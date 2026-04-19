  • Новость часаРазлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе после атаки ВСУ локализовали
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бывший военный летчик нацелился на болгарскую олигархию
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    Лукашенко: Мой сын поступил в Пекинский университет
    Премьер Малайзии Ибрагим выразил интерес в покупке нефти у России
    Грушко заявил о скором ответе России на вызовы НАТО в Арктике
    Tasnim сообщило о задержании четырех шпионов США и Израиля в Иране
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МО: ВС России уничтожили более 1200 бойцов ВСУ за сутки
    Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    Илья Ухов Илья Ухов Почему важно помнить о геноциде советского народа

    Уроки истории важны, поскольку сквозь них, как сквозь увеличительное стекло, видна общая картина происходящих прямо сейчас событий на Украине, ставшей полигоном по уничтожению русских.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Как эволюционировал Красный космос в доспутниковую эпоху

    Как Красный космос в сталинской фантастике «ближнего прицела» перешел к философским проблемам? Чтение советских научно-фантастических текстов 1950-х годов наглядно демонстрирует, как социальные изменения в СССР влияли на образ будущего в его технологическом и человеческом измерении.

    19 апреля 2026, 16:24 • Новости дня

    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США

    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие полторы недели представить подробные ответы по делу о череде загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами в космической, ядерной и оборонной сферах.

    Как пишет Fox News, по словам Трампа, Белый дом уже провел специальное совещание по этим вопросам и «надеется на случайность», хотя считает ситуацию «довольно серьезной», передает РБК.

    За последние четыре года в США без вести пропали и погибли 11 ученых, имевших доступ к особо секретной информации. Среди них – 34-летняя Эми Эскридж из Хантсвилла, работавшая над антигравитационными технологиями. Она скончалась в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако детали дела не разглашались, что вызвало волну подозрений и конспирологических версий. Эскридж ранее заявляла, что ее жизнь находится в опасности, а также говорила о домогательствах, угрозах и попытках саботажа после сообщений о прорыве в исследованиях.

    В числе исчезнувших и погибших – бывший генерал-майор ВВС Уильям МакКасленд, который занимался сверхсекретными проектами и руководил объектом, связанным с материалами об НЛО, а также ученые NASA и подрядчики, работавшие в смежных сферах. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что известно о случаях смертей и исчезновений сотрудников и сейчас ведет проверку совместно с ФБР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пообещала, что власти тщательно изучат все эпизоды.

    На данный момент власти не подтверждают наличия прямой связи между этими смертями и служебной деятельностью ученых, а материалы расследований не содержат доказательств, что гибель Эскридж могла быть связана с ее исследованиями. Тем не менее загадочные обстоятельства этих дел продолжают привлекать внимание общественности и СМИ, отмечает Mediaite.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    16 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал желание Трампа «забрать всю нефть» в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Дональда Трампа о планах США забрать нефть в разных странах, назвав такие намерения нереалистичными.

    Никто не даст президенту США Дональду Трампу «забрать всю нефть везде», заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Политик прокомментировал недавние высказывания Трампа, который в марте выразил желание забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, а также намекал на возможность захвата острова Харк – главного иранского центра экспорта нефти.

    На заседании экспертного совета Медведев отметил: «Вот как один товарищ из-за океана говорит: «Мы придем и заберем всю нефть». Хотя, во-первых, кто ему даст там забрать всю нефть везде. Но тем не менее хочется, и вот человек говорит. Ну много чего говорит».

    Он подчеркнул, что подобные заявления остаются словами и вряд ли получат поддержку на мировой арене.

    Высказывания Трампа вызвали широкий резонанс, учитывая напряженные отношения между США и рядом стран Ближнего Востока.

    Российские политики регулярно критикуют подобные инициативы, считая их нереалистичными и опасными для глобальной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, ссылаясь на личное заверение Си Цзиньпина.

    Ожидание дипломатического прорыва вызвало резкий рост мировых фондовых рынков и стабилизацию цен на энергоносители. Вашингтон обвинил кубинские власти в соучастии отправки тысяч граждан для участия в спецоперации на стороне Москвы.

