Лавров и глава МИД ОАЭ выразили озабоченность из-за операции Израиля против Ирана

Tекст: Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили крайнюю озабоченность по поводу силовой операции Израиля против Ирана, передает ТАСС.

Дипломаты считают, что действия Израиля нарушают нормы международного права и положения Устава ООН. Стороны подчеркнули необходимость скорейшей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В российском МИД отметили, что министры особо выделили важность перевода конфронтации в переговорное русло. Обе стороны сошлись на том, что для стабилизации ситуации необходим диалог между участниками конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин осудил действия Израиля, которые были предприняты в нарушение Устава ООН и международного права.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана.