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    12 сентября 2026, 16:16 • Новости дня

    Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво

    Политологи оценили итоги телевизионных предвыборных дебатов

    Эксперты: Дебаты на федеральных каналах сохранили партийный статус-кво
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи подвели итоги предвыборных теледебатов, проходивших с 31 августа на федеральных телеканалах. Эксперты заявили, что дебаты не привели к изменениям в расстановке политических сил, парламентские партии в основном обращались к своему базовому электорату, а «Единая Россия» смогла наиболее последовательно представить свою программу, опытных политиков и новые лица.

    Президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что дебаты прежде всего были рассчитаны на сторонников партий. «Сейчас главный нерв кампании – как можно больше склонить на свою сторону неопределившихся, а дебаты – это, конечно, в первую очередь зрелище для твердых сторонников», – сказал он «Ведомостям».

    По словам эксперта, парламентские партии использовали эфир для обращения к своему ядерному электорату, тогда как непарламентские объединения пытались повысить узнаваемость. Однако содержательного оппонирования политическим тяжеловесам им добиться не удалось.

    Костин отметил выступления представителей «Единой России», которые, по его оценке, «профессионально отрабатывали политическую задачу». В команде партии были Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Анна Кузнецова и другие опытные политики. При этом единороссы смогли представить и новые лица, в том числе участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

    Костин также отметил, что до 18 сентября партиям дано эфирное время на телевидении для размещения агитационных роликов. «На последнем этапе кампании основные драйверы рейтинга – работа территориальных групп, политическая реклама, дебаты и медиасопровождение», – сказал эксперт.

    В качестве примера эксперт привел «Единую Россию», которая задействует первую пятерку своего списка. Кандидаты снимаются в роликах с различными лидерами мнений, которые «встраиваются» в образ каждого из них.

    Так, в материалах с первым номером списка, главой МИД России Сергеем Лавровым, появляются главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, летчик-космонавт Сергей Крикалев и другие. В роликах с мэром Москвы Сергеем Собяниным участвуют главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, хирург-онколог Андрей Каприн и другие.

    Президент «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко также положительно оценил выступления единороссов, пишет «Коммерсантъ». «Ни одного провального выступления единороссов на федеральных дебатах я не видел. Добротно отработали обязательную программу», – сказал он.

    Политтехнолог отметил, что КПРФ запомнилась выступлением Николая Бондаренко, которого он назвал «шутом-бунтарем». При этом Нина Останина, по его мнению, выглядела «уныло и номенклатурно». Выступление ЛДПР Минченко назвал провальным, добавив: «Чем больше показывают Слуцкого, тем хуже – люди узнают, что Жириновский умер».

    Политолог Константин Калачев считает, что дебаты подтвердили сложившееся положение партий: «Устоявшийся порядок не поколеблен». По его оценке, «Единая Россия» подтвердила лидерство, а КПРФ сохранила статус-кво.

    По мнению Калачева, хуже других выглядела ЛДПР, поскольку партии не удалось убедительно заменить Владимира Жириновского. «Второго Жириновского не будет», – отметил политтехнолог. «Новые люди», по его словам, сохранили привычную стилистику умеренно-прогрессивных жителей крупных городов. «Справедливая Россия» представила разнообразную команду, однако не смогла определиться, что для нее важнее – статус участника в партии или его ораторский талант.

    Политолог Павел Склянчук также назвал наиболее убедительными выступления представителей «Единой России». По его словам, в партийной команде были опытные ораторы и действующие депутаты Госдумы – Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие. Среди представителей оппозиции эксперт выделил Валерия Гартунга от «Справедливой России», Андрея Лугового от ЛДПР и Нину Останину от КПРФ.

    При этом, в отличие от других парламентских партий, «Единая Россия» смогла представить новые лица. Склянчук отдельно отметил уверенное выступление участника СВО, Героя России Владимира Сайбеля.

    По мнению политолога, в теледебатах лучше воспринимались участники, которые опирались на проверенные тезисы, а не пытались добиться внимания только с помощью эмоций, абстрактных лозунгов или популизма. Дебатеры «Единой России», как считает Склянчук, последовательно транслировали позицию партии: «мы партия президента, у нас Народная программа, мы делали и сделаем то, что обещаем».

    Одним из наиболее скандальных эпизодов марафона дебатов Склянчук назвал попытку Николая Бондаренко спровоцировать в гримерке Петра Толстого. По оценке эксперта, провокация не удалась, поскольку вице-спикер Госдумы даже не встал с дивана.

