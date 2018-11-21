Могла ли американская биолаборатория спровоцировать вспышку смертельного гриппа в Грузии?

Обычно штамм вырывается из Южной Азии. Почему в этот раз эпидемия началась с Кавказа?

В Грузии Новый год начался трагично. С начала года почти дюжина человека погибли от штамма «свиного гриппа» H1N1. Счет зараженным идет на тысячи. В среду в Тбилиси было объявлено о том, что школы и детсады Грузии после новогодних праздников останутся закрытыми. «Министерство считает целесообразным продлить зимние каникулы 2018-2019 учебного года до 18 января», - цитирует Sputnik заявление ведомства.

Как передавал корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Грузии, население паникует. На улицах все больше людей в защитных масках.

Почему вдруг эпидемия этого гриппа началась не в южном Китае, как обычно, а на южном Кавказе? Какую роль в этом могла сыграть деятельность знаменитой американской «лаборатории Лугара»?

Бывший главный санитарный врач России, ныне – первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко не скрывает своего недоумения по поводу новостей из Грузии, ведь подъемы эпидемии «свиного гриппа», как правило, начинаются с Юго-Восточной Азии.

«Это классика. Штаммы из Юго-Восточной Азии в России представляли угрозу, прежде всего, для российского Дальнего Востока – и мы оттуда начинали вакцинацию. «Безусловно, времена меняются. Теперь Москва, Петербург тоже становятся наиболее уязвимыми городами, поскольку вероятность завоза в них вируса повышается в результате интенсивного авиасообщения. Ведь Москва – это планетарный хаб», – говорит Онищенко газете ВЗГЛЯД.

Однако тот факт, что на этот раз почему-то Грузия выходит на первый план в эпидемии, Онищенко называет «исключительным». Он не исключает, что вспышка гриппа стала целенаправленным или побочным результатом деятельности расположенной в окрестностях Тбилиси американской лаборатории имени Ричарда Лугара. Увидеть связь эпизоотии (распространения инфекции) с ее работой, по его словам, было бы «вполне логично». Правда, уверенно говорить о такой связи, по мнению Онищенко, можно будет лишь после того, как мы заполучим штамм гриппа, составим его генетический паспорт. «Такой штамм имеет право получить ВОЗ. Если у нас, в России появятся заболевшие этим штаммом и в анамнезе у них будет упоминаться Грузия, то и тогда мы сможем подтвердить или отклонить такие опасения», – сказал бывший главный санитарный врач.

В любом случае, свою роль играет тот факт, что власти Грузии абсолютно не вакцинируют свое население, сетует Онищенко, – и это «очень плохо».

Напомним, скандал вокруг биологической лаборатории разразился осенью – после выступления бывшего министра госбезопасности Игоря Гиоргадзе. В лаборатории разрабатываются биологическое и химическое оружие, и ради этой цели там ставились опасные опыты на живых людях, утверждал экс-министр.

Тогда Онищенко назвал центр Лугара чисто «военной лабораторией». По его данным, там есть так называемая «холодная комната, где сохраняли и накапливали боевые штаммы. Ни в одной гражданской лаборатории таких помещений нет». Грузинские власти пустили в центр тех, кого они назвали «российскими представителями». Но на самом деле это были простые журналисты. Допустить в лабораторию профессиональных вирусологов власти почему-то отказались.

«Журналистам показывают картинки, и они выступают в унизительной роли, формируя легенду о том, что эта лаборатория работает на здравоохранение Грузии», – до сих пор возмущается по этому поводу Онищенко. Он и теперь требует, что в лабораторию дали бы проверить наконец профессионалам. «Кстати, такое право у России есть в соответствии с механизмом контроля КБТО – конвенции по биологическому и токсинному оружию», – напоминает Онищенко.