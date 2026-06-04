Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.23 комментария
«Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
На Сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» ведут активные боевые действия, наносятся удары по ВСУ в районах Свободы, Линово, Писаревки и других населенных пунктов.
В Сумском районе российские военные продвинулись на 11 участках на расстояние до 800 м. Подразделения РХБЗ нанесли удары из тяжелых огнеметных систем по опорному пункту ВСУ на берегу реки Псел, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
В Краснопольском районе продолжаются лесные бои, ВСУ пытаются выстроить оборону, перебрасывая резервы к Краснополью.
На Харьковском направлении российские войска расширяют полосу безопасности. Штурмовые подразделения «Севера» наступают в сторону крупного логистического центра – поселка Казачья Лопань.
В результате боев украинские военные оставили позиции в лесопосадках около села Шевченко. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 200 м. На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись в лесных массивах около Нововасилевки.
«Северяне» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Слобожанского, Рубежного, Митрофановки, Ракитного, Старого Салтова, Черноглазовки и Харькова.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо боевиков ВСУ у Казачьей Лопани сдались «Северянам».
Военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски убили пенсионерку, остававшуюся в Казачьей Лопани в Харьковской области