Эксперты рассказали о досрочном голосовании в отдаленных районах и новых регионах страны

Tекст: Елизавета Шишкова

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод в качестве общественного наблюдателя проводит контроль за организацией досрочного голосования в отдаленных районах Ямала. Голосование в ЯНАО началось 25 февраля и продлится до 14 марта. На территории работают 64 участковые комиссии, обеспечивая досрочное волеизъявление коренных народов Севера и вахтовиков, говорится на сайте НОМ.



Голосование проходит на территории семи районов и в поселке Пельвож, который отнесен к городу Салехарду. Основной способ проведения досрочного голосования – воздушный транспорт. Члены комиссий будут добираться к избирателями при помощи наземного транспорта. Брод провел контроль за организацией досрочного голосования в отдаленных районах Ямала. Выборы для оленеводов проводились в стойбище в Приуральской тундре, вблизи поселка Горнокнязевск.

«До места голосования мы добрались на вездеходе», – рассказал Брод, отметив, что вопросов к оформлению переносного ящика – его опечатыванию и опломбированию – никаких не вызвал. Также были организованы настольная ширма для соблюдения тайны волеизъявления и буклет с основной информацией о кандидатах. По оценке правозащитника, все необходимые условия для тайного волеизъявления в регионе были созданы.

«Побеседовав с местными жителями, убедился, что возможность сделать свой выбор досрочно, внимание к себе со стороны избирательной комиссии они воспринимают очень позитивно, голосуют уже не первый год», – отметил Брод.

Возможность проголосовать досрочно есть и у жителей отдаленных районов Якутии. Предполагается, что в досрочном волеизъявлении примут участие более 10 тыс. человек из 26 районов республики, в основном оленеводы и вахтовики.

В труднодоступных местностях Иркутской области зарегистрировано более 9200 избирателей, они также смогут проголосовать досрочно. Члены избирательных комиссий добираются до удаленных территорий на вертолетах, автомобильном и железнодорожном транспорте, а также используя суда на воздушной подушке.

Досрочное голосование организовано для 4275 избирателей Бурятии – речь идет о жителях девяти районов республики: Хоринского, Тункинского, Северо-Байкальского, Окинского, Муйского, Закаменского, Еравнинского, Баунтовского, Эвенкийского и Баргузинского.

Избирательная комиссия Ленобласти постановила провести досрочное голосование для отдельных групп избирателей, которые находятся в удаленных местах Финского залива, – это острова Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар, и Козлиный. Там голосование состоится с 4 по 7 марта, члены избиркома посетят острова на вертолете.

«Досрочное голосование для жителей отдаленных и труднодоступных местностей – это не просто предусмотренная законом возможность реализации избирательных прав граждан, но и хорошая традиция», – говорит Брод. «Таким образом российская избирательная система на практике реализует принцип – каждый голос важен», – подчеркивает правозащитник.

Также проголосовать досрочно могут жители новых регионов. В Запорожской и Херсонской областях избиратели активно принимают участие в выборах президента РФ.

«Активное досрочное голосование на выборах президента России в новых регионах ожидаемо, – отмечает член Общественной палаты РФ Владимир Овчаренко, который мониторит досрочное голосование в Херсонской области. – Опыт прошлой избирательной кампании показал, что жители воспринимают свое участие в выборах как возможность показать: мы вместе с Россией. А участие в выборах президента – это возможность поддержать курс развития страны, и, несомненно, у людей есть желание это сделать».

«За Россию мы проголосовали, а теперь прослушали послание президента и поняли, что приняли верное решение в 2022 году и готовы лично участвовать в его реализации», – отметил он.

Возможность досрочного голосования с 1 марта есть также у граждан России, которые находятся за рубежом. Для этого будут задействованы 67 участков в 45 странах. Количество участков для голосования за рубежом в этом году будет гораздо меньше, чем на прошлых выборах президента в 2018 году, что связано с недружественными действиями в отношении российских диппредставительств.

Для голосования отдельных групп избирателей, которые находятся в удаленных от голосования местах, в том числе на строительных объектах, в воинских частях, разработках месторождений, в 37 странах будет задействовано 58 избирательных участков, члены этих УИК будут выезжать в эти удаленные местности, чтобы российские граждане смогли проголосовать.

В целом, по словам Брода, досрочное голосование в отдаленных местах и особый порядок голосования в новых регионах страны оправдан. Организаторы выборов проявляют особое внимание к обеспечению безопасности и предоставляют возможность проголосовать всем категориям избирателей. В новых регионах это связано с необходимостью избежания провокаций со стороны Украины. В отдаленных и труднодоступных районах россияне смогут проголосовать даже там, где нет не только стационарных избирательных участков, но там, где даже нет сотовой связи. В таких случаях практикуется выездное голосование, которое также обеспечено общественным контролем.

Досрочное голосование проходит с 25 февраля по 14 марта в 42 субъектах РФ. По данным ЦИК, на вечер 27 февраля в 18 субъектах досрочно проголосовало 43 622 избирателя.