    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    17 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Трамп прокомментировал российские удары по Киеву

    @ Salwan Georges/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал масштабные удары российских военных по целям в Киеве, пишет Guardian.

     Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о своей реакции на удары, американский лидер заявил: «Я думаю, это ужасно», – пишет Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что небо над Киевом после серии взрывов затянуло густым черным дымом.


    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    17 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    @ U.S. Navy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на открытие для судоходства Ормузского пролива, американская морская блокада портов Ирана сохраняется.

    Глава Белого дома подчеркнул, что блокада будет снята только после полного выполнения сделки между США и Тегераном, передает РИА «Новости».

    По словам президента США, процесс реализации соглашения «должен пройти быстро, поскольку большинство его пунктов уже согласованы сторонами».

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    Напомним, соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном вступило в силу.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    17 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы «согласился на все» в ходе переговоров с Вашингтоном.

    По его словам, Тегеран принял все условия, однако подробностей и официальных подтверждений этого заявления он не предоставил, передает РИА «Новости».

    «Они (Иран) согласились на все», – заявил глава Белого дома беседе с журналисткой телеканала News Nation.

    В воскресенье в Исламабаде завершился третий раунд консультаций между делегациями Ирана и США, переговоры продолжались 14 часов.

    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США.

    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    18 апреля 2026, 00:29 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что между Вашингтоном и Тегераном осталось мало существенных противоречий, однако их предстоит устранить, следующие переговоры должны пройти в столице Пакистана.

    Между Вашингтоном и Тегераном могут еще оставаться значимые разногласия, но их немного, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик заверил, что Соединенные Штаты прекратят блокаду морских портов Ирана сразу после заключения двумя сторонами договоренностей об урегулировании конфликта. Он добавил, что переговоры продолжаются и будут идти в течение выходных.

    В интервью телеканалу ABC News Трамп исключил возможность проведения диалога где-либо кроме Исламабада. Он пояснил, что не заинтересован направляться в страны, которые не помогли.

    Второй раунд переговоров может пройти в ближайшие выходные, в состав делегации могут войти спецпосланник президента Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

    Ранее Трамп заявил о принятии Ираном всех условий Вашингтона.

    Также он сообщил, что США и Иран якобы собираются совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики.

    18 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Испанию за «ужасающие финансовые показатели»

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США возмутился катастрофическим состоянием испанских финансов, упрекнув Мадрид в нежелании выделять средства на нужды Североатлантического альянса и собственную армию.

    Президент США обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в стране обстоят плохо, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на финансовые проблемы европейского государства.

    «Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!» – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

    Ранее, 1 апреля, Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО. Это произошло после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Реакцию союзников он назвал несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые делают все, чтобы ее не оказывать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пообещал наказать Испанию за нежелание увеличивать оборонные расходы. До этого политик предложил вышвырнуть Мадрид из Североатлантического альянса из-за низких военных трат.

    В прошлом году глава Белого дома потребовал повысить взносы европейских союзников до 5% ВВП.

    17 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Судья остановил строительство бального зала в Белом доме

    Tекст: Мария Иванова

    Строительство роскошного бального зала стоимостью 400 млн долларов в комплексе Белого дома временно остановлено после решения федерального суда Вашингтона.

    Федеральный судья Ричард Леон из Вашингтона запретил любые надземные работы по возведению нового бального зала Белого дома, пишет Sky News.

    Разрешение сохранено только для подземных работ по строительству бункера и других объектов, отнесенных к «объектам национальной безопасности» на месте снесенного Восточного крыла.

    Дональд Трамп в ответ в соцсетях назвал судью «Trump hating».

    Президент США обвинил Леона в том, что тот якобы подрывает национальную безопасность и стремится затормозить или сорвать реализацию «великого подарка Америке».

    Правительственные юристы настаивали, что проект включает ключевые защитные элементы от угроз с воздуха, в том числе от беспилотников, баллистических ракет и биологических угроз. Однако судья указал, что трактовка властями его предыдущего распоряжения как разрешающего весь проект «от начала до конца» не соответствует смыслу решения.

