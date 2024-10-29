Дирижер Башмет подал иск о выселении из квартиры бывших собственников

Tекст: Вера Басилая

Дирижер Юрий Башмет подал иск в Тверской суд Москвы о выселении шестерых человек из своей квартиры в центре столицы, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению представителя Башмета, в течение 16 лет он оплачивал коммунальные платежи не только за себя, но и за бывших собственников недвижимости.

В 2008 году Башмет приобрел квартиру, которая продавалась свободной от других лиц. Однако, как оказалось, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи.

Представитель Башмета заявила, что дирижер просит признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.

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