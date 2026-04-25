  ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    США из мести превратят Испанию в неполноценного члена НАТО
    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лавров: Зеленский видит гарантии безопасности в продолжении войны
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Новый морской тральщик «Дмитрий Глухов» заложили в Петербурге
    Трамп признал необходимость возврата 159 млрд долларов незаконных пошлин
    Лукашенко пригрозил районным руководителям тюрьмой за плохое хранение удобрений
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    25 апреля 2026, 08:34 • Новости дня

    Штурмовики «Севера» заняли опорный пункт ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики группировки войск «Север» в ходе ведения активных боевых действий в Харьковской области заняли опорный пункт ВСУ, рассказал командир группы с позывным Пуля.

    Пуля сообщил, что штурмовики группировки войск «Север» заняли опорный пункт украинских военных в Харьковской области, передает РИА «Новости». По его словам, основная задача заключалась в зачистке окопов и передаче их основной группе для последующего закрепления и улучшения позиций на случай атак со стороны противника.

    Командир отметил: «Выполнили поставленную задачу, заняли опорный пункт, зачистили его, уничтожив более 10 военнослужащих ВСУ». Перед началом штурма бойцы отрабатывали действия на основе разведданных, детально изучили карту местности и маршруты противника.

    Пуля пояснил, что перед выходом штурмовики еще раз обсудили с командиром все детали боевой работы и заранее продумали расположение огневых точек украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжила продвижение на Сумском и Харьковском направлениях. Российские подразделения нанесли значительный урон живой силе и технике противника. Штурмовые подразделения захватили позиции ВСУ с помощью беспилотников.

    24 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора

    Депутат Колесник: России нужно выбить цифровые инструменты влияния из рук властей Украины

    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинская сторона пыталась совершить теракт против руководства Роскомнадзора, чтобы запугать российское общество и дестабилизировать работу по созданию безопасного цифрового пространства для россиян, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ предотвратила теракт против руководителей РКН.

    «Украинские власти осознают удручающую ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения. Они теряют города и села, российские войска уверенно продвигаются на множестве участков фронта. Банковая решила ответить ударом по гражданскому населению. Таким образом, в глобальном смысле нынешняя попытка теракта – месть Киева за военные поражения», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Принимая во внимание выбранные для атаки фигуры, очевидно, что попытку теракта также можно считать в некоторой степени признанием того, что Россия побеждает Банковую и в информационном поле. Кроме того, этим покушением Киев пытался запугать руководство Роскомнадзора и дестабилизировать работу ведомства по созданию безопасного цифрового пространства для наших граждан», – продолжил депутат.

    Собеседник напомнил, что цифровые инструменты используются украинскими властями и их прокси для проведения диверсий в России, а также для финансового мошенничества в отношении граждан. «Безусловно, нам нужно расширять предупредительные меры, в том числе – повышать цифровую подготовленность россиян», – подчеркнул парламентарий.

    «Также думаю, России необходимо усилить борьбу с попытками влиять на наших граждан извне в информационной среде и еще полнее использовать инструменты контрпропаганды. Все это вкупе с деятельностью правоохранительных органов по пресечению терактов создает заслон от попыток Киева раскачать общество», – отметил спикер. «Цифровое пространство – это серьезное оружие, которое нам нужно окончательно выбить из рук украинских властей», – резюмировал Колесник.

    Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что 18 апреля российские правоохранители предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль при помощи взрывного устройства.

    В Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле были задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке преступления. Они были завербованы спецслужбами Украины через Telegram. Главарь группы – житель Москвы 2004 года рождения – при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

    В ходе обысков у террористов изъяли килограммовое самодельное взрывное устройство, гранату Ф-1, пистолет ПМ с глушителем, два газовых пистолета, рации. Также у злоумышленников обнаружили неонацистскую атрибутику, символику украинских военизированных формирований, а также инструкцию по вступлению в террористическую организацию, запрещенную в России.

    «Я состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги автомобилей сотрудников Роскомнадзора», – приводит РИА «Новости» слова одного из злоумышленников. «В марте 2026 года я вступила в чат, где предложила свою помощь в изготовлении листовок. Меня сделали администратором в группе, где готовилось покушение на замглавы Роскомнадзора», – рассказала другая фигурантка.

    Еще одна задержанная призналась, что администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников российских органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также в общении участники призывали к преступлениям против должностных лиц, в том числе поджогам.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

    «Поступающая в ФСБ России информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram, массово используемого противником для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и иных тяжких преступлений», – говорится в сообщении спецслужбы.

    По данным ФСБ, в 2025 году были привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к направлению более 2,5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала нынешнего года задержаны уже 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян. Газета ВЗГЛЯД объясняла связь между ограничениями в интернете и созданием безопасного контура для жителей России.

    25 апреля 2026, 06:28 • Новости дня
    Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге
    Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер.

    «По Екатеринбургу была совершена атака БПЛА. Поврежден жилой дом», – сообщил Паслер в Max.

