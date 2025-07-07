  • Новость часаВоенный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    11 комментариев
    7 июля 2025, 15:29 • Новости дня

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с ОАЭ по налогам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Документ о ратификации межправительственного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) подписал президент России Владимир Путин.

    Соглашение было заключено в Абу-Даби 17 февраля 2025 года и призвано устранить двойное налогообложение на доходы и капитал между Россией и ОАЭ, а также предотвратить уклонение и избежание от уплаты налогов, передает РИА «Новости».

    В соглашении определен перечень налогов, порядок их уплаты и критерии ограничения налоговых льгот. Также документ устанавливает методы устранения двойного налогообложения, регулирует рассмотрение обращений резидентов, разрешение споров и гарантирует отсутствие налоговой дискриминации.

    Соглашение распространяется на доходы от движимого и недвижимого имущества, прибыли предпринимателей, доходы от международных морских и воздушных перевозок, а также дивиденды, проценты, доходы от авторских прав, лицензий и физлиц. В частности, предусмотрена ставка 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.

    Между Россией и ОАЭ ранее действовало соглашение 2011 года, но его пересмотр был необходим из-за изменений в экономической деятельности обеих стран и активной переориентации российского бизнеса на азиатские и ближневосточные рынки. В пояснительной записке отмечается, что ОАЭ играют важную роль в развитии экономических связей России на Ближнем Востоке.

    18 июня в ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Напомним, министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.

    6 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин вручил премии россиянам за помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве прошла церемония вручения премии «Все для Победы!», где отметили россиян, отличившихся поддержкой участников спецоперации и их семей.

    Президент России Владимир Путин вручил премии россиянам за помощь участникам спецоперации, их семьям и жителям новых и приграничных регионов, передает РИА «Новости». Награждение состоялось на форуме «Все для Победы», который организовал Народный фронт в Национальном центре «Россия».

    Путин особо отметил заслуги семьи Малий из Курахово. Супруги Игорь и Валентина, а также их сын Илья помогали жителям города: глава семьи на мопеде доставлял медикаменты и бинты тем, кто пострадал от обстрелов, охватив более 150 человек. Валентина создала пункт временного размещения для граждан, а Илья спас десятки человек при атаке дронов, отказавшись уходить в укрытие, пока всех не вывел в безопасное место. Кроме того, он занимается развозом воды по домам.

    Премию получила и Ольга Язева, которая шьет одежду для бойцов спецоперации. Язева – жена священника, ее сыновья участвуют в СВО. Материалы на одежду женщина покупает на пожертвования прихожан, а помогает ей около ста женщин-волонтеров.

    Отдельно президент отметил Ивана Солдатова, создателя уникального комплекса радиоэлектронной борьбы «Волна». Солдатов успешно выполнял боевые задачи на передовой как командир группы РЭБ добровольческого отряда БАРС-30, а теперь возглавляет работу по выпуску комплексов РЭБ, которые защищают Крым от налетов и подавляют навигацию вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    6 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасного и мирного будущего основной целью государства, выступая на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

    Путин подчеркнул: «Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России», передает ТАСС.

    Он также добавил, что ради этой цели трудятся все, а участники спецоперации получают широкую поддержку общества. По словам президента, вооруженные силы, участники и ветераны СВО, их семьи ощущают «всеобщую, всенародную поддержку».

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    7 июля 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин освободил от должности главу Минтранса

    Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

    Путин освободил от должности главу Минтранса
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Роман Старовойт больше не возглавляет Министерство транспорта страны.

    Президент России Владимир Путин своим указом освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    В тексте указа говорится: «Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности министра транспорта Российской Федерации». Причины принятого решения не уточняются.

    Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по подсчетам экспертов, масштабные перебои в авиасообщении привели к многомиллиардным потерям для перевозчиков, при этом издержки из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей.

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    6 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме «Все для победы!», который организовал Народный фронт.

    Глава государства подчеркнул, что только Народный фронт поставил в войска 110 тыс. беспилотников различных модификаций. По его словам, в их числе есть ударные комплексы, использующие оптоволоконную связь и устойчивые к радиопомехам, передает ТАСС.

    «По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на 2 млрд долларов», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования.

    Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 17:17 • Новости дня
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    За три года Народному фронту удалось собрать 54,5 млрд рублей, из которых 24 млрд направили простые граждане, а остальное поступило от бизнеса и коллективов.

