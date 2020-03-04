ВОЗ спрогнозировала рост числа больных коронавирусом на Украине

Есть высокая вероятность того, что на Украине будет расти количество случаев заболевания коронавирусом, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт.

«Вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания на Украине. Однако суть заключается в готовности отрасли здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания», – цитирует РИА «Новости» Хабихта.

Он добавил, что первый зарегистрированный случай заболевания коронавирусом «не является какой-то неожиданной ситуацией».

По словам Хабихта, в Европе по состоянию на утро среды было зарегистрировано 3365 случаев заболевания новым типом коронавируса, при этом 88% из них – за последнюю неделю.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на территории страны выявлены шесть человек с подозрением на новый коронавирус, все они были помещены в карантин.

«На исследовании шесть подозрений на коронавирус. Эти люди изолированы», – цитирует агентство «Украинские новости» Ляшко.

При этом врач не уточнил, в каких регионах Украины выявлены потенциальные носители вируса.

В настоящий момент на Украине выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние госпитализированного в Черновцах мужчины удовлетворительное, отметил врач.

«Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии», – считает он.

При этом Ляшко отметил, что в случае начала эпидемии коронавируса на Украине пациентов будут оставлять дома, так как мест в больницах не хватит.

«Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации», – цитирует Ляшко «Цензор.нет».

Во вторник главный санврач Украины Виктор Ляшко подтвердил первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

В тот же день в Черновицкой области жители устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Женщину пришлось поместить на карантин, хотя «для этого нет никаких медицинских оснований».

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