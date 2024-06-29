  • Новость часаПри ракетной атаке в Севастополе ранены три человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Туман и дождь – любимая погода сапера
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Эксперты сравнили советскую защиту «Шатер» для танков с современным «мангалом»
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    WP опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    RS: США обостряют конфликт из-за провалов ВСУ на Украине
    Назван возможный ответ на размещение у границ России американских ракет
    Мнения
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Наследие Римской империи может помочь миру

    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    6 комментариев
    29 июня 2024, 11:22 • Новости дня

    Суд объявил в розыск сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела

    Tекст: Кристина Цыцура

    Таганский райсуд Москвы объявил в розыск одного из ключевых участников уголовного дела, касающегося бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» по имени Андрей Кочанов.

    Судебный процесс против него и еще девятерых подсудимых продолжается уже более года, но недавно один из фигурантов, находившийся под домашним арестом и обвиняемый в 123 случаях мошенничества, не явился на очередное заседание, сообщает «Коммерсант».

    Представители беглеца утверждали, что он уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО, однако суд не считает это объяснение убедительным и решено было объявить его в розыск и поместить в СИЗО по его обнаружении.

    Учитывая изменения в законодательстве, подследственные или уже осужденные могут бороться за освобождение от уголовной ответственности. В рамках уголовного дела о крупном и особо крупном мошенничестве возник скандал на судебном заседании.

    По версии следствия, аферисты привлекали средства под высокие проценты, обещая вложить их в строительство жилых домов в Германии, но затем обанкротились, переведя деньги в криптовалюту и выведя их за границу, включая Украину. Следствие начинали полицейские, но потом дело передали в управление СКР по Центральному административному округу, где и были произведены задержания.

    Организатор пирамиды Владимир Дрягин, по некоторым данным, скрылся в Польше, а большинство его сообщников находятся в СИЗО. Пострадавшим, в том числе пенсионерам, до сих пор не было возмещено причиненного ущерба. Андрей Кочанов оставлен под домашним арестом, но после пропуска очередного судебного заседания его объявили в розыск с намерением поместить в СИЗО «Бутырка».

    28 июня 2024, 22:14 • Новости дня
    Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
    Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса».

    В 2024 году темой праздника является объявленный президентом России Владимиром Путиным Год семьи, пишет Life.

    На площади состоится театрализованное представление, после чего на ней и на стрелке Васильевского острова начнутся концерты. Ожидается выступление АMIRCHIK, IOWA, ST, Тоси Чайкиной, Алсу, Люси Чеботиной и Вани Дмитриенко. Хедлайнером станет рэпер МОТ. Вести праздник будут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

    После концертной части запланировано водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминация праздника – появление бригантины «Россия» с алыми парусами, которая проследует по традиционному маршруту: Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.

    Напомним, в 2025 году будет отмечаться 20-летие с момента возрождения традиции проводить «Алые паруса». История «Алых парусов» берет начало в 1968 году – в честь 265-летия Ленинграда было выдвинуто предложение провести праздничный выпускной для студентов. Первые «Алые паруса» состоялись 28 июня 1968 года. В 1979 году действие перенесли в Сестрорецк, а с 1991 года о празднике забыли. Возрождение «Алых парусов» произошло в 2005 году благодаря поддержке со стороны президента.

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»

    Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    «Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.

    В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.

    Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

    Коментарии (0)
    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

    Коментарии (95)
    28 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    @ Andres Kudacki/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Весь мир наблюдал за президентскими дебатами в США, которые состоялись в минувший четверг, и «словил кринж», пишут американские СМИ.

    В статье Politico для описания эмоций, которые вызвала дискуссия Джо Байдена и Дональда Трампа, используется молодежный термин «кринж», описывающий чувство неловкости и стыда – но не за свои, а за чужие действия или слова.

    В публикации говорится, что Трамп «делал свои типичные чудные заявления», а «слабость» Байдена все больше бросалась в глаза.

    «Трамп чудовищно врет. С другой стороны, мы, по крайней мере, поняли, что он говорит», – сказал изданию неназванный западный дипломат, который не исключил, что прошедшие дебаты стали «поворотным моментом» для Байдена.

    Politico пишет, что реакция на выступление Байдена, вероятно, связана с высокими ожиданиями: казалось, что он «будет выглядеть более сильным и энергичным». К концу дебатов, продолжает газета, «появились сомнения, что кто-либо из них способен возглавить страну».

    Европейский дипломат, имя которого не раскрывается, заявил изданию, что дебаты представили Америку на международном уровне «не лучшим образом». Возникли риски «констатировать очевидное», добавил он.