    Президент России Владимир Путин на форуме «Все для Победы!» сообщил, что Народный фронт собрал за три года 54,5 млрд рублей, передает Telegram-канал Народного фронта. По его словам, 24 млрд рублей внесли граждане, а 30,5 млрд поступили от корпораций, предпринимателей и трудовых коллективов.

    Из общей суммы 21 млрд рублей был направлен в помощь бойцам, а 9,5 млрд предназначались для гуманитарных миссий по поддержке мирных жителей новых и приграничных регионов. Президент отметил, что объединенные усилия общества и бизнеса стали значимым вкладом в поддержку армии и граждан.

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 17:47 • Новости дня
    Путин подключился к саммиту БРИКС по видеосвязи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии.

    Российский лидер присоединился к мероприятию по видеосвязи и принимает участие в главном пленарном заседании. Главные темы обсуждения – вопросы мира, безопасности и реформирования глобальных механизмов управления, передает ТАСС.

    Лидеры стран БРИКС обсудят перспективы дальнейшего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они планируют обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки. По завершении саммита ожидается принятие итоговой декларации.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».

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    6 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Командиры просили отправить списанные авто органов власти на фронт

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о передаче списанных автомобилей органов власти и госкомпаний для нужд фронта было принято по просьбе военного командования, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    Путин пояснил, что командующие обратились с просьбой не списывать технику, а передавать ее: «Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: «Давайте нам списанное. Подойдут»», передает РИА «Новости».

    Во время посещения выставки «Все для Победы!», посвященной итогам работы Народного фронта, Путин также поднял вопрос о медицине. Он отметил, что планирует обсудить с правительством России и Министерством обороны возможность краткосрочных командировок гражданских врачей в госпитали, расположенные вблизи линии соприкосновения в зоне спецоперации на Украине.

    В воскресенье Путин приехал в Национальный центр «Россия» в Москве, чтобы принять участие в церемонии вручения премий и посетить выставку.

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    6 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин вручил вторую медаль «Золотая Звезда» вдове Гудкова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел встречу с вдовой погибшего замглавкома Военно-морского флота Михаила Гудкова и передал ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой офицер был награжден посмертно.

    Во время встречи глава государства выразил соболезнования семье Гудкова. «К сожалению, встречаемся в связи с такой трагедией. На боевому посту ушел из жизни русский офицер, настоящий солдат России, ваш муж, любимый вами человек, отец, сын своих родителей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о героизме погибшего замглавкома ВМФ Гудкова.

    В воскресенье президент России официально присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морской пехоты имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Кроме того, Путин наградил второй медалью «Золотая Звезда» посмертно Гудкова.

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    6 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    На пленарном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

    Президент РФ Владимир Путин заявил о неуклонном росте использования национальных валют в торговле между странами БРИКС, передает РИА «Новости». Он отметил, что в 2024 году 90% расчетов России с другими государствами БРИКС были проведены в рублях и валютах дружественных стран.

    Путин подчеркнул, что такой переход способствует снижению зависимости от иностранных валют и укреплению суверенитета экономик стран-участниц. Эти заявления прозвучали на пленарном заседании саммита БРИКС, проходившем в режиме видеоконференции.

    На заседании лидер России сообщил, что по объему ВВП по паритету покупательской способности БРИКС значительно превосходит некоторые другие международные объединения, включая G7, достигнув 57 трлн долларов. Также Путин отметил, что процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией ранее прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    6 июля 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: В народных кибердружинах России уже 60 тыс. закаленных бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России более 60 тыс. опытных и подготовленных специалистов уже принимают участие в работе народных кибердружин, заявил президент Владимир Путин на форуме «Все для победы!», организованном Народным фронтом.

    По его словам, «в народных кибердружинах уже 60 тыс. закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае – бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские беспилотники, переданные в зону спецоперации по линии Народного фронта, уничтожили вражеской техники на сумму более 2 млрд долларов. Кроме того, российский лидер в Национальном центре «Россия» выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

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    6 июля 2025, 18:47 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке инициатив России Бразилией на БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Бразилия как нынешний председатель БРИКС продолжила реализовывать ряд инициатив, предложенных Россией в 2024 году, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита, проходящем в Рио-де-Жанейро.