    «Команда «Единой России» выглядела на дебатах солидно и уверенно. Избиратели чувствуют эту уверенность и профессионализм, что является залогом лидерства «Единой России» на выборах в Государственную Думу девятого созыва», – резюмировал Склянчук.

    Предвыборные дебаты в федеральном телеэфире завершились 11 сентября. Трансляции проходили с 31 августа на «Первом канале», «России 1», «России 24», ОТР и ТВЦ. Кандидаты обсуждали защиту традиционных ценностей, демографию, сельское хозяйство, адаптацию участников спецоперации и регулирование интернета.

    10 сентября 2026, 15:09 • Новости дня
    По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках Народной программы появится более 3 тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения доступности медицинской помощи в регионах.

    Программа развития здравоохранения предусматривает масштабное обновление инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия». Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что ключевым приоритетом является поддержка медицинских работников.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребёнка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами. Место жительства не должно определять качество лечения – именно этот принцип заложен в Народную программу «Единой России»», – отметил он.

    По его словам, для повышения доступности здравоохранения важно развивать мобильные бригады, способные добираться до жителей самых отдалённых районов.

    В сфере охраны материнства и детства ожидаются значительные изменения. Парламентарий добавил, что количество женских консультаций планируется увеличить в три раза, а также обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

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    10 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящих выборах в Госдуму пройдут четыре партии, а абсолютным лидером с поддержкой свыше 51% голосов станет «Единая Россия». Такой прогноз представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного соцопроса.

    Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

    Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

    Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

    Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

    В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.

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    12 сентября 2026, 14:25 • Видео
    Китай жадно скупает русскую нефть

    Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

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    11 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моделирование итогов думских выборов с помощью нескольких нейросетей показало сохранение парламентского большинства «Единой России» с результатом до 55% голосов.

    Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.

    Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.

    Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.

    По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.

    Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.

    Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.

    Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.

    Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.

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    9 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Болилая: «Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член экспертного совета «Единой России» Людмила Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к жизненно важным медикаментам.

    Особое внимание следует уделять обеспечению терапии для людей с тяжелыми диагнозами, подчеркивается в сообщении на сайте «Единой России». Риски прерывания лечения из-за бюрократических проволочек должны быть сведены к нулю.

    «Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения», – акцентировала Болилая.

    Она также добавила, что исключение препарата из государственного реестра недопустимо при отсутствии доступных аналогов. Подобные решения могут поставить под угрозу здоровье людей, которые напрямую зависят от конкретной терапии.

    Напомним, Минздрав России предложил новый порядок ввоза незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям.

    Специальная комиссия ведомства рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых лекарств пятью новыми медикаментами.

    Партия «Единая Россия» выступила за упрощение процедур ввоза препаратов для лечения редких заболеваний.

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    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

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    11 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за развитие подходов к строительству соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил фиксировать обязательства застройщиков по строительству социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой фиксировать обязательства строительных компаний по возведению социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий, сообщается на сайте партии. Якушев пояснил, что такой механизм позволит обновлять городские пространства и одновременно обеспечивать их необходимой инфраструктурой.

    «Опыт показывает, что это эффективно работает на практике. Ключевой вопрос здесь – экономика проекта. Социальные обязательства нужно определять еще на старте КРТ и заранее учитывать в финансовой модели», – подчеркнул политик. Он добавил, что застройщик должен четко понимать объем необходимых инвестиций, а муниципалитет – сроки сдачи объектов.

    В рамках каждого проекта предлагается формировать конкретный список объектов с указанием сроков строительства и порядка их передачи городу. По мнению Якушева, это создаст строгие критерии для всех участников процесса, а жителям даст уверенность в появлении нужной инфраструктуры вместе с новым жильем. Инициатива продолжает логику Народной программы партии.

    Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин рассказал о планах партии по дальнейшему развитию городов.

    Месяцем ранее Владимир Якушев сообщил о подготовке правовой базы для применения мастер-планов населенных пунктов.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» заявил о качественном улучшении строительства новых районов благодаря закону о комплексном развитии территорий.

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    10 сентября 2026, 08:42 • Новости дня
    Россия запросила у Латвии усиленную охрану посольства на выборах

    Российское посольство попросило Латвию усилить безопасность на выборах в Госдуму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Латвии попросило власти страны обеспечить повышенные меры безопасности в день голосования россиян на выборах в Госдуму, сообщил представитель дипмиссии.

