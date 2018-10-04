Минобороны уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии

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Первый полет Ту-154 совершил 3 октября 1968 года. Самолет пилотировал экипаж летчика-испытателя Юрия СуховаФото: пресс-служба ПАО "Туполев"
Ровно 50 лет назад (3 октября 1968 года) совершил свой первый полет Ту-154, самолет, которому было суждено стать самым массовым в своем классе среднемагистральных машин. Что заставило Хрущева инициировать его создание? Что в Ту-154 так понравилось компании Boeing, что она приобрела советскую технологию для себя? И какое отношение пассажирский лайнер имеет к освоению космоса? Подробности...
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Как прибалтийская элита укрепляла СССР

Борис Пуго был далеко не единственным выходцем из Прибалтики, кто до конца сохранил верность СССР и идеалам коммунизмаФото: Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
Считается, что события в прибалтийских республиках стали одним из важнейших спусковых крючков, запустивших процесс развала СССР. Современные политики независимых прибалтийских стран имеют репутацию наиболее антироссийски настроенных. Однако было время, когда представители элиты Латвии, Литвы и Эстонии отчаянно сражались за Россию и за советскую власть. Кто были эти люди? Подробности...
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Годовщину запуска первого спутника космическая отрасль встречает в разобранном состоянии

Первый спутник собирали в крайне непривычных для советской производственной культуры условияхФото: Фотохроника ТАСС
День начала космической эры – 4 октября – российская космонавтика отмечает со шлейфом накопившихся проблем. Это и отверстие в обшивке «Союза», и пустоты в железобетонных конструкциях космодрома Восточный (подрядчик должен их устранить до 5 октября). Это и обострившиеся отношения двух главных космических держав, соперничество которых началось 60 лет назад. Подробности...
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Политический скандал показал, чем судебная система России лучше американской

Скандал вокруг судьи Кавано (на фото он плачет во время слушаний в Сенате США) обнажил большие проблемы американской судебной системыФото: MICHAEL REYNOLDS/Zuma/ТАСС
«Это очень страшная ситуация». Такими словами Дональд Трамп описал свои впечатления по поводу главного политического скандала, сотрясающего Соединенные Штаты последние несколько недель. Кандидат на пост члена Верховного суда страны обвинен в сексуальных домогательствах, происходивших 35 лет назад. И сама эта история обнажила две важнейших проблемы судебной системы США. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

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В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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          Минобороны уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии

          4 октября 2018, 15:12

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Представленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргиадзе документы подтверждают, что США нарушают Конвенцию о запрете биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

          «В министерстве обороны проведен анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Им были представлены подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка», – передает его слова РИА «Новости».

          По его словам, США неоднократно опровергали разработку биологического оружия в Центре Лугара. Однако, заметил Кириллов, эти документы опровергают заявления Вашингтона, а также подтверждают опасения, что США ведут противозаконную деятельность на территории Грузии. В том числе, заметил Кириллов, они пытаются обойти ряд положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

          Кириллов добавил, что США наращивают число биолабораторий, а также в целом контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на территориях вблизи России и Китая.

          «На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН», – сказал он.

          Кириллов добавил, что эти лаборатории позволяют проводить весь спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний. По его словам, лаборатории размещают в неслучайных местах – они являются «постоянным источником биологических угроз» для России и Китая.

          При этом военные биологи США в Грузии, заметил Кириллов, имеют дипломатический иммунитет, что дает им определенные преференции. Также он указал на документ, который был адресован в минздрав Грузии и подтверждает уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами.

          «Таким образом, дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства», – подчеркнул он.

          По словам Кириллова, грузинские специалисты ограничены в перемещениях по биологическому центру США в Грузии, а также не имеют доступа к документам и к данным о разработках.

          «Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории», – заметил Кириллов.

          Он добавил, что одновременно в регионе дислокации Центра Лугара в Грузии ухудшается ситуация по заболеваниям, распространяемым насекомыми.

          Кириллов сослался на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Из них следует, что происходит смещение ареала различных видов комаров, которые ранее встречались только в южных странах – в том числе из Грузии на территорию России.

          При этом Роспотребнадзор указывает, что распространение клещей уже привело к вспышкам Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области. Это, по словам Кириллова, также заставляет обратить внимание на информацию Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия. В частности, заметил Кириллов, Гиоргадзе показал патент № 8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.

          «В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия», – добавил Кириллов.

          Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты отметил, что вызывает вопросы намерение ВВС США собрать два года назад образцы биоматериалов россиян – жителей Северного Кавказа. По его словам, в переписке потенциального исполнителя и заказчика требовались именно образцы синовиальных тканей и нуклеиновых кислот должны быть получены от граждан России, проживающих в регионе Северного Кавказа, образцы жителей Украины не подходили.

          «Кроме того, в рамках проекта «Дженографик» американскими компаниями был осуществлен сбор клинического материала «моноэтносов» Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона. Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?» – добавил Кириллов.

          Он продемонстрировал слайды с различными типами боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

          «Это соответствует реализуемой США концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия», – сказал он.

          Он потребовал от США ответить на вопрос, зачем такие документы хранятся в Центре имени Лугара в Грузии.

          В то же время, рассказал Кириллов, реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий продолжается на Украине, в Азербайджане и Узбекистане. Центр Лугара в этом смысле является только небольшим элементом «обширной военно-биологической программы США». Приоритетом этих биолабораторий остается сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, которые содержат штаммы патогенных микроорганизмов. В том числе американцев интересуют микроорганизмы, которые могут преодолеть защитное действие вакцин и обладают устойчивостью к антибиотикам.

          На лаборатории в соседних с Россией государствах, по словам Кириллова, Пентагон потратил с 2017 по 2019 годы около 1 млрд долларов.

          «Причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 млн», – сказал он.

          Говоря о жертвах исследований США в Грузии, Кириллов заявил, что при испытаниях препарата, производимого компанией американского экс-министра обороны Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 погибли 24 грузина, а позднее при продолжении испытаний еще 49. Речь идет о препарате, по документам называющегося «Совалди», американской фирмы «Гилеад Сайенсиз».

          «Необходимо подчеркнуть, что указанный препарат был зарегистрирован в Реестре лекарственных средств РФ, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая. Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», – сказал Кириллов.

          Он допустил, что под видом исследований США наращивают военно-биологический потенциал.

          При этом в своих законах Вашингтон оставил противоречащие международным обязательсвам нормы, которые допускают работу в области биологического оружия. Он привел в пример федеральный закон США, по которому такие работы допустимы, если на то есть санкция американского правительства. В законе говорится, что «на участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия».

          «Характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядка обращения с патогенными микроорганизмами», – добавил Кириллов.

          Он привел в пример события июля 2014 года, когда при плановой ревизии хранилищ Института аллергии и инфекционных заболеваний в штате Мэриленд выявили неучтенные ампулы с возбудителем натуральной оспы, а с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. По его словам, биоматериалы направили 194 адресатам в 10 странах мира.

          Ранее в российском МИДе заявили, что США используют Грузию как «подопытного кролика».

          Гиоргадзе до этого рассказал, что эксперименты над людьми проводились американцами в Грузии под видом разработки защитных средств от оружия массового уничтожения.


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