    На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, эвакуированы 50 человек. В регионе введен режим «Ковер», воздушное пространство закрыто на всех высотах, активно работают системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован. ПВО уничтожила пять беспилотников над Воронежской областью.

    24 апреля 2026, 20:20 • Видео
    Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

    Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    24 апреля 2026, 14:06 • Новости дня
    Украина бросила дроны P1-Sun против российских «Гераней»

    Эксперт Шурыгин: Украина использует дроны P1-Sun против российских «Гераней»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины начали применять беспилотные летательные аппараты P1-Sun, так называемые «Писюны», для борьбы с российскими беспилотниками «Герань», заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Украина теперь использует беспилотники-перехватчики «Писюн» (P1-SUN) – юмор у них такой, запускаемые с самолетов Ан-28, для противодействия российским «Гераням», – написал специалист в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили об использовании российских беспилотников «Герань» в качестве носителей FPV-дронов. Российские барражирующие боеприпасы сбили украинский вертолет Ми-24 на южном направлении.

    Издание The War Zone сообщило об оснащении этих аппаратов переносными зенитными ракетными комплексами.

    24 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на предприятии в Калужской области после падения БПЛА
    Ликвидирован пожар на предприятии в Калужской области после падения БПЛА
    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

    Дроны были перехвачены силами ПВО над территориями Кировского и Дзержинского округов, а также на окраине Калуги, сообщил губернатор в Max.

    На место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС и специальная группа, которым удалось быстро ликвидировать возгорание.

    Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Серьезных повреждений гражданской и промышленной инфраструктуры также не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 11.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Ростовской областей, Республики Дагестан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    24 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые возможности российских беспилотников на оптоволокне в буквальном смысле сводят с ума украинских военнослужащих на линии фронта, рассказали в российских силовых структурах.

    Российские беспилотники, работающие по оптоволоконной связи, внушают настоящий страх украинским военным на передовой, передает ТАСС.

    Представитель российских силовых структур рассказал агентству: «Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне внушают страх противнику. Они повсюду… такой дрон может часами поджидать жертву, находясь на земле. Осознание того, что каждый твой шаг может привести к такому дрону, буквально сводит солдат ВСУ с ума».

    Собеседник также отметил, что украинские формирования испытывают панику не только из-за беспилотников, но и из-за других видов российского вооружения. По его словам, корректируемые и фугасные авиационные бомбы, которые на Украине прозвали «чугунным ужасом», сейчас активно применяются и способны уничтожать даже бетонные укрепления, что приводит к полной деморализации украинских военных на линии фронта.

    Особое внимание собеседник уделил применению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которую украинские военные прозвали «адской машиной». Он отметил, что при появлении залпа «Солнцепека» украинские силы в панике покидают свои позиции.

    По словам представителя силовых структур, ситуация на фронте меняется ежедневно, а психологическое давление на ВСУ только усиливается. Он подчеркнул, что страх перед российскими вооружениями стал не менее эффективным оружием, чем сами боевые системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новые тяжелые ударные FPV-дроны на оптоволокне «Провод». Британское издание The Times констатировало превосходство России над Украиной в производстве беспилотников. Вооруженные силы массово применили такие аппараты при освобождении Дзержинска.

    24 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой Севастополя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села, сообщила команда миссии.

    Автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, доставлявший продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села, был атакован вражеским беспилотником, передают «Вести».

    В результате атаки пострадали двое из четырех членов экипажа. Как отмечается в сообщении команды миссии, водитель Василий, обладающий знаниями в области тактической медицины, оказал пострадавшим всю необходимую экстренную помощь прямо на месте происшествия. После этого раненых эвакуировали в полевой медицинский госпиталь.

    По данным миссии, пострадавшая женщина была выписана на долечивание домой, а мужчина пока остается в госпитале. Поврежденный автомобиль гуманитарной миссии ожидает восстановление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле осколки сбитого беспилотника повредили пассажирский автобус в Севастополе. В марте в Запорожской области от удара дрона пострадали трое волонтеров гуманитарной миссии. В том же месяце из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб один местный житель.

    24 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    В МИД заявили о нежелании Киева и Европы урегулировать конфликт на Украине

    Мирошник заявил о нежелании Киева и Европы урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российский МИД отмечает отсутствие инициатив Киева и Европы по поиску политико-дипломатического решения украинского конфликта и отсутствие предложений по мирному урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Москва не наблюдает со стороны Киева и европейских стран действий, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Он отметил, с точки зрения России «окно возможностей – это достижение реальных подходов, реальной ситуации, при которой можно завершить конфликт в виде политико-дипломатического пути».

    «Пока ни со стороны Украины, ни со стороны Европы никаких подобных действий мы не видим», – заявил дипломат.

    Он также акцентировал, что европейские страны ни разу не предлагали варианта мирного урегулирования конфликта.

