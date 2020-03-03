На Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

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Санкции научат Россию делать мощные турбины

«Силовые машины» хотят без Siemens создать с нуля отечественную газовую турбину большой мощностиФото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские «Силовые машины» разорвали многолетнее партнерство с немецким Siemens, чтобы самостоятельно создать полностью отечественную газовую турбину большой мощности. Там не верят в обещание немцев на 100% локализовать свои турбины в России. Тогда как полностью российский проект может дорого обойтись бюджету. Какой путь будет правильным для России на пути возвращения технологической надежности и стабильности? Подробности...
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Три негативных сценария войны в небе Сирии

Турецкие самолеты над Идлибом официально объявлены целями для сирийской ПВОФото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС
Турецкие военные отчитались о сбитом сирийском Су-24 в небе над Идлибом, которое Дамаск объявил закрытой зоной. Сирийцы уничтожили дрон турецкого производства. Крайне вероятно, что бои в закрытом небе продолжатся. Есть предположение, что сирийским ВВС и ПВО может помочь Россия. Что произойдет, если сирийцы вновь собьют турецкий самолет, либо вновь произойдет русско-турецкий воздушный инцидент? Подробности...
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Как сорвались попытки СССР спасти от Гитлера Польшу и Чехословакию

Польские уланы собирались воевать не против Германии, а против более слабых соседейФото: AP/ТАСС
Агрессивная политика Польши, загадочная апатия Чехословакии, вмешательство Соединенных Штатов в лице основателя клана Кеннеди – обо всем этом советские дипломаты телеграфировали в Москву накануне начала Второй мировой войны. Из расшифрованных документов видно, как СССР пытался помочь тем, кто в итоге стал жертвой нацистов – и как Советскому Союзу мешали. Подробности...
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Окончание американской оккупации сделает Афганистан союзником России

Само подписание соглашения между США и Талибаном в Дохе выглядело, конечно, символично – с обеих сторон его подписали пуштуныФото: EPA/ТАСС
США обязались уйти из Афганистана к 1 мая следующего года – именно это является главным содержанием соглашения, подписанного американскими властями и талибами, реальными правителями большей части горной страны. Но что будет после ухода натовских войск с Афганистаном – страной, имеющей особое значение для России? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина рискует получить две войны

Дмитрий Родионов, политолог
Пока Запад не дает добро на окончательное расчленение Украины. Но все может измениться одномоментно. Тем, кто уверен, что Польша забыла про Львов, советую съездить туда и пообщаться на эту тему с простыми людьми. Подробности...

Веганы не едят животных, но готовы жрать людей

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Две сравнительно недавниe революции – гендерная и желудочно-кишечная – уже совершили исторический виток и сами начали пожирать своих детей. И так происходит всегда. Подробности...
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За что Белинский убил Баратынского

Владимир Можегов, публицист
Иосиф Бродский, любивший Баратынского, ставил его даже выше Пушкина. С этим можно спорить. Но с тем, что Баратынский – один из величайших русских поэтов, спорить бессмысленно. Он родился сегодня. Подробности...
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              На Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом

              3 марта 2020, 12:35

              Текст: Евгения Шестак

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              Первый случай заражения коронавирусной инфекций лабораторно подтвержден на Украине, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

              «Вчера я вам говорил, что есть четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человек», – цитирует «Страна.ua» Ляшко. 

              Вирус был обнаружен в Черновцах, у мужчины, который приехал на Украину из Евросоюза. Сейчас он госпитализирован. 

              «Мужчина и женщина путешествовали по Европе. После появления симптомов, они были самоизолированы. Им было проведено тестирование. Как я вам ранее говорил, вчера у нас было четыре случая», – сказал врач. 

              По его словам, лиц, которые контактировали с больным, немного, они пребывают в режиме самоизоляции.

              «Ближайший контактный заболевшего – его жена. У нее нет никаких симптомов, но с ней в постоянном контакте врачи. У пары не было никаких контактов с близкими, они были самоизолированы в своей квартире», – сказал замминистра.

              Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лучшее лекарство – это лук, сало и чеснок.

              Напомним, заболевание зарегистрировали в 70 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса в целом находится под контролем.

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