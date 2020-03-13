Зеленский дал украинцам три дня на возвращение в страну

Всем украинским гражданам следует в течение трех суток вернуться в страну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В видеообращении на своей странице в Facebook Зеленский заявил, что с 17 марта Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение.

«Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время вы должны вернуться домой», – сказал он.

По его словам, гражданам, которые по объективным причинам не смогут вернуться за три дня, должны обратиться за помощью консульства стран, где они находятся. В таком случае Киев будет вывозить украинцев специальными рейсами, сообщил Зеленский.

На этих выходных, добавил президент Украины, спецборт вернет в страну «украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении».

Он также пообещал, что государство простимулирует запуск в стране производства средств индивидуальной защиты, и что они будут «на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене», а импорт таких средств пока запрещен.

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