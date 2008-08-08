Грузинский экс-министр рассказал о целях экспериментов США над людьми в Грузии

Эксперименты над людьми проводились американцами в Грузии под видом разработки защитных средств от оружия массового уничтожения, заявил бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. По его словам, разрабатываемые там токсические вещества угрожают России, а также самой Грузии.

Экс-министр госбезопасности Грузии и глава общественного движения «Грузия за рубежом» Игорь Гиоргадзе на своей пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал о том, для чего Центр исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара, находящийся неподалеку от Тбилиси, занимался проведением экспериментов над людьми.

Информацию об этом он получил из документов, переданных ему друзьями. Эти бумаги Гиоргадзе демонстрировал в ходе конференции, сообщил присутствоваший в зале корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

«Официальная цель работы – уменьшение последствий применения оружия массового поражения и разработка соответствующих методов и оборудования для этого. Однако деятельность лаборатории Лугара неоднократно становилась объектом журналистских расследований и политических дискуссий», – отметил Гиоргадзе. По его словам, лаборатория разрабатывает опасные вещества и испытывает их на местных жителях, проводя различные эксперименты. Он также предположил, что, если произойдет несчастный случай, Грузия исчезнет с лица земли.

«Очень часто жители прилегающих районов жалуются на резкое ухудшение здоровья. Целыми улицами у людей фиксируются головные боли и изменения в здоровье. У нас большая убыль населения, многие уезжают за рубеж, не все хорошо с рождаемостью и смертностью, для нас работа таких учреждений – это катастрофа», – добавил он. «Вообще я не могу понять, зачем Грузии лаборатория такого уровня, ведь наша страна ни с кем не собирается вести войну с применением химического или биологического оружия. Само существование такой лаборатории видится бесполезным для грузинского народа», – считает Гиоргадзе.

Он не исключил, что токсичные вещества могут быть переброшены в Россию. «В этих материалах есть перечень патентов. Например, есть патент на систему доставки зараженных комаров с помощью квадрокоптеров. Зачем якобы медицинскому учреждению такие вещи? Есть также патент на боеприпасы с капсулой для токсичных веществ. Какое это имеет отношение к здравоохранению?» – задался вопросом Гиоргадзе.

«Я и мои помощники работаем над тем, чтобы сделать этот пакет документов достоянием общественности и широкого круга специалистов», – подчеркнул бывший министр.

Гиоргадзе также призвал президента США Дональда Трампа расследовать эксперименты над людьми в тбилисской лаборатории, так как американские сотрудники данного центра «действовали в соответствии с разрешением администрации вашего предшественника на посту президента США и по договоренности с бывшим президентом Грузии». «Народ Грузии будет вам искренне благодарен, если вы избавите нашу истерзанную страну от этой экспериментальной деятельности в области биологии и бактериологии», – добавил он.

Экс-министр также рассказал, что нынешнее правительство Грузии делает немало для того, чтобы лаборатория перешла под грузинскую юрисдикцию. «На сегодняшний день большая часть лаборатории и оборудования переданы Грузии, и из 50 сотрудников только шестеро – американцы», – ответил Гиоргадзе.

Напомним, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал о проведении в этой стране экспериментов над людьми. «На днях мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы Центра исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара, построенного в окрестностях Тбилиси и функционирующего с 2011 года. Заказчиком работы данного учреждения является одна из структур Министерства обороны США», – заявил он.

Гиоргадзе также добавил, что все это было известно и ранее, однако только сейчас появились документальные подтверждения противоправной деятельности этого центра. «Изученные документы показывают, что целый ряд экспериментов и опытов действительно проводился над жителями Грузии. Некоторые из них закончились летальным исходом. Имеются списки 30 умерших, проходивших лечение от гепатита С у специалистов данной лаборатории. Причем 24 человека из 30 значатся умершими в один день. Это было в 2015 году. Есть также данные за апрель и август 2016 года. В апреле умерло еще 30 человек, а в августе – 13 человек. При этом в графе «причина смерти» значится запись «неизвестно», и никаких расследований причин их смерти не проводилось», – рассказал Гиоргадзе.