    Ни один из кандидатов, по оценке издания, «не продвинулся вперед с точки зрения сути политики». Не были сформулированы новые идеи о том, как «остановить войны в Европе и на Ближнем Востоке». Трамп «преувеличивает» масштабы проблем во внешней политике, а Байден и вовсе не смог изложить свою точку зрения, приводит издание слова другого европейского дипломата.

    Издание признает, что Трамп, по некоторым оценкам, выглядел более энергичным, чем Байден, и высказывался «более четко, даже когда искажал факты». Приводятся в статье слова африканского дипломата, который отметил, что именно Трамп больше похож на человека, с которым можно вести дела.

    При этом «главным разговором того вечера среди дипломатов стало то, каким деревянным и усталым показался Байден», пишет Politico. «Не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», – отметил европейский чиновник.

    Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Байден настолько плохо показал себя в ходе дискуссии с Трампом, что вторые дебаты могут не состояться.

    Коментарии (21)
    28 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Армения приняла приглашение на саммит НАТО

    Армения приняла приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне

    Армения приняла приглашение на саммит НАТО
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван подтвердил свое участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

    Армения получила приглашение и намерена участвовать в саммите, а также в сопутствующих мероприятиях по случаю 75-летия Североатлантического альянса, сообщила Бадалян, передает ТАСС.

    «Других договоренностей на данный момент нет», – добавила она.

    Ранее США и Армения объявили о намерении повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

    Коментарии (24)
    28 июня 2024, 12:39 • Новости дня
    Российский банк впервые продал замороженные из-за санкций активы

    ВТБ от продажи заблокированных активов получил 16 млрд рублей

    Российский банк впервые продал замороженные из-за санкций активы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    ВТБ в июне продал часть заблокированных из-за санкций активов другому российскому банку, также находящемуся под санкциями, получив прибыль 16 млрд рублей, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Названия покупателя и объем переданных активов он не раскрыл.

    Сделка стала первой в своем роде на российском рынке: до сих пор замороженные из-за санкций активы между российскими игроками не продавались, пишет РБК.

    По словам Пьянова, по форме сделка представляла собой цессию – переуступку прав требования по активам от ВТБ покупателю. Портфель был продан с дисконтом, но точную величину скидки топ-менеджер не назвал, отметив, что она была «значительной».

    «На рынке очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами», – пояснил Пьянов. «Мы ищем по рынку таких контрагентов уже второй год, это говорит о том, что это рынок покупателя. В такой ситуации дисконт большой. В том числе и в государстве близится понимание, что эти активы невозвратные», – добавил он.

    Ранее российский суд арестовал 439,5 млн долларов JPMorgan по иску ВТБ.

    Коментарии (2)
    28 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»

    Военные эксперты Шурыгин и Леонков назвали недостатки советской защиты танков «Шатер»

    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противокумулятивная защита «Шатер» не пошла в серийное производство в СССР из-за неприменимости при танковом наступлении и дороговизны. Однако в те годы танкам не нужна была защита от FPV-дронов, как это происходит сейчас в зоне СВО, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владислав Шурыгин и Алексей Леонков. Ранее в экспертной среде «мангал» назвали «хорошо забытым старым», сравнив его с советским «Шатром».

    «Судя по всему, круговая противокумулятивная защита типа «Шатер» не пошла в серию из-за общей тактики применения бронетанковых войск, когда основной силой этих войск были масса и скорость. Для массированных атак больших групп танков такие «шатры» были чрезвычайно неудобны. «Шатер» больше уместен либо в обороне, либо в операциях, проводимых при поддержке пехоты», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Классическое наступление танковой дивизии, осуществленное по советским боевым уставам, проводить, конечно, с такими «шатрами» было бы крайне тяжело. Во-вторых, такая защита означала бы дополнительные затраты, которые изначально не предполагались. В-третьих, выстрел гранатомета танк должен был держать по умолчанию, потому что он и создавался, чтобы противостоять гранатометам. А ПТУРов было не так много, чтобы из-за них все танки оборудовать такой защитой», – добавил аналитик.

    «Сейчас к этой идее все возвращаются под разными углами, каждый по-своему. Знаменитый «царь-мангал» – это тот же самый «шатер». Но «Шатер» создавался против единичных ударов, а «царь-мангал» – это система, которая защищает, условно говоря, от 10–15 ударов дронов подряд. Сама концепция воплощена в жизнь, но с разным исполнением. И сейчас все ждут решений и шагов от наших военных НИИ, чтобы создание такой защиты для танков было не просто продуктом фронтовой смекалки, а результатом реальных исследований и технической работы», – подчеркнул он.

