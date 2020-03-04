Новый скандал из-за коронавируса произошел на Украине

В Черновицкой области Украины произошел скандал из-за заболевания мужчины коронавирусом COVID-19, сообщила замдиректора местного департамента здравоохранения Мария Полищук.

Коронавирус выявили у мужчины, который вернулся из Италии. Он лечился дома, пока не появились симптомы, требовавшие лечения в инфекционной больнице, передает РИА «Новости».

Полищук сообщила, что жену украинца, у которого подтвердили коронавирус, отправили на обсервацию, причем произошло это из-за протестов, которые устроили соседи. Полищук подчеркнула, что женщину «забрали сотрудники скорой помощи», хотя «для этого нет никаких медицинских оснований», есть только «чисто социальные причины», передает Hromadske.

«Она не представляет угрозы», – сказала Полищук, отметив, что женщина «согласилась поехать», «нервничает и устала».

Кроме того, сообщается, что «для дезинфекции не было оснований», но в «подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали».

Напомним, в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД