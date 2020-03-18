На Украине зреет эпидемическая угроза для России

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Черногория взяла в заложники тысячу россиян

Около тысячи российских туристов не могут покинуть Черногорию Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...

Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
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Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
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              На Украине зреет эпидемическая угроза для России

              России необходимо закрыть границу с Украиной – пока не поздно   18 марта 2020, 17:10
              Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
              Текст: Александр Тимохин

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              По мере роста масштабов пандемии нового коронавируса в мире, под боком у России зреет настоящая «вирусная бомба». При некоторых обстоятельствах она угрожает превратиться в очаг заражения еще более опасный, чем Евросоюз. Речь идет об Украине. Как выглядит возможный сценарий угрозы России со стороны зараженных жителей Украины?

              В настоящий момент Европа является глобальным очагом пандемии коронавируса, более опасным чем страна-источник этой болезни – Китай. Европа пожинает не только плоды глобализации (как свободное движение людей через границы, в том числе зараженных), но и многолетнее беззаботное отношение к вопросам биологической безопасности. Страны ЕС одна за другой закрывают границы, а США остановили отправку войск в Восточную Европу на давно обещанные учения «Защитник Европы – 2020». Европа сейчас – основной мировой очаг заражения, опасный и для России тоже. Но вирус не может добраться до нашей страны сам, ему нужны разносчики.

              И тут не последнюю роль может сыграть Украина.

              Зараженные рвутся на родину

              На текущий момент количество украинских трудовых мигрантов в странах ЕС измеряется миллионами. Значительная их часть (так же как и молдаван) находится на заработках в Италии, ставшей главным рассадником пандемии в Европе.

              В связи с карантинными мерами, многие из гастарбайтеров стремятся вернуться на родину. Действующие карантинные посты на таможенных пунктах не в состоянии переварить этот поток – и, если ориентироваться на информацию из украинских СМИ и соцсетей, никто вернувшихся толком не проверяет. В этом смысле показательна история с пассажирами самолета, летевшего на Украину, в котором пассажиры массово отпаивались жаропонижающими средствами и в итоге без проверок попали на территорию Украины. Если такое происходит в авиаперевозках, то что творится на таможенных пунктах, через которые проходят десятки автобусов в день?

              Это риторический вопрос. Эти люди, скорее всего, попадают на территорию Украины без контроля. И можно полагать, что даже при обострении заболевания в основном не попадают в какие-либо специальные условия – возможно, вообще пытаются перенести болезнь, что называется, «на ногах».

              Такая волна потенциальных носителей вируса стала бы огромной проблемой и для России, и для США. Но они едут не в США и не в Россию, они едут на Украину, на территорию, которая не контролируется полностью даже своим правительством. Они едут в страну, которая технически не может «поднять» эффективные карантинные меры.

              На этом фоне только что введенный Украиной тотальный карантин вплоть до закрытия детских садов в некоторых областях и вводимые 18 марта 2020 года меры типа закрытия метро и ограничения предельного числа пассажиров в автобусах в двадцать человек выглядят как паника. Президент Украины Зеленский и его правительство понимают, что они не могут ничего остановить и в отчаянной попытке просто пытаются максимально ограничить передвижение граждан, чтобы хоть как-то обуздать распространение заразы.

              Возможности национального здравоохранения - это всегда производная от состояния государства в целом. Адекватно оценивая возможности и состояние украинского государства, можно смело сказать, что у них ничего не получится. Единственное, что может спасти Украину от взрывной вспышки эпидемии – удача. Среди «заробитчан» должно быть мало заболевших, они должны заразить минимум людей, те, кто заразился, должны потихоньку где-то переболеть – и в итоге все должно затихнуть само.

              Будет ли это так? Если только случайно.

              А если случайная удача не выпадет, то произойдет массовое и очень быстрое распространение вируса по всей территории Украины. И тогда наступит второй этап катастрофы – инфекция вызовет массовую панику у миллионов людей и может подтолкнуть к побегу из зоны заражения сотни тысяч, если не те же миллионы.

              Но в мире есть немного стран, куда технически могут пытаться сбежать миллионы украинцев, и главная из них – Россия.

              Необходимо готовиться

              Если дела на Украине пойдут именно так плохо (а они вполне могут пойти именно настолько плохо), то готовиться к остановке потока беженцев с Украины России нужно заранее. Несколько миллионов желающих перейти российскую границу людей, каждый из которых в случае прорыва может смешаться с толпой (не отличается внешне, говорит и пишет по-русски, знает или понимает местные реалии), и среди которых масса зараженных, явно не входят в число малозначительных проблем.

              К счастью, правительство России запретило въезд иностранных граждан в страну с 18 марта – это очень своевременная мера, которая позволит серьезно облегчить медикам борьбу с инфекцией. Исключений не сделано ни для кого, и это абсолютно правильно.

              На ваш взгляд

               
              Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?


              Обсуждение: 62 комментария

              Не стоит, однако, уповать на простой запрет. Граница между Россией и Украиной, мягко говоря, далека от того, чтобы считаться непроницаемой. Да и хорошо оборудованная граница вполне себе уязвима перед достаточно большой толпой. А, значит, России необходимо заранее выделить силы и средства для того, чтобы останавливать этих людей. Заранее запасти все необходимое для их содержания в карантине, выбрать или построить помещения для их временного содержания, обеспечить усиленную войсковую охрану как границы, так и этих мест. Придется запастись и медикаментами: коль скоро эти люди здесь окажутся, их придется лечить – кого от последствий коронавируса, а кого и от огнестрельных ранений при пересечении границы.

              На данный момент у России есть все возможности избежать самого негативного сценария взаимодействия с Украиной. Надо только предпринять все необходимые меры.


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