    Бразилия, возглавившая в этом году БРИКС, продолжила инициативы, предложенные Россией в 2024 году, передает РИА «Новости». Об этом заявил Путин на пленарном заседании саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции. По его словам, «важно, что бразильские коллеги подхватили выдвинутые в ходе российского председательства в прошлом году инициативы и предложили работу над их реализацией».

    Путин также отметил среди значимых успехов запуск специального механизма консультаций по вопросам Всемирной торговой организации. Такой инструмент, по словам российского лидера, позволит странам БРИКС более эффективно координировать свои позиции в рамках глобальной торговой системы.

    Путин подчеркнул, что итоговая декларация нынешнего саммита в Рио-де-Жанейро «создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества». Как уточняет агентство, делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, а сам президент участвует дистанционно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Путин на пленарном заседании саммита БРИКС отметил значительное увеличение доли национальных валют в торговых расчетах между государствами объединения.

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    6 июля 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за преданность
    Путин поблагодарил волонтеров Народного фронта за преданность
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Национальном центре «Россия» в Москве президент Владимир Путин выразил глубокую признательность волонтерам Народного фронта, отметив их вклад за три года работы.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам Народного фронта за их труд и искреннее служение Отечеству, передает РИА «Новости». Глава государства посетил Национальный центр «Россия» в Москве, где проходит выставка «Все для Победы!», посвященная итогам трехлетней работы движения.

    Открывая форум, Путин заявил: «Очень рад быть с вами сегодня на форуме «Все для Победы!». Сердечно приветствую всех его участников, всех, кто вносит свой вклад в наше общее дело, в борьбу за национальные интересы нашей страны, за будущее России».

    Президент отметил, что в зале собрались люди решительные и твердые в убеждениях, подлинные патриоты из всех регионов страны. Он поблагодарил их за преданность и вклад в укрепление державы и выразил уверенность, что подобные инициативы имеют большое значение для единства российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Национальный центр «Россия» для участия в церемонии вручения премий и осмотра выставки.

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    6 июля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.

    Страны БРИКС обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, передает РИА «Новости». Владимир Путин отметил, что объединение расширилось и включает государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

    Российский лидер заявил: «Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга».

    Путин также подчеркнул, что страны БРИКС представляют разные модели развития, религии и культуры, однако все выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей. По его словам, объединение стремится вносить вклад в обеспечение глобальной стабильности и процветания.

    «Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления», – заявил президент России.

    17-й саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин участвует в мероприятии в режиме видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

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    6 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о героизме погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что погибший заместитель главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам, Герой России генерал-майор Михаил Гудков до конца выполнил свой долг перед страной, глава государства выступил на форуме «Все для Победы!», подчеркнув значимость подвига офицера.

    Заместитель главнокомандующего ВМФ России по береговым и сухопутным войскам генерал-майор Михаил Гудков погиб, полностью выполнив свой долг перед страной, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что Гудков погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Президент отметил: «Он погиб в зоне боевых действий, исполняя свой ратный долг. Повысил его до уровня замглавкома, не было прямой необходимости у этого офицера опять появляться в боевых порядках и на пунктах управления. Но он считал это своим долгом и выполнил его до конца перед Россией».

    Погибший офицер носил звание Героя России и занимал один из ключевых постов в командовании ВМФ. Его гибель стала тяжелой утратой для Вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате боевой работы в приграничной зоне Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам, Герой России, генерал-майор Михаил Гудков. Президент Владимир Путин наградил его второй медалью «Золотая Звезда» посмертно.

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    7 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Песков анонсировал непубличные встречи Путина в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет 7 июля в Кремле ряд встреч непубличного характера, а утром уже встретился с новым министром транспорта Андреем Никитиным.

    Несколько непубличных встреч президента России Владимира Путина пройдут в Кремле 7 июля, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эти встречи запланированы в течение дня и будут носить закрытый характер.

    Песков отдельно отметил, что утром Путин провел встречу с Андреем Никитиным, который с сегодняшнего дня занял пост министра транспорта, сменив Романа Старовойта. Также представитель Кремля напомнил о насыщенном графике президента накануне.

    Вчера Путин принял участие в мероприятии Общероссийского народного фронта «Все для победы». Позже российский лидер дистанционно выступил на саммите БРИКС, проходившем в Бразилии.

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      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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