    Представители ведомства подтвердили факт официального обращения к местному руководству, передает РИА «Новости». «Да. Посольство, в соответствии с установленной практикой, через МИД Латвии запросило обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов депутатов в Государственную Думу», – заявили дипломаты.

    В учреждении пояснили, что латвийские полицейские планируют проверять документы у всех пришедших по периметру здания. Из-за этого избирателям настоятельно советуют брать с собой российский загранпаспорт и действующее местное удостоверение личности.

    Президент России Владимир Путин ранее назначил выборы парламентариев девятого созыва на 20 сентября. Само голосование продлится три дня и пройдет с 18 по 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о попытках стран Балтии помешать выборам в Госдуму.

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило тревогу из-за тотального контроля документов у входа в здание дипмиссии в Латвии.

    Москва направила зарубежным странам ноты с просьбой запретить демонстрации возле посольств в дни голосования.

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    11 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Голосование на выборах в Госдуму впервые запустили в ливийском Бенгази

    Tекст: Денис Тельманов

    В ливийском Бенгази впервые организовали досрочное голосование для граждан России на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, сообщил советник-посланник российского посольства Николай Лукашин.

    Досрочное голосование россиян на парламентских выборах впервые организовали на востоке Ливии в Русском доме, передает РИА «Новости». Лукашин уточнил, что процедуру проводят дипломаты при содействии местного культурного центра.

    «Сотрудники посольства РФ в Ливии при содействии Русского дома в Бенгази 11 сентября проводят досрочное голосование на выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва», – сообщил Лукашин.

    Директор Русского дома в Бенгази Роман Осин добавил, что мероприятие проходит при высокой активности граждан.

    По его словам, для соотечественников это возможность выразить отношение к родине. В целом за рубежом голосование пройдет на 333 участках в 152 странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы за пределами России стартовало в 45 странах мира.

    Министерство иностранных дел организует около 350 избирательных участков в других государствах.

    Посольство России в Латвии попросило местные власти обеспечить повышенные меры безопасности в день выборов.

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    11 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Владислав Головин: «Единая Россия» расширит программу «Земский учитель»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки молодых педагогов в закрытых городах и моногородах.

    Член Высшего совета партии «Единая Россия» и Герой России Владислав Головин заявил о планах по развитию системы трудоустройства молодых специалистов, сообщается на сайте партии. На встрече со студентами и преподавателями Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова он обсудил вопросы профессионального становления и роли наставника в педагогике.

    «Наша задача – обеспечить выпускников достойной работой по специальности и создать условия для их профессионального роста. Необходимо предоставить возможность быстрого и буквально бесшовного выхода молодых специалистов на работу по выбранной профессии после окончания обучения», – подчеркнул Головин. Он также рассказал о расширении сервисов платформы «Работа России» и развитии целевого набора от крупных работодателей.

    Парламентарий назвал педагогику одной из стратегически важных для страны профессий. По его словам, программа «Земский учитель» будет расширена, в нее включат образовательные организации закрытых административно-территориальных образований и моногородов. Это даст молодым специалистам возможность получить бесценный опыт и воспользоваться государственными мерами поддержки.

    Народная программа партии также предусматривает шаги по повышению престижа профессии учителя, развитию системы наставничества и созданию условий для профессионального роста педагогов, заключил Головин.

    Ранее Владислав Головин сообщил о намерении партии поддерживать молодежь на старте карьеры.

    «Единая Россия» включила в свою народную программу конкретные меры по повышению доходов преподавателей.

    Минпросвещения подготовило проект об увеличении выплат по программе «Земский учитель» в приграничных регионах.

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    11 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Общественные штабы завершили подготовку наблюдателей к единому дню голосования

    Tекст: Вера Басилая

    Общественные штабы во всех регионах России завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей и полностью подготовились к мониторингу единого дня голосования, все участки в ЕДГ будут охвачены общественным наблюдением.

    Инфраструктура полностью готова к мониторингу и оценке выборов в единый день голосования. Общественные штабы всех регионов завершили обучение наблюдателей и готовятся к открытию центров видеонаблюдения. В них будут проходить пресс-конференции, встречи с международными экспертами и круглые столы с молодежью, передает НОМ.

    Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков отметил, что система достигла полного территориального охвата. В 52 регионах штабы обновили составы, проведено более 2600 семинаров, на которых обучили свыше 116 тыс. будущих наблюдателей. Все общественные штабы заключили соглашения с некоммерческими организациями и региональными отделениями партий.

    «Для того, чтобы мы могли этой информацией делиться и представлять результаты нашего мониторинга, система общественного наблюдения опирается на взаимодействие общественных палат, некоммерческого сектора, экспертного, правозащитного сообществ», – отметил Песков. Он добавил, что инфраструктура готова к единому дню голосования на высоком уровне.

    Общественная палата запустила горячую линию по мониторингу избирательных прав россиян. Обратиться можно по телефону 8 (800) 250-51-55 или через форму на сайте организации. Все поступающие обращения будут оперативно рассматриваться специалистами.

    Члены Совета по правам человека контролируют подготовку регионов к выборам. Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что особое внимание уделяется подготовке комиссий и помещений в условиях проведения спецоперации. В Белгородской области прошли специальные тренировки с участием медиков и представителей МЧС.

    IT-эксперт Олег Артамонов рассказал об успешном ходе тестирования федеральной системы дистанционного электронного голосования. В тренировке приняли участие 200 тыс. избирателей, а заявки на использование платформы в 2026 году подали более 3 млн россиян. Эксперты не выявили замечаний к работе системы.

    Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод посетил десять регионов России для мониторинга кампаний. «Наши коллеги – электоральные эксперты, члены общественных штабов по наблюдению за выборами – проводят большую работу по подготовке наблюдателей, инициируют просветительские проекты, межрегиональные формы сотрудничества, привлекают к мониторингу выборов молодёжь», – заявил правозащитник.

    В Москве завершилось обучение наблюдателей, которые будут работать на всех участках, включая электронное голосование. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что технические специалисты смогут использовать расширенные инструменты для проверки корректности работы системы дистанционного электронного голосования. Публичный сервис наблюдения за ДЭГ будет доступен всем желающим.

    Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин рассказал о готовности тысяч специалистов. «Мы на сегодняшний день подготовили более шести тысяч наблюдателей, планируем, что они будут находиться на всех избирательных участках региона», – отметил он.

    В Ханты-Мансийском автономном округе организовали дополнительные очные площадки и видеоконференции для обучения. Представители Смоленской и Ивановской областей сообщили об активном участии молодежи в процессе. Для старшеклассников подготовили экскурсии в центры общественного наблюдения и специальные телемосты.

    В Самарской области начался монтаж оборудования для электоральных экспертов и журналистов. Несмотря на сложную обстановку, в Белгородской области обучено более 3,5 тыс. человек. Руководитель местного Общественного штаба Ирина Борисова назвала членов избирательных комиссий и наблюдателей настоящими героями.

    Координационный совет при Общественной палате РФ обсудил поправки в кодекс этики наблюдателя.

    Ранее Общественная палата России заключила соглашение с 52 некоммерческими организациями для совместного наблюдения за голосованием.

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    11 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Самарский избирком сообщил о сохранности бюллетеней после атаки беспилотника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попадание БПЛА в здание, где находится одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, не скажется на организации и проведении выборов, сообщила избирательная комиссия региона.

    Попадание беспилотного летательного аппарата в здание территориальной избирательной комиссии Самарской области не повлияет на ход голосования. Губернатор региона Вячеслав Федорищев ранее сообщил об атаке беспилотников, в результате которой пострадал один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила факт инцидента, отметив, что избирательные бюллетени не были повреждены. «Здание, в котором расположена одна из территориальных избирательных комиссий Самарской области, пострадало при атаке БПЛА», – сообщили в региональном избиркоме в Max.

    Вся информационная продукция и бюллетени, находившиеся в здании, остались в сохранности. В настоящее время они находятся под охраной сотрудников полиции. Областная избирательная комиссия подчеркнула, что сложившаяся ситуация не скажется на организации и проведении выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по зданию территориальной избирательной комиссии в Самарской области.

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова доложила об усиленных мерах безопасности при подготовке к голосованию.

    В начале сентября силы ПВО отразили атаку дронов на гражданские объекты региона.