    В то же время военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в советское время для танка Т-54 разрабатывалась круговая противокумулятивная защита типа «Шатер», однако идея так и не получила «зеленый свет». Конструкторы внедрили систему динамической защиты «Дрозд», которая, судя по всему, по своим характеристикам тогда считалась лучшей.

    «Здесь нужно понимать, что динамическая защита разрабатывалась для противостояния быстро летящей цели типа снаряда, противотанковой ракеты или противотанковой гранаты из РПГ. А у FPV-дронов, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции, скорость подлета меньше, и настройка динамической защиты не воспринимает их как опасность. Если вы ударите, например, палкой по одному из этих квадратов, которыми облеплен танк, то защита не сработает», – пояснил он.

    «Эта особенность не учитывалась в те годы, когда выпускались Т-54, Т-55, Т-62, Т-64. И сейчас наши специалисты ищут решения. Эти «мангалы», которыми обваривают танки, различные накидки, чтобы снижать их радиолокационную заметность – это не постоянная вещь, а промежуточный этап в поисках оптимального решения. И специалисты это решение найдут», – указал аналитик.

    Ранее авторы Telegram-канала «Темная сторона солнца» рассуждали, каким должно быть экранирование российской бронетехники в зоне СВО, в первую очередь для защиты от FPV-дронов, а также обратили внимание на советский вариант защиты танков типа «Шатер». «Воистину, все новое – это хорошо забытое старое», – отметили они.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала про изобретения «народного ОПК». Одним из них является так называемый мангал для танков – металлический купол, установленный над башней. Изначально конструкции подобного рода собирались кустарно, однако вскоре были поставлены на поток. Сейчас концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Такие же элементы защиты верхней полусферы от беспилотников устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР. По мнению экспертов, этот случай можно считать одним из наиболее удачных в контексте интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку».

    Коментарии (10)
    28 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД Германии призвал журналистов уехать из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким журналистам, работающим в России, рассмотреть возможность отъезда из страны.

    Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

    Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

    Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.

    Коментарии (11)
    28 июня 2024, 13:15 • Новости дня
    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом

    Путин: Заводы России и Белоруссии сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета

    Путин рассказал о работе над российско-белорусским самолетом
    @ 558arp.by

    Tекст: Ольга Никитина

    Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета, заявил президент Владимир Путин.

    Путин в обращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии отметил, что двумя странами будет реализован целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств, передает РИА «Новости».

    «Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», – отметил глава государства.

    Напомним, ранее сообщалось, что первый опытный двухдвигательный легкий многоцелевой самолет «Освей» по проекту России и Белоруссии должен появиться в конце 2026 – начале 2027 года.

    Кроме того, президент Путин отметил, что интеграционные процессы, в которых участвуют Россия и Белоруссия, приносят практическую пользу обеим странам. Благодаря «все более тесной интеграции», отметил Путин, российские и белорусские компании, «в каком бы регионе они ни находились, получают возможность работать в условиях единого экономического поля, без барьеров и преград», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что активное внедрение новых технологий необходимо для укрепления суверенитета стран, эту задачу решают Москва и Минск.

    Коментарии (14)
    28 июня 2024, 20:24 • Новости дня
    Польская Orlen пригрозила клиентам Газпрома изъятием их платежей за российский газ
    Польская Orlen пригрозила клиентам Газпрома изъятием их платежей за российский газ
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польская энергетическая компания Orlen предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможном аресте их платежей Газпрому за импорт газа из России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Reuters, это связано с исками Orlen о возмещении убытков, понесенных после прекращения поставок газа из России в 2022 году из-за отказа Польши оплачивать их в рублях, передает ТАСС.

    Компания направила предупреждения компаниям MVM CEEnergy (Венгрия), SPP-distribucia (Словакия) и OMV AG (Австрия) более месяца назад, пишет агентство.

    Власти Венгрии и Словакии уже предприняли меры, чтобы защитить свои компании от возможного ареста платежей, сообщил один из источников издания.

    В марте Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к Europol Gaz и Orlen.

    Коментарии (8)
    28 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Раскрыта схема обмана россиян украинскими кол-центрами

    Российский журналист изнутри изучил работу мошенников в украинском кол-центре

    Раскрыта схема обмана россиян украинскими кол-центрами
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналисты RT под видом соискателей внедрились в один из киевских кол-центров, где мошенники выманивают деньги у россиян. Используя «новую схему» под названием «Ректорат», они запугивают людей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, директорами организаций или знакомыми.

