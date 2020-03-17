Зеленский увидел в коронавирусе пользу

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телепрограммы «Свобода слова» на канале ICTV отметил, что во время вызванного вспышкой коронавирусной инфекции карантина можно бороться с демографическим кризисом.

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», – приводит его слова РИА «Новости».

Зеленский также посоветовал гражданам общаться больше с детьми, читать книги и смотреть кино, пока в стране действует карантин.

На ваш взгляд Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса? Сообщу властям

Поговорю с ним лично

Буду держаться от него подальше



Кроме того, Зеленский призвал крупных украинских бизнесменов выделить государству 12-13 млрд гривен (около 450-500 млн долларов) на борьбу с распространением коронавируса. Он также сообщил, что на Украине не хватает тестов для определения заражения.

На прошлой неделе на Украине зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса – умерла 71-летняя женщина. Также скончалась гражданка Украины, находившаяся в итальянской провинции Брешиа.

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