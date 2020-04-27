Медведчук заявил об удалении посольством США сообщений о работе биолабораторий на Украине

Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных патогенов, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Посольство США удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами», – цитирует Медведчука пресс-служба партии.

Также он отметил, что ответ посольства на обращение партии - это «жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями, она заслуживает лишь презрения».

Ранее партия потребовала от руководства страны проверить деятельность 15 военных биологических лабораторий США на Украине, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний.

В парти заявили, что Международный научно-технический центр на Украине занимается проектами по созданию оружия массового поражения.

После этого посольство США в Киеве заявило, что американские биолаборатории работают на Украине законно в соответствии с международным соглашением 1993 года.