Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Дирижер Башмет подал иск о выселении из квартиры бывших собственников
Дирижер Юрий Башмет на протяжении 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шестерых бывших собственников квартиры, что стало предметом судебного разбирательства в Москве.
Дирижер Юрий Башмет подал иск в Тверской суд Москвы о выселении шестерых человек из своей квартиры в центре столицы, передает РИА «Новости».
Согласно заявлению представителя Башмета, в течение 16 лет он оплачивал коммунальные платежи не только за себя, но и за бывших собственников недвижимости.
В 2008 году Башмет приобрел квартиру, которая продавалась свободной от других лиц. Однако, как оказалось, в квартире зарегистрирован бывший собственник и пять членов его семьи.
Представитель Башмета заявила, что дирижер просит признать утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета.
Ранее бывшая телеведущая «Дом-2» Ксения Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что такое постоянная регистрация и как узнать, кто прописан в вашей квартире.