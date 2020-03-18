На Украине зреет эпидемическая угроза для России

По мере роста масштабов пандемии нового коронавируса в мире, под боком у России зреет настоящая «вирусная бомба». При некоторых обстоятельствах она угрожает превратиться в очаг заражения еще более опасный, чем Евросоюз. Речь идет об Украине. Как выглядит возможный сценарий угрозы России со стороны зараженных жителей Украины?

В настоящий момент Европа является глобальным очагом пандемии коронавируса, более опасным чем страна-источник этой болезни – Китай. Европа пожинает не только плоды глобализации (как свободное движение людей через границы, в том числе зараженных), но и многолетнее беззаботное отношение к вопросам биологической безопасности. Страны ЕС одна за другой закрывают границы, а США остановили отправку войск в Восточную Европу на давно обещанные учения «Защитник Европы – 2020». Европа сейчас – основной мировой очаг заражения, опасный и для России тоже. Но вирус не может добраться до нашей страны сам, ему нужны разносчики.

И тут не последнюю роль может сыграть Украина.

Зараженные рвутся на родину

На текущий момент количество украинских трудовых мигрантов в странах ЕС измеряется миллионами. Значительная их часть (так же как и молдаван) находится на заработках в Италии, ставшей главным рассадником пандемии в Европе.

В связи с карантинными мерами, многие из гастарбайтеров стремятся вернуться на родину. Действующие карантинные посты на таможенных пунктах не в состоянии переварить этот поток – и, если ориентироваться на информацию из украинских СМИ и соцсетей, никто вернувшихся толком не проверяет. В этом смысле показательна история с пассажирами самолета, летевшего на Украину, в котором пассажиры массово отпаивались жаропонижающими средствами и в итоге без проверок попали на территорию Украины. Если такое происходит в авиаперевозках, то что творится на таможенных пунктах, через которые проходят десятки автобусов в день?

Это риторический вопрос. Эти люди, скорее всего, попадают на территорию Украины без контроля. И можно полагать, что даже при обострении заболевания в основном не попадают в какие-либо специальные условия – возможно, вообще пытаются перенести болезнь, что называется, «на ногах».

Такая волна потенциальных носителей вируса стала бы огромной проблемой и для России, и для США. Но они едут не в США и не в Россию, они едут на Украину, на территорию, которая не контролируется полностью даже своим правительством. Они едут в страну, которая технически не может «поднять» эффективные карантинные меры.

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На этом фоне только что введенный Украиной тотальный карантин вплоть до закрытия детских садов в некоторых областях и вводимые 18 марта 2020 года меры типа закрытия метро и ограничения предельного числа пассажиров в автобусах в двадцать человек выглядят как паника. Президент Украины Зеленский и его правительство понимают, что они не могут ничего остановить и в отчаянной попытке просто пытаются максимально ограничить передвижение граждан, чтобы хоть как-то обуздать распространение заразы.

Возможности национального здравоохранения - это всегда производная от состояния государства в целом. Адекватно оценивая возможности и состояние украинского государства, можно смело сказать, что у них ничего не получится. Единственное, что может спасти Украину от взрывной вспышки эпидемии – удача. Среди «заробитчан» должно быть мало заболевших, они должны заразить минимум людей, те, кто заразился, должны потихоньку где-то переболеть – и в итоге все должно затихнуть само.

Будет ли это так? Если только случайно.

А если случайная удача не выпадет, то произойдет массовое и очень быстрое распространение вируса по всей территории Украины. И тогда наступит второй этап катастрофы – инфекция вызовет массовую панику у миллионов людей и может подтолкнуть к побегу из зоны заражения сотни тысяч, если не те же миллионы.

Но в мире есть немного стран, куда технически могут пытаться сбежать миллионы украинцев, и главная из них – Россия.

Необходимо готовиться

Если дела на Украине пойдут именно так плохо (а они вполне могут пойти именно настолько плохо), то готовиться к остановке потока беженцев с Украины России нужно заранее. Несколько миллионов желающих перейти российскую границу людей, каждый из которых в случае прорыва может смешаться с толпой (не отличается внешне, говорит и пишет по-русски, знает или понимает местные реалии), и среди которых масса зараженных, явно не входят в число малозначительных проблем.

К счастью, правительство России запретило въезд иностранных граждан в страну с 18 марта – это очень своевременная мера, которая позволит серьезно облегчить медикам борьбу с инфекцией. Исключений не сделано ни для кого, и это абсолютно правильно.

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Не стоит, однако, уповать на простой запрет. Граница между Россией и Украиной, мягко говоря, далека от того, чтобы считаться непроницаемой. Да и хорошо оборудованная граница вполне себе уязвима перед достаточно большой толпой. А, значит, России необходимо заранее выделить силы и средства для того, чтобы останавливать этих людей. Заранее запасти все необходимое для их содержания в карантине, выбрать или построить помещения для их временного содержания, обеспечить усиленную войсковую охрану как границы, так и этих мест. Придется запастись и медикаментами: коль скоро эти люди здесь окажутся, их придется лечить – кого от последствий коронавируса, а кого и от огнестрельных ранений при пересечении границы.

На данный момент у России есть все возможности избежать самого негативного сценария взаимодействия с Украиной. Надо только предпринять все необходимые меры.