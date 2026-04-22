Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО

Tекст: Евгений Крутиков

Космическое ведомство США заявило, что поможет ФБР выяснить обстоятельства гибели и пропажи без вести специалистов, занимавшихся секретными проектами и ядерной физикой. В НАСА опасаются, что специалисты стали «жертвами преследований за свою работу».

По информации Fox News, с 2022 года при невыясненных обстоятельствах в США погибли или пропали без вести одиннадцать таких ученых. Сюжет приобрел и политическую окраску: в Белом доме подчеркнули, что администрация серьезно относится к подобным делам и активно взаимодействует с ФБР. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, в связи с обнародованием этих тревожных сведений вашингтонская администрация проведет официальное расследование. Делом занялся лично президент США Дональд Трамп.

Также свое расследование начал и американский парламент. Комитет палаты представителей по надзору начал расследование сообщений о таинственных исчезновениях или смертях по меньшей мере 10 ученых и исследователей, работающих в области ядерных или ракетных технологий в США, сообщает газета New York Post. В письме председателя надзорного органа Джеймса Комера говорится, что эти смерти и исчезновения могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности США и американскому персоналу, имеющему доступ к научным секретам.

Речь действительно идет о череде странных смертей и пропаж американских ученых и военных, которые имели отношение к критически важным программам изучения реактивных двигателей, дальнего космоса, астероидов, комет и к разработкам ядерного оружия. Некоторые из них напрямую имели отношение к изучению НЛО, хотя и не все. И не все были знакомы друг с другом, хотя это довольно узкое сообщество. Наибольшие потери понесли Лос-Аламосский национальный институт (ядерные исследования), Лаборатория реактивного движения (ЛРД, JPL в Калифорнии и непосредственно НАСА.

В частности, 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет неожиданно умер специалист НАСА Майкл Хикс. Причина смерти объявлена не была, что странно, потому что в таких случаях принято писать многочисленные некрологи. Хикс изучал строение астероидов и комет, а также активно участвовал в разработке программы по отклонению тех астероидов, которые могли бы потенциально угрожать Земле.

В июле 2024 года при невыясненных обстоятельствах скончался 61-летний Фрэнк Майуолд – сотрудник ЛРД и давний коллега Майкла Хикса. Как и в случае с Хиксом, причина смерти обнародована не была. В декабре 2025 года в своем доме в пригороде Бостона был застрелен директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (MIT) 47-летний Нуно Лоурейро.

В июне 2025 года во время пешего похода в Калифорнии пропала 60-летняя Моника Реза – директор группы обработки материалов Лаборатории реактивного движения НАСА. Она проработала в организации менее полугода и занималась разработкой сплава для ракетных двигателей. Она отправилась в горы с организованной группой, но неожиданно пропала буквально в нескольких метров от других членов группы. Тело так и не нашли, хотя активно искали.

В 2025 году с разницей в несколько недель пропали сотрудники Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL) – Энтони Чавес и Мелисса Касиас. 79-летний Чавес исчез 4 мая, а 54-летняя Касиас – 26 июня. Оба вышли из домов пешком, оставив машины, ключи, кошельки и телефоны.

История с пропажей Мелиссы Касиас весьма показательна. Она не ученая, а скорее администратор («ассистент по административным вопросам»). Ее муж, Марк работает там же в Лос-Аламосе суперинтендантом лаборатории, а она сама имела доступ ко всем секретным и техническим документам. Также у нее был жетон, открывающий доступ ко всем помещениям лаборатории.

Следствие показало, что Мелисса Касиас была в почти депрессивном состоянии из-за проблем в семье и с финансами. В день исчезновения она завезла дочери на работу бутерброды и сказала, что вернется домой, поскольку забыла пропуск. Последний раз ее видели на камерах наблюдения на соседней с домом улице.

Все ее документы и телефоны – рабочий и личный – найдены дома. Но в обоих телефонах была стерта вся информация, и они были сброшены до заводских настроек. Теоретически, это могла сделать и она сама. Только зачем? Никаких ее следов до сих пор не найдено.

16 февраля 2026 года на крыльце собственного дома был убит астрофизик Калифорнийского технологического института Карл Гриллмэйр. 67-летний ученый участвовал в миссиях космических телескопов НАСА и работал с инфракрасными телескопами для отслеживания астероидов. Также Гриллмэйр занимался изучением дальнего космоса. В частности, ему удалось изобрести технологию, якобы позволяющую улавливать наличие воды на расстоянии до 200 миллионов световых лет. Преступник найден, и ему предъявлено обвинение, но мотивы убийства до сих пор не установлены, хотя общий настрой полиции и ФБР – типичная попытка ограбления в сельской Калифорнии.

12 декабря 2025 года пропал без вести Джейсон Томас, исследователь биомедицинской компании Novartis. Его останки были обнаружены 17 марта 2026 года в озере недалеко от дома. Самоубийство ли это – точного ответа нет.

Несколько дней назад в Хантсвиле была найдена с простреленной головой 34-летняя Эми Эксридж. Она занималась исследованиями в области антигравитации, космоса и НЛО. Ее отец ранее работал инженером в НАСА. Затем она основала так называемый Институт экзотических наук.

