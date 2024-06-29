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Суд объявил в розыск сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела
Таганский райсуд Москвы объявил в розыск одного из ключевых участников уголовного дела, касающегося бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» по имени Андрей Кочанов.
Судебный процесс против него и еще девятерых подсудимых продолжается уже более года, но недавно один из фигурантов, находившийся под домашним арестом и обвиняемый в 123 случаях мошенничества, не явился на очередное заседание, сообщает «Коммерсант».
Представители беглеца утверждали, что он уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО, однако суд не считает это объяснение убедительным и решено было объявить его в розыск и поместить в СИЗО по его обнаружении.
Учитывая изменения в законодательстве, подследственные или уже осужденные могут бороться за освобождение от уголовной ответственности. В рамках уголовного дела о крупном и особо крупном мошенничестве возник скандал на судебном заседании.
По версии следствия, аферисты привлекали средства под высокие проценты, обещая вложить их в строительство жилых домов в Германии, но затем обанкротились, переведя деньги в криптовалюту и выведя их за границу, включая Украину. Следствие начинали полицейские, но потом дело передали в управление СКР по Центральному административному округу, где и были произведены задержания.
Организатор пирамиды Владимир Дрягин, по некоторым данным, скрылся в Польше, а большинство его сообщников находятся в СИЗО. Пострадавшим, в том числе пенсионерам, до сих пор не было возмещено причиненного ущерба. Андрей Кочанов оставлен под домашним арестом, но после пропуска очередного судебного заседания его объявили в розыск с намерением поместить в СИЗО «Бутырка».