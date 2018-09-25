МИД сравнил Грузию с «подопытным кроликом» США

В российском МИД считают, что эксперты Пентагона, работая с биологическими материалами в Грузии, по сути, используют соседей России, как «подопытных кроликов», заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Мы сразу же стали задавать нашим американским коллегам, когда у нас еще были приемлемые, взаимоуважительные отношения…, что мы не допустим того, чтобы ваши военные биологи непонятно что делали на российских границах», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что происходящее сейчас в Грузии является использованием соседей России как «подопытных кроликов».

В то же время Ермаков заметил, что Россия не может «определить, что там происходит».

«Доступа в наиболее чувствительные помещения у грузинских специалистов нет вообще, материалы туда доставляются из США диппочтой», – заявил Ермаков.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не проводит эксперименты над людьми в Грузии.

Перед этим бывший министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе рассказал, что эксперименты над людьми проводились американцами в Грузии под видом разработки защитных средств от оружия массового уничтожения.