Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара

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Изменит ли коронавирус график рабочей недели

Четырехдневная рабочая неделя подойдет далеко не каждому работникуФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Обсуждаются все более экзотические идеи о том, как будет устроена экономика и работа людей после окончания пандемии коронавируса. Одной из антикризисных мер может стать четырехдневная рабочая неделя, и ряд западных стран уже всерьез рассматривают такую возможность. Однако будет ли такой вариант полезен и эффективен для России? Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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              Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара

              26 мая 2020, 20:30

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Москва ждет от Тбилиси ответа на запрос о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, заявил МИД России.

              «Предмет нашей обеспокоенности – Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах», – говорится в сообщении на сайте МИД.

              Указывается, что у России есть данные о том, что Пентагон и аффилированные с ним структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования и оплачивают эксплуатационные расходы.

              «Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения – как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам», – говорится в заявлении.

              Отмечается, что российские официальные лица и грузинские эксперты и общественники неоднократно указывали, в частности, на то, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.

              «Что касается неких «неоднократных инспекций» Центра им. Р.Лугара, то нам известно лишь о его посещении 14-15 ноября 2018 года группой иностранных экспертов с заявленной целью «обеспечения транспарентности и повышения уверенности в соблюдении положений КБТО». Неоднократно предупреждали (в т.ч. и на этапе подготовки визита), что это мероприятие явно направлено на введение в заблуждение международного сообщества относительно подлинного статуса данного объекта», – отмечает МИД.

              Ведомство отмечает, что посещение Центра им. Лугара в Грузии российскими профильными экспертами пока не получается.

              «Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», – говорится в заявлении.

              Указывается, что российские эксперты должны посетить центр только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса, что позволит «обеспечить его реальную проверку».

              «Продолжим работать с Вашингтоном и Тбилиси на предмет получения внятных ответов на поставленные нами вопросы», – отмечает МИД.

              В начале мая посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет».

              Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.


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