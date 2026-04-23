Глава ЦСР назвал лидеров и аутсайдеров российской экономики

Глава ЦСР Смелов назвал лидеров и аутсайдеров российской экономики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смелов заявил, что сельское хозяйство, сектор услуг, фармацевтика и производство компьютеров оказались основными драйверами роста российской экономики, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в начале 2026 года выпуск в сельском хозяйстве увеличился на 0,7% в годовом выражении, чему способствовал рекордный урожай зерновых в 2025 году, ставший третьим по объёму за всю историю страны.

Потребительский сектор также демонстрирует позитивную динамику: оборот розничной торговли за январь-февраль вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а платные услуги населению увеличились на 2,7%. Эксперт объяснил этот рост неожиданно сильным увеличением реальных располагаемых доходов населения, которые в 2025 году выросли на 7,4%, в том числе за счет доходов по банковским депозитам.

В промышленности наиболее заметный рост зафиксирован в производстве компьютеров, электроники и оптики – плюс 7,3% в годовом выражении, чему способствовала господдержка импортозамещения. Производство лекарственных средств и медицинских материалов повысилось на 8,3%, а отрасль производства прочих транспортных средств – на 19,8%.

Смелов отметил, что основной проблемой для реального сектора стали падение спроса и дорогие кредиты, что связано с жёсткой денежно-кредитной политикой. В некоторых отраслях, таких как автомобильная промышленность, кризисные явления носят не только циклический, но и структурный характер: производство автомобилей снизилось на 14,4% за январь-февраль.

Эксперт заключил, что для преодоления отставания автопрома необходимо перейти от сборочной модели к созданию собственной конкурентоспособной продукции, что требует значительных инвестиций в технологии и повышение производительности.