    Ранее российский посол во Франции Алексей Мешков заявил об отсутствии у Брюсселя реальных планов урегулирования украинского конфликта.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил нежелание Европы играть конструктивную роль в разрешении кризиса.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    24 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Танкисты Южной группы войск уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты Южной группировки на Константиновском направлении уничтожили технику ВСУ и живую силу, воспользовавшись грубой ошибкой противника, рассказал командир танка с позывным «Пуля».

    «Пуля» рассказал, что танкисты Южной группировки уничтожили технику и живую силу ВСУ на Константиновском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские военные допустили серьезную ошибку, попытавшись быстро занять позиции сразу на нескольких бронемашинах.

    По словам командира, информация о передвижении противника была получена от операторов беспилотников. «Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав», – рассказал «Пуля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие уничтожили бронемашину Hummer и пикап противника в районе Константиновки. Подразделения Вооруженных сил России ликвидировали на этом участке фронта наземный транспортный робототехнический комплекс. Операторы ударных беспилотников поразили два вражеских минометных расчета точными ударами дронов-камикадзе.

    25 апреля 2026, 07:57 • Новости дня
    ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 127 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Max, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей.

    Кроме того, беспилотники были ликвидированы в небе над Татарстаном и Крымом. Также ПВО отработала по воздушным целям над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом в Екатеринбурге. После атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге зафиксировано шесть обращений за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.

    24 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили два населенных пункта

    Tекст: Мария Иванова

    Контроль над Ветеринарным в Харьковской области и Гришино в ДНР был установлен российскими войсками за последнюю неделю, при этом украинские силы понесли значительные потери.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Ветеринарным в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял более 1,3 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего на этом направлении за минувшую неделю противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 бронемашин. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригад охраны генштаба ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1410 военнослужащих, 18 бронемашин, 20 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 20 бронемашин и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 1605 военнослужащих, 12 бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. ВСУ на этом направлении потеряли до 325 военнослужащих, четыре бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска освободили харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Зыбино в Харьковской области.

    До этого они взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области.

    24 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине
    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине
    Tекст: Мария Иванова

    С 18 по 24 апреля в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

    В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    За неделю ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки американской РСЗО HIMARS, пять боевых машин РСЗО «Ураган», «Град» и хорватской RAK-SA-12, а также три транспортно-заряжающие машины, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 50 управляемых авиабомб, восемь снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 2464 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 137 266 беспилотников, 656 ЗРК, 29 035 танков и других бронемашин, 1709 боевых машин РСЗО, 34 594 орудия полевой артиллерии и минометов, 60 079 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Черноморский флот потопил безэкипажный катер ВСУ.

    До этого ВС России поразили места подготовки к запуску дальнобойных беспилотников ВСУ.

    25 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Челябинскую и Ростовскую области

    Tекст: Антон Антонов

    В Челябинской и Ростовской областях зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили главы регионов Алексей Текслер и Юрий Слюсарь.

    Текслер сообщил в Max, что попытка атаки дрона была пресечена на одном из инфраструктурных объектов в Челябинской области. Губернатор отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

    Слюсарь в Max сообщил, что в Чертковском, Милютинском, Миллеровском, Неклиновском районах Ростовской области сбито около десяти дронов. По его словам, информация о возможных пострадавших и повреждениях на земле не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атакам БПЛА также подверглись ЕкатеринбургВоронежская и Калужская области.

    25 апреля 2026, 01:46 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять беспилотников над Воронежской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали пять БПЛА в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор Алекандр Гусев.

    По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и материального ущерба не зафиксировано. «Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» – сообщил Гусев в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения беспилотника в Дзержинском округе загорелось помещение производственного предприятия, пожар ликвидирован.

    25 апреля 2026, 05:53 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на рейсы в Екатеринбурге, Перми и Челябинске

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропортах Екатеринбурга, Перми и Челябинска временно ограничили рейсы, сообщает Росавиация.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Екатеринбурга (Кольцово), Перми (Большое Савино) и Челябинска (Баландино). Росавиация указала в Max, что такие меры требуются для обеспечения безопасности полетов.

    В то же время в аэропортах Краснодара (Пашковский), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения в аэропортах Краснодара (Пашковский), Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Чебоксар и Ижевска.

    25 апреля 2026, 07:40 • Новости дня
    Женщина госпитализирована после атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге

    Tекст: Антон Антонов

    После атаки БПЛА на дом в Екатеринбурге зафиксировано шесть обращений за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    В результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата жертв нет, как и пострадавших в тяжелом состоянии. В основном медики диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одна женщина госпитализирована, еще пять человек от поездки в больницу отказались, сообщил глава региона в Max.

    Жильцы поврежденного дома эвакуированы, им предложили разместиться в пункте временного размещения. С людьми работают специалисты МЧС и психологи. В регионе продолжает действовать режим угрозы атаки беспилотников.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил в Max, что у поврежденного дома в Екатеринбурге развернут оперативный штаб.

    «Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!» – заявил Жога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Свердловской области сообщил о повреждении жилого дома в Екатеринбурге из-за атаки беспилотника.

