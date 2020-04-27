Разработки советских биологов угрожают России с Украины

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27 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Каким будет выход России из режима самоизоляции

Россияне могут рассчитывать на открытие парков для прогулокФото: Сергей Карпухин/ТАСС
Все больше стран Европы заявляют о постепенном ослаблении карантинных мер для своих граждан. В России пока о смягчении режима самоизоляции официально не сообщалось, однако эксперты уверены: данный процесс начнется в скором времени, будет поэтапным и изменит некоторые привычки граждан. Подробности...
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Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

Наилучшие шансы стать новым руководителем КНДР у младшей сестры Ким Чен Ына – 31-летней Ким Ё ЧжонФото: Jorge Silva/Reuters
Судьба маршала КНДР Ким Чен Ына превращается в главный вопрос международной политики − от того, жив он или мертв, зависит очень многое. Но если слухи не врут, северокорейскую ядерную державу теперь может возглавить человек даже более импозантный, чем сам Ын. Список его потенциальных преемников довольно короток − и у каждого кандидата есть существенный недостаток. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

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Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
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              Разработки советских биологов угрожают России с Украины

              США предпочитают работать с биологически опасными материалами подальше от своих границ   27 апреля 2020, 23:00
              Фото: Josef Vostarek/Zuma/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР.

              Депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в понедельник сообщил, что американское посольство в Киеве, оказывается, удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.

              Стоит пояснить, еще 14 апреля Медведчук и его коллега по фракции, бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин написали запрос президенту Владимиру Зеленскому. В обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщалось: у США есть более 400 бактериологических лабораторий по всему миру, в том числе не меньше 15 – на Украине. Там работают исключительно американцы, а финансирует их Пентагон. Лаборатории размещены в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове (три), Киеве (три), Херсоне, Тернополе и неподалеку от Крыма и Луганска.

              Лаборатории возникли во времена правления Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко – в 2005 году. Как напоминает «Страна.ua», тогда минобороны США и минздрав Украины заключили соглашения о сотрудничестве относительно профилактики технологий пролиферации (разрастание ткани организма путем размножения клеток делением), патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия. Бюджет программы ныне достигает 2,1 млрд долларов.

              Зеленский отвечать депутатам не стал, а его клерки перебросили запрос в посольство США. Ответ, который оттуда пришел, Медведчук назвал «жалкой попыткой оправдаться». «Презрения заслуживает позиция украинской власти, которая не хочет открыть народу правду, опасаясь разгневать «вашингтонский обком», – добавил он.

              Но из ответа дипломатов Медведчук сумел извлечь кое-то интересное. Текст содержит ссылку на документ на сайте посольства – Biological Threat Reduction Program («Программа по уменьшению биологических угроз»).

              «Во-первых, данная страница появилась в сети Интернет впервые 9 апреля 2020 года, за три дня до регистрации депутатского обращения по поводу биолабораторий, в период, когда наши представители активно собирали информацию об американских биолабораториях и общались с экспертами, – обратил внимание Медведчук. – Во-вторых, ссылки с украиноязычного материала ведут на английскую версию документа, хотя на сайте посольства есть и вариант на украинском языке. Украиноязычный документ появился раньше, но в 2017 году на этой странице был другой текст».

              И в этом другом, ныне исчезнувшем с сайта, тексте был пункт, восстановить который Медведчуку не составило особого труда: «Консолидация особо опасных патогенов в современных сооружениях 3-го уровня биобезопасности».

              Поясним: в лабораториях 3-го уровня безопасности могут вестись исследования образцов желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила и возбудителей туберкулеза. Работа с наиболее опасными возбудителями болезней (такими как лихорадка Эбола и геморрагическая лихорадка Марбург) ведется в лабораториях с наивысшим, 4-м, уровнем защиты.

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              Медведчук отмечает: «В 2017 году посольство США не только открыто курировало как минимум две лаборатории 3-го (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто об этом заявляло». Прямых доказательств того, что на Украине развернуты лаборатории 4-го уровня, нет, равно как и неизвестно, проводились ли эксперименты с возбудителями максимального уровня опасности, признает украинский политик. Но, добавил Медведчук, очевидно желание посольства США удалить компрометирующую информацию.

              В свою очередь Николай Азаров, премьер-министр Украины времен правления Виктора Януковича, в понедельник признался, что цели, с которыми создавались лаборатории, неизвестны даже ему – вся их деятельность была засекречена, а украинских граждан и близко не подпускали к проведению работ.

              По словам Азарова, будучи главой правительства, он инициировал проверки лабораторий. «С грехом пополам нам показали кое-что, но то, что мы увидели, нас не устроило. В 2013 году мы направили официальное письмо в правительство США о расторжении этого соглашения. Что было дальше, вы сами знаете: госпереворот, Майдан, который, по сути, организовали именно американцы», – напомнил экс-премьер.

              «Простой вопрос: какая помощь этими лабораториями оказывается в период эпидемии в Украине? Да никакая. Вот и ответ об их полезности. Деятельность этих лабораторий обязательно должна быть поставлена на контроль», – потребовал Азаров.

              Кстати, спустя несколько дней после выступления Медведчука и Кузьмина МИД России отметил, что Вашингтон пытается усилить свое биологическое присутствие за пределами США, в частности в бывших советских республиках. Правда, сообщая об этом, представитель ведомства Мария Захарова особо выделила не Украину, а Грузию: «Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», – говорила она.

              Как известно, в Грузии в лаборатории имени сенатора Ричарда Лугара в предместье Тбилиси развернуто Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия. Представленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документы подтверждали, что в лаборатории ставились опасные опыты на живых людях. Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрете биооружия, указывали по этому поводу в российском Минобороны. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с утечкой из лаборатории Лугара связывали вспышку «свиного гриппа» H1N1 в январе 2019 года, когда около десятка человек умерло, а счет зараженным шел на тысячи.

              Чем же занимаются 15 американских лабораторий, расположенных на Украине? «Полагаю, что биолаборатории нужны американцам для достаточно серьезных испытаний. Во-первых, это изучение особо опасных инфекций – что безопаснее производить не на своей территории. Во-вторых, это исследования инфекций, характерных для данного региона, и региональных особенностей иммунитета (к примеру, иммунитета жителей Африки к желтой лихорадке)», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Виктор Зуев, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

              «Кроме того, в таких странах, как Украина или Грузия, американцам проще (нежели в каком-нибудь штате Огайо) найти волонтеров для тестов на людях»,

              – отметил эксперт. Третий фактор, который привлекает интерес американцев к постсоветскому пространству, – наследие советской эпидемиологической школы. Например, в 2009 году на базе противочумной лаборатории Одесского противочумного НИИ им. Мечникова при участии минобороны США была открыта Центральная референс-лаборатория (СRL), которая специализируется на человеческих патогенах.

              «Украина по отношению к США находится в позиции «чего изволите». Так что американцы как работали, так и будут работать и в Грузии, и на Украине. Им так удобнее и с точки зрения финансов (можно за небольшую плату привлечь местных вирусологов с советским опытом), и с точки зрения своей национальной безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Причем поразительно, насколько открыто действовали эти «секретные» лаборатории на Украине, добавил эксперт.

              Так что демарш Медведчука, скорее всего, останется без ответа, прогнозирует Погребинский. «Чтобы требовать закрыть эти лаборатории, Украина должна быть суверенным государством. Так что власть удовлетворится 1,3 млн долларов, которые нам дали США на борьбу с коронавирусом. При этом не думаю, что Вашингтон платит хоть копейку за пребывание здесь своих биолабораторий», – вздыхает киевский эксперт.

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