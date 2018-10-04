Минобороны уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии

Представленные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргиадзе документы подтверждают, что США нарушают Конвенцию о запрете биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«В министерстве обороны проведен анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе. Им были представлены подробные данные о деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который находится в Грузии в населенном пункте Алексеевка», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, США неоднократно опровергали разработку биологического оружия в Центре Лугара. Однако, заметил Кириллов, эти документы опровергают заявления Вашингтона, а также подтверждают опасения, что США ведут противозаконную деятельность на территории Грузии. В том числе, заметил Кириллов, они пытаются обойти ряд положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Кириллов добавил, что США наращивают число биолабораторий, а также в целом контроль за национальными коллекциями патогенных микроорганизмов на территориях вблизи России и Китая.

«На сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН», – сказал он.

Кириллов добавил, что эти лаборатории позволяют проводить весь спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний. По его словам, лаборатории размещают в неслучайных местах – они являются «постоянным источником биологических угроз» для России и Китая.

При этом военные биологи США в Грузии, заметил Кириллов, имеют дипломатический иммунитет, что дает им определенные преференции. Также он указал на документ, который был адресован в минздрав Грузии и подтверждает уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами.

«Таким образом, дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства», – подчеркнул он.

По словам Кириллова, грузинские специалисты ограничены в перемещениях по биологическому центру США в Грузии, а также не имеют доступа к документам и к данным о разработках.

«Это делается под предлогом законодательных ограничений США к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории», – заметил Кириллов.

Он добавил, что одновременно в регионе дислокации Центра Лугара в Грузии ухудшается ситуация по заболеваниям, распространяемым насекомыми.

Кириллов сослался на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Из них следует, что происходит смещение ареала различных видов комаров, которые ранее встречались только в южных странах – в том числе из Грузии на территорию России.

При этом Роспотребнадзор указывает, что распространение клещей уже привело к вспышкам Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области. Это, по словам Кириллова, также заставляет обратить внимание на информацию Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия. В частности, заметил Кириллов, Гиоргадзе показал патент № 8967029, выданный Агентством США по патентам и товарным знакам, на беспилотник для распространения зараженных насекомых в воздухе.

«В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия», – добавил Кириллов.

Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты отметил, что вызывает вопросы намерение ВВС США собрать два года назад образцы биоматериалов россиян – жителей Северного Кавказа. По его словам, в переписке потенциального исполнителя и заказчика требовались именно образцы синовиальных тканей и нуклеиновых кислот должны быть получены от граждан России, проживающих в регионе Северного Кавказа, образцы жителей Украины не подходили.

«Кроме того, в рамках проекта «Дженографик» американскими компаниями был осуществлен сбор клинического материала «моноэтносов» Северного Кавказа, Дальнего Востока и Уральского региона. Хотелось бы задать вопрос, с какими целями ВВС США планировали эти работы?» – добавил Кириллов.

Он продемонстрировал слайды с различными типами боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур.

«Это соответствует реализуемой США концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны, а опубликование подобной информации противоречит международным договоренностям о запрещении биологического оружия», – сказал он.

Он потребовал от США ответить на вопрос, зачем такие документы хранятся в Центре имени Лугара в Грузии.

В то же время, рассказал Кириллов, реконструкция подконтрольных Пентагону лабораторий продолжается на Украине, в Азербайджане и Узбекистане. Центр Лугара в этом смысле является только небольшим элементом «обширной военно-биологической программы США». Приоритетом этих биолабораторий остается сбор информации об инфекционной заболеваемости и вывоз национальных коллекций, которые содержат штаммы патогенных микроорганизмов. В том числе американцев интересуют микроорганизмы, которые могут преодолеть защитное действие вакцин и обладают устойчивостью к антибиотикам.

На лаборатории в соседних с Россией государствах, по словам Кириллова, Пентагон потратил с 2017 по 2019 годы около 1 млрд долларов.

«Причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов будет выделено более 197 млн», – сказал он.

Говоря о жертвах исследований США в Грузии, Кириллов заявил, что при испытаниях препарата, производимого компанией американского экс-министра обороны Дональда Рамсфельда, в декабре 2015 погибли 24 грузина, а позднее при продолжении испытаний еще 49. Речь идет о препарате, по документам называющегося «Совалди», американской фирмы «Гилеад Сайенсиз».

«Необходимо подчеркнуть, что указанный препарат был зарегистрирован в Реестре лекарственных средств РФ, и в ходе его клинического исследования не зафиксировано ни одного смертельного случая. Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», – сказал Кириллов.

Он допустил, что под видом исследований США наращивают военно-биологический потенциал.

При этом в своих законах Вашингтон оставил противоречащие международным обязательсвам нормы, которые допускают работу в области биологического оружия. Он привел в пример федеральный закон США, по которому такие работы допустимы, если на то есть санкция американского правительства. В законе говорится, что «на участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия».

«Характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядка обращения с патогенными микроорганизмами», – добавил Кириллов.

Он привел в пример события июля 2014 года, когда при плановой ревизии хранилищ Института аллергии и инфекционных заболеваний в штате Мэриленд выявили неучтенные ампулы с возбудителем натуральной оспы, а с 2005 по 2015 годы испытательным центром сухопутных войск США проводилась рассылка жизнеспособных спор возбудителя сибирской язвы. По его словам, биоматериалы направили 194 адресатам в 10 странах мира.

Ранее в российском МИДе заявили, что США используют Грузию как «подопытного кролика».

Гиоргадзе до этого рассказал, что эксперименты над людьми проводились американцами в Грузии под видом разработки защитных средств от оружия массового уничтожения.