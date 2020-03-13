От коронавируса умер первый человек на Украине

На Украине зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса, сообщил минздрав страны.

«Женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Погибшей был 71 год. Под наблюдение взяты родственники, с которыми проживала пенсионерка, и лица, с которыми она контактировала.

Ранее в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев.

На Украине с 12 марта введен карантин во всех учебных заведениях и запрет на проведение массовых мероприятий.