

С ноября 2018 года по октябрь 2021-го злоумышленники убеждали своих жертв брать у них займы, которые предоставлялись под залог имущества. В случае невозможности возврата средств квартиры отбирались через суд. «Такие кредиты давались на кабальных условиях», – отметил источник. После изъятия недвижимость выставлялась на торги, что лишило более 100 человек жилплощади.

Расследование показало, что все займы выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций в центре столицы, но оформлялись от имени частных инвесторов. Это стало основанием для возбуждения дела по статье о незаконном предпринимательстве, поскольку частные лица по закону не имели права выдавать такие кредиты.

Напомним, Хамовнический суд Москвы принял решение рассмотреть в закрытом режиме иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, купившей у певицы квартиру.

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Ксении Собчак, лишив мужчину права пользования квартирой.

А накануне стало известно, что дирижер Юрий Башмет оплачивал коммунальные платежи за себя и шестерых бывших собственников квартиры в течение 16 лет, что стало предметом судебного разбирательства в Москве.