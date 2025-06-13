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Лавров и глава МИД ОАЭ выразили озабоченность из-за операции Израиля против Ирана
Министры иностранных дел России и ОАЭ обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание последствиям силовой операции Израиля против Ирана.
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили крайнюю озабоченность по поводу силовой операции Израиля против Ирана, передает ТАСС.
Дипломаты считают, что действия Израиля нарушают нормы международного права и положения Устава ООН. Стороны подчеркнули необходимость скорейшей деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.
В российском МИД отметили, что министры особо выделили важность перевода конфронтации в переговорное русло. Обе стороны сошлись на том, что для стабилизации ситуации необходим диалог между участниками конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин осудил действия Израиля, которые были предприняты в нарушение Устава ООН и международного права.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.
МИД России осудил удары Израиля по территории Ирана.