Эксридж открыто говорила о своей работе, связанной с разработкой технологий управления гравитацией, и заявляла, что испытывает страх за свою безопасность. За несколько месяцев до своей гибели ученая сообщала о том, что ее преследуют, взламывают ее устройства, а также о так называемых «энергетических атаках», после которых на ее теле оставались ожоги. То есть, грубо говоря, она демонстрировала симптомы параноидальной шизофрении, но семья отказывается подтверждать ее диагноз.

Самым громким в этом ряду стало исчезновение отставного генерал-майора американской армии 68-летнего Уильяма Нила Маккасленда. Имя Маккасленда стало ассоциироваться с темой НЛО после того, как в 2016 году были опубликованы электронные письма Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В электронных письмах музыкант Том Делонг, основатель группы Blink-182 и организации, занимающейся изучением НЛО, несколько раз упоминает Маккасленда, утверждая, что тот консультировал его по вопросам раскрытия информации и помог собрать консультативную группу.

Исследовательская лаборатория ВВС США на базе Райт-Паттерсон, которой командовал генерал, по мнению некоторых, является местом хранения обломков, обнаруженных после крушения НЛО возле города Розуэлла. И хотя Пентагон эти слухи отрицал, многие американцы по-прежнему верят в легенду о пришельцах. В конспирологических версиях

утверждается, что именно Маккасленд был «хранителем» НЛО и вообще долгое время «курировал» это направление научных или околонаучных разработок и исследований. «Главный по тарелочкам». Правда, на пенсию генерал ушел еще 13 лет назад.

Как и Моника Реза, Маккасленд был в хорошей физической форме, увлекался горными походами и велосипедом. Примечательно, что в день исчезновения он надел походные ботинки, но не взял телефон, что странно для профессионального походника. Но при этом он взял с собой пистолет. К расследованию его исчезновения подключилось ФБР, которое, правда, утверждает, что это нормальная и обычная практика. Тут они лукавят. Поисками пропавших обычно занимаются местная полиция и общественность.

Жена исчезнувшего генерала Сьюзан сделала и вовсе шокирующее заявление: «У Нила нет особых сведений о телах инопланетян и обломках после крушения в Розуэлле, хранящихся в Райт-Патт. Кажется весьма маловероятным, что его забрали для извлечения из него очень устаревших секретов. Возможно, лучшая гипотеза: инопланетяне телепортировали его на свой материнский корабль. Однако сообщений о виде материнского корабля, парящего над горами Сандия, не поступало». Возможно, у нее такое странное чувство юмора, а американские СМИ просто не разглядели в ее словах сарказма. Все, что на данный момента удалось найти по делу генерала Маккасленда, – старая летная куртка.

Что объединяет этих людей, помимо специфических и секретных мест работы и особой сферы применения их знаний?

Некоторые из них действительно были знакомы друг с другом по работе или научной деятельности, но не более того. Несколько человек, выходя из дома, чтобы исчезнуть, взяли с собой оружие, но не взяли телефон и документы. Обычно это считается косвенной уликой подготовки к самоубийству.

Некоторые были заядлыми туристами-походниками с большим опытом и следили за своим здоровьем. Двое (Грилламэйр и Нуно Лоурейро) были убиты в своих домах при типично криминальных обстоятельствах. В убийстве ядерщика Лоурейро в итоге обвинили его бывшего одноклассника по фамилии Валенте, но вопросы все равно остались.

То есть все эти события объединяет исключительно сфера деятельности фигурантов и сопряженная с ней конспирология. И даже сфера деятельности, если посмотреть внимательно, у всех была разная. В списке и ученые-ядерщики, и специалист по металловедению, и астрономы, и откровенные конспирологи на грани шарлатанства (Эксридж), а также отставной военный. Не говоря уже о Мелиссе Касиас, которая и вовсе работала завхозом, правда, на секретном объекте.

Если бы не ажиотаж вокруг личностей, погибших и пропавших, то эти дела никто и никогда в здравом уме не объединил бы в одно расследование.

Есть мнение, что всю эту череду трагических событий администрация Трампа начинает эксплуатировать в собственных политических целях. Тема НЛО зародилась в США, это элемент местного фольклора, и до сих пор многие американцы всерьез увлекаются внеземной тематикой и сопряженной с ней конспирологией. Переключить на все на это внимание общественности, чтобы она поменьше думала о войне против Ирана и прочих странностях правления Дональда Трампа, для администрации Белого дома было бы весьма заманчиво.

Скорее всего, «череда смертей и исчезновений» – типичный информационный пузырь, фикция для отвлечения внимания публики. Наверняка через полторы-две недели даже ФБР станет понятно, что связать воедино все эти события невозможно. Дело тихо спустят на тормозах, место этого информационного пузыря займет какой-то новый. А там мало ли: вдруг действительно генерал Маккасленд сидит сейчас на корабле инопланетян и посмеивается над всеми, включая Дональда Трампа.