США заподозрили в проведении экспериментов над людьми в Грузии

Американские военные и частные подрядчики могли проводить в грузинской лаборатории секретные эксперименты над людьми, заявил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

«Первичное изучение лишь части документов – а их сотни, тысячи листов, переданных мне из Грузии моими друзьями, показывает, что в Лаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара) биологами военно-медицинской группы США в Грузии и частными подрядчиками действительно могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Гиоргадзе, множество таких экспериментов окончились летальным исходом. В частности, бывший министр сообщил, что у него на руках есть список из 30 лиц, умерших от гепатита С, и проходивших лечение у специалистов Лаборатории Лугара. Он обратил внимание, что это данные только за декабрь 2015 года. «Причем 24 человека из 30 по документам значатся умершими за один день», – сказал он.

Гиоргадзе подчеркнул, что в графе «причина смерти» значится запись: «Неизвестно». Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось.

Он отметил, что имена умерших также не известны, поскольку в лабораторных отчетах они проходят не под своими именами, а с присвоенными им в лаборатории номерами. «Мы располагаем данными о датах их рождения, половой принадлежности и датами смерти. При желании их имена можно установить», – отметил Гиоргадзе.

По его словам, все это происходило на фоне в целом положительных результатов по борьбе с гепатитом С в Грузии.