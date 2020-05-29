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29 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:28  |  vz.ru
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Грозит ли крах историческому газовому договору России и Китая

Обвинения в адрес Газпрома в срыве исторического контракта с Китаем очень серьезныеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В четверг в СМИ появилась информация об угрозе срыва исторического газового контракта по поставкам голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Якобы мощности месторождений не хватит для заполнения трубы, да и с бурением скважин есть проблемы. Однако эксперты выражают сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Подробности...
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Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССРФото: Gleb Garanich/Reuters
Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия? Подробности...
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«Посткоронавирусный мир станет беднее и опаснее»

Основная часть людей ждет возвращения к привычному образу жизниФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Человечество после пандемии коронавируса будут волновать более насущные, прагматические заботы. А поэтому многие предыдущие тренды - например, связанные с глобальным потеплением, будут поставлены на паузу. Об этом заявил в интервью газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он рассказал о том, как COVID-19 повлиял на общество и почему мир переживает «форсаж деглобализации».  Подробности...
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Трамп объявил войну социальным сетям

Война, которую президент США объявил Твиттеру, это война глубоко оскорбленного человека против тех, кто сжульничал, нахамил и поцарапал любимую игрушкуФото: Kevin Dietsch/Global Look Press
Многие эксперты считали, что у Дональда Трампа не хватит на это духу, но у него хватило. Президент США подписал указ, который снимает неприкосновенность с контента в социальных сетях и бросает вызов глобальным корпорациям. Это грозит стать одним из главных скандалов года. И хотя все понимают, что Трампом движет личная обида, цена вопроса велика − монополизация власти в Америке.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Либерализм ведет к гомосексуализму

Андрей Бабицкий, журналист
Путем нехитрого перебора легко находится антагонист традиционной морали. Это гомосексуальность, разрушительная для семьи, основанной на намерении продолжать человеческий род. Однополая любовь и права меньшинств совсем не случайно оказались на флагах либерализма. Подробности...
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У «звезд» настало время обалденных историй

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все эти «селебритиз» так надулись от ощущения своей важности для народа этой страны, что позволяют себе ныть в прямом и кривом эфирах? Самое время им сесть на кассу в магазине и немного поработать. Подробности...
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Чебурашка с ремнем получил привет на тот свет

Елена Кондратьева, журналист
Успенский и его дочь виноваты в том, что помешали очередным инфантилам создать себе кумира. Икона треснула, как до нее треснули или вскоре треснут все другие иконы, показав обычного человека с необычным талантом. Подробности...
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              Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ

              Пентагон создал сеть биолабораторий в восьми бывших республиках СССР   29 мая 2020, 13:00
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Андрей Самохин,
              Юрий Зайнашев

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              Москва и Тбилиси обменялись заявлениями, дающими надежду на решение проблемы Центра Лугара – биолаборатории, созданной в Грузии американскими военными. Тбилиси согласился показать ее российским ревизорам, но только если те приедут в составе «международной» делегации. Эксперты подозревают, что Грузия блефует и в последний момент пускать к себе россиян откажется. Как в таком случае должна действовать Россия?

              В четверг спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе, а также бывший заместитель главы МИД России, сенатор Григорий Карасин, курирующий отношения с Тбилиси, объявили о готовности обсудить визит российских специалистов в биолабораторию имени Ричарда Лугара, расположенную под Тбилиси. Как заявил Абашидзе ТАСС, личная встреча с российским коллегой состоится в июле-августе, если позволит эпидемиологическая ситуация.

              При этом позиция Тбилиси остается прежней, сообщил Абашидзе «Коммерсанту»: обсуждать визит россиян он готов лишь в формате «многонациональной делегации на основе Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия». Идею односторонней российской инспекции Грузия отвергает. 

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями (Центр имени Лугара) Амиран Гамкрелидзе заявил о готовности принять российских специалистов.

              Заявление Гамкрелидзе прозвучало для многих неожиданно, поскольку ранее Тбилиси упорно отказывал Москве в подобных визитах. «Если в лаборатории проводились американские разработки, то грузинские микробиологи, возможно, уже успели замести следы и поэтому они теперь согласны на проверку», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД Гулбаат Рцхиладзе, директор Центра Евразии (Тбилиси).

