После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счёт на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.0 комментариев
Захарова заявила о беспрецедентном вмешательстве Запада в выборы в Армении
Голосование за новый состав армянского парламента сопровождалось небывалым прессингом несогласных политических сил со стороны действующего руководства страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя прошедшие выборы в Армении, обратила внимание на беспрецедентное вмешательство западных стран в избирательный процесс.
«Беспрецедентное давление на оппозицию. С одной стороны, это то, что очевидно реализовывали в виде концепции власти Армении. И вмешательство со стороны Запада такое же, на мой взгляд, беспрецедентное для этого региона в контексте электоральных процессов», – подчеркнула дипломат в эфире радиостанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России предупредило о вмешательстве Евросоюза в армянские выборы.
Представители ОБСЕ зафиксировали серьезное давление на политических оппонентов власти.
Кремль отметил многочисленные нарушения в ходе прошедшего голосования.