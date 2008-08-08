Грузинский экс-министр рассказал о целях экспериментов США над людьми в Грузии

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:58  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

В случае нанесения американцами удара по Сирии он, скорее всего, окажется более масштабным, чем предыдущиеФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
События в Сирии грозят принять крутой оборот буквально в любую минуту. Вопрос в том, что произойдет раньше – прорыв сирийской армии в Идлибе или применение химоружия, что станет предлогом для военного удара США. В самих США уже договорились до того, что целью в последнем случае рискуют стать не только сирийские, но и российские объекты. Так ли это?  Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея

Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Грузинский экс-министр рассказал о целях экспериментов США над людьми в Грузии

             11 сентября 2018, 17:10
          Фото: ВЗГЛЯД
          Текст: Алексей Нечаев

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          Эксперименты над людьми проводились американцами в Грузии под видом разработки защитных средств от оружия массового уничтожения, заявил бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. По его словам, разрабатываемые там токсические вещества угрожают России, а также самой Грузии.

          Экс-министр госбезопасности Грузии и глава общественного движения «Грузия за рубежом» Игорь Гиоргадзе на своей пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал о том, для чего Центр исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара, находящийся неподалеку от Тбилиси, занимался проведением экспериментов над людьми.

          Информацию об этом он получил из документов, переданных ему друзьями. Эти бумаги Гиоргадзе демонстрировал в ходе конференции, сообщил присутствоваший в зале корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

          «Официальная цель работы – уменьшение последствий применения оружия массового поражения и разработка соответствующих методов и оборудования для этого. Однако деятельность лаборатории Лугара неоднократно становилась объектом журналистских расследований и политических дискуссий», – отметил Гиоргадзе. По его словам, лаборатория разрабатывает опасные вещества и испытывает их на местных жителях, проводя различные эксперименты. Он также предположил, что, если произойдет несчастный случай, Грузия исчезнет с лица земли.

          «Очень часто жители прилегающих районов жалуются на резкое ухудшение здоровья. Целыми улицами у людей фиксируются головные боли и изменения в здоровье. У нас большая убыль населения, многие уезжают за рубеж, не все хорошо с рождаемостью и смертностью, для нас работа таких учреждений – это катастрофа», – добавил он. «Вообще я не могу понять, зачем Грузии лаборатория такого уровня, ведь наша страна ни с кем не собирается вести войну с применением химического или биологического оружия. Само существование такой лаборатории видится бесполезным для грузинского народа», – считает Гиоргадзе.

          Он не исключил, что токсичные вещества могут быть переброшены в Россию. «В этих материалах есть перечень патентов. Например, есть патент на систему доставки зараженных комаров с помощью квадрокоптеров. Зачем якобы медицинскому учреждению такие вещи? Есть также патент на боеприпасы с капсулой для токсичных веществ. Какое это имеет отношение к здравоохранению?» – задался вопросом Гиоргадзе.

          «Я и мои помощники работаем над тем, чтобы сделать этот пакет документов достоянием общественности и широкого круга специалистов», – подчеркнул бывший министр.

          Гиоргадзе также призвал президента США Дональда Трампа расследовать эксперименты над людьми в тбилисской лаборатории, так как американские сотрудники данного центра «действовали в соответствии с разрешением администрации вашего предшественника на посту президента США и по договоренности с бывшим президентом Грузии». «Народ Грузии будет вам искренне благодарен, если вы избавите нашу истерзанную страну от этой экспериментальной деятельности в области биологии и бактериологии», – добавил он.

          Экс-министр также рассказал, что нынешнее правительство Грузии делает немало для того, чтобы лаборатория перешла под грузинскую юрисдикцию. «На сегодняшний день большая часть лаборатории и оборудования переданы Грузии, и из 50 сотрудников только шестеро – американцы», – ответил Гиоргадзе.

          Напомним, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал о проведении в этой стране экспериментов над людьми. «На днях мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы Центра исследования общественного здоровья им. Ричарда Лугара, построенного в окрестностях Тбилиси и функционирующего с 2011 года. Заказчиком работы данного учреждения является одна из структур Министерства обороны США», – заявил он.

          Гиоргадзе также добавил, что все это было известно и ранее, однако только сейчас появились документальные подтверждения противоправной деятельности этого центра. «Изученные документы показывают, что целый ряд экспериментов и опытов действительно проводился над жителями Грузии. Некоторые из них закончились летальным исходом. Имеются списки 30 умерших, проходивших лечение от гепатита С у специалистов данной лаборатории. Причем 24 человека из 30 значатся умершими в один день. Это было в 2015 году. Есть также данные за апрель и август 2016 года. В апреле умерло еще 30 человек, а в августе – 13 человек. При этом в графе «причина смерти» значится запись «неизвестно», и никаких расследований причин их смерти не проводилось», – рассказал Гиоргадзе.


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