Минобороны сообщило о потерях ВСУ свыше 1200 военнослужащих за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооружённые силы России продолжают проведение спецоперации на Украине, сообщает Минобороны в MAX. В Сумской области подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение силам ВСУ и теробороны в районах Мирополье, Бачевск, Толстодубово, Кияница и Будки. В Харьковской области уничтожены живая сила и техника нескольких украинских бригад, потери противника – более 195 военных, 12 автомобилей, станция РЭБ и 14 складов.

Группировка «Запад» продвинулась по переднему краю, атаковав формирования ВСУ и теробороны под Татьяновкой, Красным Лиманом, Маяками, Ильичовкой, а также в ряде населённых пунктов Харьковской области. Потери ВСУ достигли 210 военнослужащих, две бронированные машины американского производства, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, уничтожены два склада боеприпасов.

«Южная» группировка заняла более выгодные позиции, нанесла удары по девяти украинским бригадам в районах Константиновки, Новоселовки, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военных, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и пять орудий. Уничтожено пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.

В Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях подразделения группировки «Центр» нанесли удары по десяти украинским бригадам и штурмовому полку, уничтожив до 295 военных, бронетранспортер, семь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, поражая украинские подразделения под Коломийцами, Маломихайловкой, Гавриловкой (Днепропетровская область) и рядом населённых пунктов Запорожской области. Потери Украины составили до 290 военных, бронетранспортер, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.

Подразделения группы «Днепр» нанесли удары по трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 50 военных, две бронированные машины, 19 автомобилей, орудие и три станции РЭБ.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по объектам хранения и запуска дронов, транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, а также по местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами ПВО России были сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда американской системы HIMARS и 530 беспилотников самолетного типа. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 138 052 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 051 танк и бронированная машина, 1 709 реактивных систем залпового огня, 34 618 артиллерийских орудий и минометов, а также 60 208 единиц спецтехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Север» продвинулись на отдельных участках фронта до 650 метров. Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Бойцы группировки «Центр» освободили село Гришино в Донецкой народной республике.