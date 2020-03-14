Украинка умерла в Италии от коронавируса

Гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа, умерла от коронавируса, сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Twitter выразило соболезнования родным и близким погибшей женщины.

Ранее в пятницу на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса. Умерла 71-летняя женщина. В тот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев.

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы все украинские граждане в течение трех дней вернулись в страну, поскольку власти закрывают пассажирское авиасообщение.

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