Путин подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ по налогам

Tекст: Дарья Григоренко

Соглашение было заключено в Абу-Даби 17 февраля 2025 года и призвано устранить двойное налогообложение на доходы и капитал между Россией и ОАЭ, а также предотвратить уклонение и избежание от уплаты налогов, передает РИА «Новости».

В соглашении определен перечень налогов, порядок их уплаты и критерии ограничения налоговых льгот. Также документ устанавливает методы устранения двойного налогообложения, регулирует рассмотрение обращений резидентов, разрешение споров и гарантирует отсутствие налоговой дискриминации.

Соглашение распространяется на доходы от движимого и недвижимого имущества, прибыли предпринимателей, доходы от международных морских и воздушных перевозок, а также дивиденды, проценты, доходы от авторских прав, лицензий и физлиц. В частности, предусмотрена ставка 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.

Между Россией и ОАЭ ранее действовало соглашение 2011 года, но его пересмотр был необходим из-за изменений в экономической деятельности обеих стран и активной переориентации российского бизнеса на азиатские и ближневосточные рынки. В пояснительной записке отмечается, что ОАЭ играют важную роль в развитии экономических связей России на Ближнем Востоке.

18 июня в ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

Напомним, министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.