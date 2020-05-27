Грузия готова принять российских специалистов в лаборатории Лугара

Руководитель грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил о готовности Исследовательского центра общественного здравоохранения имени сенатора Ричарда Лугара принять российских специалистов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Приезжайте, посмотрите. Мы все покажем, мы транспарентны», – заявил он.

По его словам, высказанные накануне МИД России претензии по работе лаборатории Лугара «политически мотивированы и связаны с партнерством Грузии и США».

Как отметил Амиран Гамкрелидзе, «Россия завидует белой завистью, потому что до открытия этой лаборатории в Тбилиси Грузия отправляла некоторые материалы на исследования в Россию».

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что «несмотря на то, что Грузия не имеет никаких юридических обязательств перед Россией, мы готовы еще раз пригласить российских специалистов – не на двусторонней основе – а вместе с международными экспертами».

По его словам, аналогичное приглашение было направлено в 2018 году, чтобы Россия прислала в лабораторию Лугара экспертов в составе международной группы специалистов, но российская сторона «к сожалению, не приняла в этом участие».

Накануне в МИД России заявили, что Москва ждет от Тбилиси ответа на запрос о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами.

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», – говорится в заявлении.

Указывается, что российские эксперты должны посетить центр только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса, что позволит «обеспечить его реальную проверку».