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    11 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Депутат: В России могут втрое увеличить число женских консультаций

    Депутат Башанкаев: ЕР предложила новые меры для развития региональной медицины

    Депутат: В России могут втрое увеличить число женских консультаций
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Качество медицинской помощи во многом зависит от того, насколько быстро человек может попасть к нужному специалисту – особенно в небольших и удаленных населенных пунктах. Здесь важны не только новые объекты здравоохранения, но и развитие института врачей общей практики, закрепление специалистов в регионах и последовательное повышение их зарплат, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

    «Место жительства гражданина не должно определять качество его лечения. Вокруг этого простого принципа строится посвященная здравоохранению часть Народной программы «Единой России», в которой предусмотрены конкретные решения», – сказал Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

    Среди таких решений собеседник называет продолжение строительства и реконструкции более 3 тыс. поликлиник и ФАПов по всей стране. Отдельное направление – развитие мобильных медицинских бригад, которые должны сделать помощь доступнее для жителей самых отдаленных регионов.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребенка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами», – поясняет он, подчеркивая, что особое внимание в программе уделено семьям с детьми.

    «Также нами предложено втрое увеличить число женских консультаций, дооснастить 140 перинатальных центров и более 500 детских поликлиник. Кроме того, партия понимает важность поддержки кадров: новые стены и оборудование сами лечить не умеют. Лечит человек. Врач. Фельдшер. Медсестра. Поэтому развитие института врачей общей практики, закрепление медицинских кадров в регионах и последовательный рост зарплат медиков – абсолютный приоритет», – заключил Башанкаев.

    Напомним, новая Народная программа «Единой России» была утверждена 22 августа на втором этапе XXIII съезда партии. В ее основу вошли почти 3,5 млн предложений граждан, из которых в итоговый документ отобрали 527 решений. Инициативы распределены по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности.

    Значительный блок программы посвящен здравоохранению. В документе, в частности, говорится о развитии службы санитарной авиации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи более чем 20 тыс. пациентов, последовательном повышении доходов медицинских работников, расширении диспансерного наблюдения более чем для девяти млн граждан с факторами риска хронических заболеваний. Кроме того, предусмотрено увеличение более чем в пять раз числа центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики.

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    11 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Сенатор: Ветеранам СВО помогут переводить военные специальности в гражданские

    ЕР поможет перевести военные специальности ветеранов СВО в гражданские профессии

    Сенатор: Ветеранам СВО помогут переводить военные специальности в гражданские
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Вернувшемуся с фронта человеку важно не просто получить помощь, а понять, что его опыт и навыки нужны стране и в мирной жизни. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала сенатор Дарья Лантратова, комментируя меры поддержки участников СВО, предусмотренные в Народной программе «Единой России».

    «Для участников СВО после возвращения с фронта особенно важны реабилитация, возможность найти достойную работу и ощущение востребованности. Поэтому меры поддержки должны помогать человеку не только восстановить здоровье, но и заново выстроить жизнь в мирных условиях», – считает зампред комитета Совфеда по социальной политике, сопредседатель Женского движения «Единой России» Дарья Лантратова.

    По ее словам, в регионах уже работают более 700 центров социальной реабилитации, однако эту систему необходимо расширять. Одновременно важно помогать участникам СВО с трудоустройством еще на этапе восстановления. Для этого «Единая Россия» предлагает развивать программы, в рамках которых представители кадровых центров и работодатели приходят в санатории и госпитали, знакомят бойцов с возможностями трудоустройства, предлагают карьерные траектории и программы переподготовки.

    Отдельное направление связано с использованием профессионального опыта, полученного на военной службе. «В рамках нацпроекта «Кадры» планируется развивать инструменты, позволяющие переводить военно-учетные специальности в гражданские профессии. Это должно помочь сделать боевой опыт участников СВО востребованным на рынке труда», – пояснила собеседница.

    В промышленности для этого планируется развивать программы «Адаптивный цех» и «Время мастеров», которые предусматривают создание подходящих рабочих мест и привлечение участников СВО на предприятия. По словам Лантратовой, это позволит учитывать особенности ветеранов при возвращении к трудовой деятельности.

    «Для тех, кто хочет открыть собственное дело, предлагается расширять возможности предпринимательской поддержки. В частности, участники СВО могут получать социальный контракт на специальных условиях – до 350 тыс. рублей на запуск бизнеса. Кроме того, планируется масштабировать программы «Свой бизнес», «Школа фермера» и «Профессия цифра», которые сочетают обучение с возможностью получить поддержку для открытия собственного дела», – перечислила сенатор.

