Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара

Москва ждет от Тбилиси ответа на запрос о посещении Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, заявил МИД России.

«Предмет нашей обеспокоенности – Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Указывается, что у России есть данные о том, что Пентагон и аффилированные с ним структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования и оплачивают эксплуатационные расходы.

«Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения – как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам», – говорится в заявлении.

Отмечается, что российские официальные лица и грузинские эксперты и общественники неоднократно указывали, в частности, на то, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.

«Что касается неких «неоднократных инспекций» Центра им. Р.Лугара, то нам известно лишь о его посещении 14-15 ноября 2018 года группой иностранных экспертов с заявленной целью «обеспечения транспарентности и повышения уверенности в соблюдении положений КБТО». Неоднократно предупреждали (в т.ч. и на этапе подготовки визита), что это мероприятие явно направлено на введение в заблуждение международного сообщества относительно подлинного статуса данного объекта», – отмечает МИД.

Ведомство отмечает, что посещение Центра им. Лугара в Грузии российскими профильными экспертами пока не получается.

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», – говорится в заявлении.

Указывается, что российские эксперты должны посетить центр только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса, что позволит «обеспечить его реальную проверку».

«Продолжим работать с Вашингтоном и Тбилиси на предмет получения внятных ответов на поставленные нами вопросы», – отмечает МИД.

В начале мая посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.