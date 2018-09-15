Пентагон открестился от экспериментов над людьми в Грузии

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал заявление бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе об экспериментах США над людьми в Грузии.

Пэхон назвал утверждения Гиоргадзе «смехотворными». В Пентагоне заявили, что слова об экспериментах США над людьми в Грузии не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Пэхон заявил, что «абсурдные» обвинения стали частью «российской кампании дезинформации против Запада».

По его словам, США «не разрабатывают биологическое оружие в центре Лугара», который «вообще не является американским учреждением». Официальный представитель Пентагона сказал, что данное учреждение работает под управлением Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Пэхон также заявил, что цель центра Лугара – «защита граждан от биологических угроз», выявление инфекционных заболеваний, эпидемиологический надзор и «исследования в интересах Грузии, региона Кавказа и мирового сообщества», передает РИА «Новости».

Напомним, Гиоргадзе рассказал, что эксперименты над людьми проводились американцами в Грузии под видом разработки защитных средств от оружия массового уничтожения. По его словам, разрабатываемые там токсические вещества угрожают России, а также самой Грузии.