    Еще одна предлагаемая мера – подготовка психологов из числа самих участников СВО. Как рассказала Лантратова, такую программу в партии разработали совместно с факультетом психологии МГУ. Ее планируется масштабировать по всей стране, чтобы ветераны могли оказывать психологическую поддержку своим боевым товарищам по принципу «свой своему».

    Отдельный блок мер касается семей участников СВО. Среди них – кредитные каникулы, освобождение от долгов по кредитам и ипотеке в предусмотренных законом случаях, трудовые гарантии и дополнительный отпуск для жен и матерей, которые хотят быть рядом с близким человеком во время его реабилитации. Кроме того, недавно был принят закон о бесплатном ЭКО для жен и вдов участников СВО.

    По словам Лантратовой, помощь необходима и самим женщинам, которые ждут возвращения близких с фронта. В качестве одного из инструментов она называет проекты «Ты не одна» и «По зову сердца», работающие на базе женских клубов. «Они предполагают психологическую, юридическую и бытовую поддержку, а также создание школы для жен и матерей участников СВО, которая поможет подготовиться к возвращению близкого человека и справляться с семейными кризисами», – заключила Лантратова.

    Напомним, новая Народная программа «Единой России» включает инициативы по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности. Среди предложенных мер по поддержке участников СВО – расширение трудовых, социальных и медицинских гарантий ветеранам и их семьям, развитие программ реабилитации, обучения, переподготовки и трудоустройства.

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    10 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала создание полигона для обучения волонтеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» создаст в Нижнем Новгороде учебно-тренировочный полигон для подготовки добровольцев к работе в зоне чрезвычайных ситуаций.

    Регион стал одним из 15 пилотных субъектов, где пройдет обучение волонтеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Одной из площадок станет Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. На базе спасательного отряда «Приволжский» состоятся занятия по первой помощи, поисково-спасательным работам, эвакуации населения и использованию спецтехники.

    «Полигон – это место, где можно пробовать, ошибаться и осваивать новые навыки, не отвлекаясь на обучение в процессе работы», – отметил сенатор Игорь Кастюкевич. Он добавил, что центр позволит создать базу для формирования многопрофильных специалистов.

    Основная задача проекта заключается в отработке сценариев реагирования на ЧС, включая последствия падения взрывчатых веществ и применения беспилотников. Депутат заксобрания региона Василий Суханов уверен, что взаимодействие со специалистами даст активистам базовые знания в различных сферах.

    В программу обучения войдут организация лагеря, установка связи, работа в зоне разрушений и минная безопасность. Ключевым принципом станет привлечение профильных инструкторов МЧС, медработников и специалистов коммунальных служб.

    Ранее партия «Единая Россия» запустила в 15 регионах страны специализированные полигоны для обучения волонтеров действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Волонтерский лагерь «Единой России» «Курский рубеж» отметил первую годовщину своей работы в приграничных районах.

    В прошлом году партия инициировала открытие волонтерских центров в регионах с высоким риском возникновения ЧС.

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    11 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Оленеводы и полярники Якутии досрочно проголосовали на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работники полярных станций, промысловики, оленеводы и другие категории избирателей принимают участие в досрочном голосовании на выборах в Якутии, свои голоса уже отдали почти 2,2 тыс. человек, сообщили в республиканском избиркоме.

    Почти 2,2 тыс. жителей отдаленных территорий Якутии уже приняли участие в досрочном голосовании, передает РИА «Новости». В республиканском избиркоме уточнили, что процесс начался 30 августа и продлится до 17 сентября.

    «В рамках досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях, по данным на вчерашний день, проголосовали 2194 избирателя», – сообщили в ведомстве.

    Свое избирательное право реализуют оленеводы, рыбаки, вахтовики, метеорологи и другие работники, ведущие кочевой или сезонный образ жизни. Для организации процесса используются вертолеты, вездеходы, лодки, а также оленьи и лошадиные упряжки.

    Авиакомпания «Полярные авиалинии» уже выполнила большинство спецрейсов на вертолетах Ми-8. Члены избирательных комиссий успешно добрались до труднодоступных общин и предприятий в Эвено-Бытантайском, Томпонском и других районах республики.

    Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся в сентябре. Голосование пройдет в три дня – с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в труднодоступных населенных пунктах в конце августа. На Сахалине и Курильских островах свои бюллетени заполнили вахтовики и военнослужащие. Во время президентских выборов 2024 года в аналогичной процедуре участвовали тысячи якутских оленеводов.

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