              В российском МИДе приветствовали заявление Гамкрелидзе, подчеркнув однако, что визит должен осуществляться «в двустороннем формате» без представителей других стран. Исключение Москва готова сделать для аккредитованных при центре сотрудников Пентагона.

              Таким образом, Грузия формально не отказывает России, однако настаивает на международном формате ревизии. Но в Москве, похоже, опасаются, что проверка в составе международной делегации превратится в банальную экскурсию – ревизоров просто проведут по комнатам, тогда как требуется тщательная проверка с большим запасом времени. Но Тбилиси именно такой сценарий вряд ли устраивает. А если точнее, он не устраивает настоящих хозяев Центра имени Лугара, которые находятся за океаном.

              Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко воспринимает заявление директора Центра Лугара не иначе как примитивный обман.

              «Это не грузинская лаборатория, а лаборатория армии США, и всестороннее обсуждение этого вопроса не обойдется без участия министерства обороны США», – напомнил депутат. «Там надо изучать все, а не только ходить по помещениям. Если на военном заводе делают танки, то это сразу видно. А в военной биолаборатории с высоким уровнем защиты так просто не понять, что делается», – сказал газете ВЗГЛЯД Онищенко.

              Грузинский политолог Рцхиладзе склоняется к версии о том, что Тбилиси просто блефует и вовсе не собирается пускать к себе россиян. По его мнению, Грузии сегодня извне запрещено совершать любые шаги навстречу России. «Даже те силы в руководстве страны, которые хотели бы улучшения отношений с Москвой, вынуждены это желание скрывать», – посетовал эксперт.

              Чем опасна лаборатория Лугара для соседей

              «Лаборатория имени Лугара – это целый завод по изучению насекомых, переносчиков различных патогенов, – заявил газете ВЗГЛЯД бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. – Я считаю, что США пытаются обойти Конвенцию ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и проводят в Грузии эксперименты над местным генотипом людей, животных и растений. С этим уже столкнулись местные жители и прилегающие районы России».

              В Краснодарском крае и в Абхазии уже были зафиксированы комары – переносчики вируса Зика. Это насекомые из Южной Америки и сами они прилететь через океан никак не могли, подчеркнул эксперт. США потратили на этот объект свыше 150 млн долларов из бюджета структурного подразделения Пентагона – Агентства по сокращению угроз (DTRA), напомнил собеседник. «Поэтому говорить о том, что там ведутся какие-то мирные исследования, не приходится. Пентагон не тратит деньги на гуманитарные исследования», – отметил Никулин.

              «Россия должна требовать регулярных инспекций нашими специалистами всех биолабораторий США, расположенных у наших границ.

              Мы должны интересоваться этим ради собственной безопасности. Кроме того, надо потребовать и от стран-членов ОДКБ убрать аналогичные опасные объекты со своей территории. Надо поставить такое требование одним из ключевых условий сотрудничества», – требует Никулин.  

              Член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов считает, что для нашей страны деятельность Центра Лугара представляет очень серьезную угрозу, напомнив об эпидемиях африканской чумы свиней, которые в последние годы неожиданно вспыхивали в южных регионах РФ.

              «Бездействовать в этом отношении нам никак нельзя. И Украина, и Грузия – сопредельные страны. Кстати, странно, что на территории нашего ближайшего политического союзника – Казахстана – тоже существует американская биолаборатория, – сказал Морозов газетой ВЗГЛЯД. – Наши специалисты должны быть вовлечены в систематические проверки всех расположенных у наших границ лабораторий, если в них работают американские военные».

              Украина зеркалит грузинскую практику

              Симптоматично, что спор вокруг лаборатории в Грузии вспыхнул почти одновременно с новым витком скандала вокруг аналогичных биолабораторий на Украине. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Киев впервые официально признал, что в республике под эгидой Пентагона было создано не менее восьми биолабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции. Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от правительства проверить деятельность американских военных биолабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране.  

              Что касается целей создания сети подобных лабораторий как на Украине, так и в других бывших республиках СССР, то Онищенко уверен: «Американским военным микробиологам они нужны, чтобы работать против нас. По своему замыслу это аналогично тюрьмам ЦРУ, созданным на иностранных территориях, чтобы выйти из-под законодательства США».

              Ранее сообщалось, что американцы создали 400 военных биологических лабораторий в 25 странах мира, включая бывшие союзные республики – Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Молдавию, Узбекистан и Украину.

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