    Мошенники ищут информацию о потенциальных жертвах в открытых базах данных, соцсетях и мессенджерах. Используя фейковые аккаунты или взломанные страницы, мошенники вступают в контакт с жертвой, представляясь знакомым человеком. Жертве сообщают о «проверках», «финансировании ВСУ» или других угрозах, чтобы посеять страх и панику, передает RT.

    Затем мошенники предлагают «уладить» проблемы за деньги, переведя их на «безопасный счет». Жертва, будучи в стрессе, переводит деньги, после чего мошенники исчезают.

    Корреспондент выяснил, что порядка 100 тыс. рублей в месяц обещают платить профессиональным мошенникам в украинских кол-центрах. Связавшаяся с журналистом девушка рассказала, что от каждого «удачного звонка» можно забрать 15% от украденной суммы плюсом к зарплате. Работодатель подчеркнул, что обманывать россиян и выманивать у них деньги – «абсолютно безопасно» и не повлечет никакого наказания со стороны правоохранительных органов.

    Основная цель – завладеть средствами россиян. Мошенники также могут предлагать работу в кол-центре, в том числе программистам для создания ботов для обмана людей. В некоторых случаях мошенники, завладев деньгами, шантажируют жертву, требуя совершения преступления.

    Ранее антитеррористическая комиссия Севастополя предупредила о распространении украинскими спецслужбами мошеннических писем, якобы отправленных от имени ФСБ.

    Коментарии (13)
    28 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области

    Минобороны показало видео уничтожения РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области

    Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ракетный удар от ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен по ангару с американской ракетной системой залпового огня М270 A1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области.

    Российские военнослужащие – операторы БПЛА обнаружили позицию пусковой установки М270 A1 MLRS, выявили ангар в Шевченкове с персоналом и автомобилями, а затем произвели ракетный удар, что привело к уничтожению цели и повторной детонации, передает Telegram-канал российского военного ведомства.


    В результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, пусковая установка М270 A1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, находившиеся в ангаре.


    Коментарии (17)
    28 июня 2024, 13:26 • Новости дня
    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем

    Военный эксперт Анпилогов перечислил «неконтактные способы» борьбы с беспилотниками США над Черным морем

    Эксперт описал методы борьбы с американскими беспилотниками над Черным морем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия обладает большим спектром возможностей для предотвращения деятельности американских БПЛА над суверенными акваториями. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации со стороны американских БПЛА над Черным морем.

    «Дроны США, регулярно совершающие полеты над акваторией Черного моря, выполняют несколько функций: собирают разведывательную информацию и занимаются целеуказанием для высокоточного оружия ВСУ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, существует два варианта реагирования на провокации США. Первый подразумевает создание различных помех для американских БПЛА. В этой связи собеседник напомнил об инциденте с MQ-9 Reaper, который произошел в апреле прошлого года. Тогда беспилотник, находившийся над Черным морем, упал из-за маневра российского истребителя Су-27.

    «Практику вытеснения американских дронов можно продолжить. Речь идет о сбросе истребителем керосина на подобную цель, а также о переходе самолета на сверхзвуковой режим. Последнее создаст для беспилотника зону сильной турбулентности, и БПЛА потеряет управление», – детализировал Анпилогов. Он уточнил: эти «неконтактные способы» не приведут к уничтожению дронов, но вынудят их прекратить работу в заданных районах нейтральных вод Черного моря.

    Второй же вариант реагирования на провокации предполагает обострение ситуации, продолжил эксперт. «Если будет принято решение сбивать дроны, технических проблем с исполнением задачи не возникнет. Американские беспилотники представляют заметную и достаточно легкую цель», – указал спикер. Анпилогов, впрочем, добавил, что БПЛА – собственность иностранного государства, и поражение этой цели может обернуться серьезными последствиями. «Хотя можно и заплатить за сбитый дрон», – сыронизировал он.

    Собеседник напомнил, что в апреле 2023 года после инцидента в Черном море США назвали российские ограничения полетов над акваторией незаконными. «Вашингтон не признает Конвенцию ООН по морскому праву, да и в целом очень вольно трактует положение международного права, используя соглашение в своих интересах. В тех случаях, когда, по мнению Белого дома, положения Конвенции ограничивают их действия и регламентируют обязанности, США их не выполняют», – пояснил эксперт.

    Анпилогов указал на двуличие позиции Соединенных Штатов. «Мне кажется, статус открытого экстерриториального моря может быть пересмотрен в связи с недружественными действиями со стороны Вашингтона и его союзников», – считает он. 

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства. В данной акватории американские беспилотники пытаются выведать разведданные, с помощью которых в дальнейшем осуществляется процедура целеуказания высокоточного оружия ВСУ.

    Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей вовлеченности Вашингтона и НАТО в текущий конфликт. Кроме того, осуществляемые США запуски БПЛА кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с аппаратами ВКС России, что увеличивает риски прямой конфронтации альянса с Москвой.

    Напомним, Штаты еще в марте отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщало издание Politico. Боеприпасы были тайно включены в пакет военной помощи на 300 млн долларов, утверждение которого также прошло весной. Точное количество переданных вооружений не раскрывалось, однако газета  The New York Times сообщила о поставке более чем 100 ракет.

    Уже в июне Вашингтон одобрил удары ВСУ вглубь России. Как пояснял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, суть данного решения заключается в том, чтобы дать Украине возможность уничтожать силы, отвечающие за атаки по территории страны, цитировало его Politico. Причем местные чиновники не считали данный шаг значительным сдвигом в проводимой политике.

    После этого, 23 июня ВСУ совершили террористическую атаку по гражданской инфраструктуре Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Всего при ударе погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали более 150 граждан, а в больницы Москвы отправили 14 пациентов с полуострова.

    Коментарии (15)
    28 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    В США призвали Зеленского принять предложение Путина по Украине

    Американский журналист Хинкл: Зеленский может завершить конфликт на Украине, приняв предложение Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина, считает американский журналист Джексон Хинкл.

    Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Зеленский действительно хочет положить конец конфликту на Украине, он может сделать это уже сегодня. По его словам, украинскому лидеру необходимо принять «щедрое мирное предложение президента Путина», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.

    Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Коментарии (9)
    28 июня 2024, 20:07 • Новости дня
    Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен нетонущей «сушеной воблой»

    Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу»

    Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен нетонущей «сушеной воблой»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейское «фрик-шоу становится увлекательнее», а «участники все уродливее», так прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назначение на должность генсека НАТО экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, а также сохранившую пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и будущего шефа европейской дипломатии, экс-премьера Эстонии Каю Каллас.

     «Чудесная получается троица в НАТО и Еврокомиссии. Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Новые и старые руководители, каждый другого краше», – написал в своем Telegram-канале Медведев.

    Марка Рютте, бывшего премьера Нидерландов, а теперь генсека НАТО Медведев назвал «весьма специфическим парнем». «За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста», – написал зампред Совбеза.

    «Номер два. Знакомое уже немолодое изможденное лицо – Урсула Гертруда фон дер Ляйен. 65 лет. Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», – считает Медведев.

    По его словам, в период пандемии фон дер Ляйен хорошо поднялась на закупках вакцин Pfizer по завышенной стоимости. «Даже ко всему привычные либероидные «как бы мужчины» в Еврокомиссии ее явно опасаются. Тем более что в ее послужном списке – пребывание в должности министра обороны ФРГ, за время которого она также стала героиней коррупционного скандала вокруг миллионных контрактов с «внешними консультантами». Уже готовилась к позорной отставке, но сушеная вобла не тонет», – пояснил замглавы Совбеза. Медведев отметил, что она «мазохистски предана заокеанским хозяевам и готова к любым формам проявления любви к геронтологическим плейбоям из Вашингтона. Постоянно несет злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений».

    Кая Каллас, станет верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля. «В Кае прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, ее собственный муженек Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями. И за 2022–2023 годы наколотил около 1,5 млн евро», – подчеркнул Медведев.

    «Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!» – написал зампред Совета безопасности.

    Напомним, Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего можно от него ожидать. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет. Руководителем Евросовета также утвердили премьера Эстонии Каю Каллас.

    Коментарии (31)
    Главное
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    Инвестор в США назвал использование российских активов воровством
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом
    Глава миссии МВФ на Украине призвал G7 не подрывать мировую валютную систему
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    МВФ не стал рассматривать возможность реструктуризации долга Украины
    Суд объявил в розыск сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Туман и дождь – любимая погода сапера

    «Без хорошего окопа боец на передке – не боец. Малая пехотная лопата – лучший друг любого пехотинца. Нынче она важнее любого автомата». Командир инженерно-технического батальона Николай Клобуков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, какую роль в спецоперации играют рвы, капониры и «зубы дракона». Подробности

    Перейти в раздел

    Как и зачем ЮАР помогает России

    Южно-Африканская Республика намерена прислать в Россию, на предстоящий осенью саммит БРИКС в Казани, крупную делегацию во главе с президентом страны. Интерес ЮАР к развитию отношений имеет и политическую, и экономическую, и даже эмоциональную подоплеку. «ЮАР очень помогает России», – говорят эксперты и объясняют, с чем это связано. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............