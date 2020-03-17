Зеленский попросил у бизнеса помощи в борьбе с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 млрд гривен (около 450-500 млн долларов) на борьбу с распространением коронавируса. Он также сообщил, что на Украине не хватает тестов для определения заражения.

«Я говорил с ними (бизнесменами – прим. ВЗГЛЯД) очень откровенно. Я сказал, что эта страна вас кормила долгое время. Пришло время вам помочь стране. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится где-то 12-13 млрд гривен. Нам нужна их помощь», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на программу «Свобода слова» на канале «Ай-Cи-Ти-Ви».

Встреча президента с представителями крупного бизнеса состоялась в понедельник вечером.

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украине не хватает «быстрых тестов» для определения коронавируса. Он сообщил, что страна договорилась о поставках из Китая, в субботу партия тестов, рассчитанная на проверку примерно 1 млн человек, прибудет на Украину.

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По его словам, в первую очередь тесты будут направлены военным, в том числе в Донбассе, а также в больницы страны, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский поручил с 18 марта с 13.00 мск прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение внутри страны, а также закрыть метро, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На прошлой неделе на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.

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