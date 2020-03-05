На Украине анонсировали отмену массовых мероприятий из-за коронавируса

На Украине намерены ограничить проведение массовых мероприятий, а также закрыть школы на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В ближайшее время, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, будем временно закрывать школы», – цитирует ТАСС Ляшко.

В четверг 89 эвакуированных из Китая украинцев были выписаны из медцентра в Полтавской области после завершения карантина.

Тем временем ВОЗ спрогнозировала рост числа больных коронавирусом на Украине.

Во вторник главный санврач Украины Виктор Ляшко подтвердил первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. В тот же день жители устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Женщину пришлось поместить на карантин.

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