    Национальный траст по охране исторического наследия, оспоривший проект еще в декабре, приветствовал постановление суда. Администрация Трампа намерена обжаловать решение в Апелляционном суде округа Колумбия. Ранее в этом месяце Леон уже запрещал строительство без одобрения Конгресса, но спустя несколько дней Национальная комиссия по планированию столицы одобрила проект на федеральной территории.

    Если проект будет завершен, бальный зал площадью около 8,4 тыс. кв. м, рассчитанный максимум на 999 человек, станет крупнейшим архитектурным изменением Белого дома за более чем 70 лет. По словам главы Белого дома, строительство зала финансируется частными пожертвованиями, тогда как создание бункера и обновление систем безопасности оплачивается из государственных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская некоммерческая организация National Trust for Historic Preservation подала в федеральный суд иск о приостановке строительства нового бального зала в Белом доме.

    Демонтаж восточного крыла Белого дома для строительства большого бального зала вызвал протесты у демократов и защитников исторического наследия.

    Ранее бригады строителей приступили к сносу восточного крыла Белого дома ради возведения нового бального зала.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    17 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, и призвал остановить президента США любыми средствами.

    Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

    «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

    В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

    Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

    Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.

    Главное
    Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Эксперт объяснил подоплеку массовой бойни в Киеве
    Названы способы Фицо прилететь в Москву в обход Прибалтики
    Мадьяр анонсировал соглашение с ЕС для разморозки средств
    Робот превзошел мировой рекорд человека в беге на 1500 метров
    Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме

    Морская блокада приземлила самолеты

    Европейские авиакомпании и аэропорты могут оказаться без авиационного топлива уже в июне, если ситуация с блокировкой Ормузского пролива не разрешится окончательно. Запасов керосина европейцам хватит всего на шесть недель, оценили в МЭА. Первые признаки дефицита уже налицо: авиакомпании отказываются от ряда маршрутов. Азиатские и ближневосточные перевозчики тоже не в лучшей ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

    Кишинев объявил персонами нон грата нескольких членов командования оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье. Как заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, основанием послужило «незаконное нахождение военных на территории Молдавии». В экспертной среде ожидают дальнейших провокаций от молдавского руководства в отношении российских миротворцев. Чего добивается Кишинев и какими будут ответные действия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны

    Десятки единиц потерянной бронетехники и полный провал изначально масштабных планов – таким оказался результат начатой полтора месяца назад военной операции Израиля против Ливана. Какие цели ставил перед собой ЦАХАЛ и почему эта одна из лучших в мире военных структур потерпела столь обидное поражение? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие выплаты положены наследникам в 2026 году: полный список денег после смерти родственника

      После смерти родственника наследники могут получить не только квартиру или вклад, но и ряд денежных выплат – от пенсии и зарплаты до страховых компенсаций и налоговых вычетов. В 2026 году правила оформления части таких выплат изменились, а сроки обращения остались жесткими. Разбираемся, какие деньги можно получить, куда обращаться и как не потерять положенные суммы.

    • Сколько воды нужно пить в день в 2026 году: норма по весу, возрасту и советы врачей

      Сколько воды нужно пить в день – один из самых популярных вопросов о здоровье. Универсальной цифры не существует: норма зависит от веса, возраста, активности и даже климата. В 2026 году врачи все чаще говорят об индивидуальном подходе – и пересматривают правило «2 литра в день». Разбираемся, сколько жидкости действительно нужно организму, как рассчитать свою норму и какие сигналы подает тело при нехватке воды.

    • На кого выгоднее оформлять ипотеку в 2026 году: почему кредит часто берут на жену и сколько можно сэкономить

      При оформлении ипотеки многие ориентируются только на доход, но банки и страховые компании учитывают гораздо больше факторов. От того, на кого именно оформлен кредит – на мужа или жену, – может зависеть стоимость страховки, размер платежей и общая переплата за жилье. Разбираемся, почему в России ипотеку часто оформляют на женщину, есть ли в этом реальная выгода и в каких случаях такой выбор действительно помогает сэкономить.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации