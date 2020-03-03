На Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусной инфекций лабораторно подтвержден на Украине, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человек», – цитирует «Страна.ua» Ляшко.

Вирус был обнаружен в Черновцах, у мужчины, который приехал на Украину из Евросоюза. Сейчас он госпитализирован.

«Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая», – сказал врач.

По его словам, лиц, которые контактировали с больным, немного, они пребывают в режиме самоизоляции.

«Ближайший контактный заболевшего – его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», – сказал замминистра.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лучшее лекарство – это лук, сало и чеснок.

Напомним, заболевание зарегистрировали в 70 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

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