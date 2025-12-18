  • Новость часаЛукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Группа «Восток» полностью освободила ДНР в своей зоне ответственности
    Лукашенко назвал диалог Белоруссии с США переговорами «сильного с сильным»
    Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию
    Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
    Герасимов сообщил о взятии 18 населенных пунктов в Сумской области
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Захарова: Освобожденный Купянск был и остается под контролем ВС России
    Лавров анонсировал открытие новых посольств в Москве
    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    9 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    76 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    9 комментариев
    18 декабря 2025, 18:00 • В мире

    Загадочное убийство ядерщика разрушает миф об американской науке

    Загадочное убийство ядерщика разрушает миф об американской науке
    @ Кадр из видео

    Tекст: Евгений Крутиков

    Оказалось, что работать физиком смертельно опасно не только в Иране, но даже в США – один из ведущих американских физиков-ядерщиков застрелен в собственном доме. Чем занимался погибший и почему это событие имеет значение не только с криминальной, но и с политической точки зрения?

    Директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (MIT) 47-летний Нуно Лоурейро был застрелен в своем доме в пригороде Бостона. Как уточнили правоохранительные органы, ученый был обнаружен с огнестрельными ранениями в понедельник поздно вечером. Полиция ведет розыск преступника. Мотивы нападения пока не установлены.

    Событие это экстраординарное до такой степени, что министр иностранных дел Португалии (убитый ученый был португальцем по национальности и работал в США приглашенным профессором в Массачусетском технологическом институте с 2016 года) Паолу Ранжел обратился по этому поводу к парламенту страны. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза опубликовал специальное письмо с соболезнованиями.

    Нуно Лоурейро занимался физикой плазмы. В Португалии есть свой собственный Институт плазмы и ядерного синтеза, откуда его и переманили в США. Лоурейро, выросший в центре Португалии, с детства мечтал стать ученым и считался гением. Он регулярно получал премии и входил в список 400 наиболее перспективных молодых ученых-физиков. Последнюю по счету премию ему вручал бывший президент Джо Байден.

    Центр науки о плазме и термоядерном синтезе представляет собой важный комплекс исследований в области чистой термоядерной энергии. Лаборатория разрабатывает технологии удержания плазмы и устойчивого производства энергии. Исследования под руководством Лоурейро способствовали пониманию процессов, которые могли бы сделать коммерческие термоядерные реакторы жизнеспособными.

    Грубо говоря, термоядерный реактор должен имитировать процессы, происходящие на Солнце, что в перспективе даст возможность получить практически неисчерпаемый источник энергии. Технология магнитного удержания плазмы (типа «токамак») пока экспериментальная, в мире есть только три реактора, которые более-менее ее используют (Россия, Китай и Франция). Проблема именно в технологиях удержания плазмы, которыми как раз и занимался Нуно Лоурейро, а также в разного рода металловедческих деталях.

    Гонка и конкуренция в термоядерной области очень сильны, поскольку технологии стабилизации плазмы могут открыть новую эру не только в энергетике, но и в исследовании дальнего космоса и в военной отрасли. По сути, это поворотная ступень на стыке науки и практики. Сейчас эта отрасль пиковая по перспективности наравне со сверхпроводимостью.

    «Термоядерная энергия изменит ход человеческой истории. Руководить исследовательским центром, который сыграет ключевую роль в этих изменениях, одновременно и почетно, и волнительно»,

    – говорил как-то сам Лоурейро.

    Научная деятельность Лоурейро была сконцентрирована на динамике намагниченной плазмы, ее турбулентности и магнитному присоединению. То есть это сейчас ключевая тематика для достижения прогресса в деле управляемого термоядерного синтеза. Кроме чисто научной деятельности Лорейро преподавал в аспирантуре MIT, его очень любили студенты.

    Если бы убийство ученого такого масштаба произошло, например, в Иране, практически сразу же возник бы «шпионский след». Исследования Лоурейро, конечно, непосредственно не привязаны к военной отрасли, но они имеют стратегическое – а значит, и военное значение в широком смысле этого слова. Может быть, даже с точки зрения разработки оружия на новых физических принципах. И если у Португалии перспектив таких разработок пока нет, то в MIT может разрабатываться практически что угодно. Не говоря уже о широких возможностях, которые дает обладание такой технологией для любой крупной корпорации.

    Сам MIT в шоке, а убийство Лоурейро потрясло и всю мировую академическую среду. Президент Массачусетского технологического института Салли Корнблут опубликовала письмо от имени всего университета, в котором выразила «глубокую скорбь» в связи со смертью Лоурейро.

    Никто из соседей примет нападавшего или нападавших не заметил. Бостонский Бруклайн – типичный американский благополучный зажиточный пригород с маленькими домиками с белой оградой. Камер наблюдения там по определению нет, кроме частных, и «цифровые данные» вроде как обрабатываются.

    Бруклайн считается районом со значительным еврейским населением. В результате многие, в том числе и в руководстве MIT, поспешили связать убийство Лоурейро со всплеском антисемитизма в период еврейского праздника Хануки.

    Да, щуплого и смуглого профессора в старомодных очках на большом носу теоретически можно было принять за еврея, да еще в темноте. Но район большой, дом Лоурейро на Гиббс-стрит, 9, не на отшибе, да и вообще акты на почве расовой ненависти обычно преследуют целью причинить как можно больший ущерб. А вот позвонить в дверь конкретного дома и произвести контрольный в голову открывшему дверь человеку, а затем успешно скрыться – это скорее расчетливое и спланированное убийство, а не преступление ненависти. Убийства с такими признаками в 1990-е годы квалифицировались как «заказные». А полиция округа Норфолк как воды в рот набрала, что не характерно для резонансного преступления, переполошившего всю академическую общественность.

    Есть, правда, данные, что расследованием параллельно занимается сразу несколько полицейских управлений, в том числе и специализированная полиция MIT. При этом школы и общественные здания в Бруклайне были переведены на усиленный режим охраны.

    Почти наверняка полиция, если ничего не получится по горячим следам (похоже, уже не получилось), будет расследовать сразу несколько версий, включая антисемитскую, а также личные мотивы. Но если речь все-таки в профессиональной деятельности Лоурейро, то потребуется вмешательство федеральных властей, чему всячески противится полиция института.

    В любом случае понятно, что убийства ученых, научная деятельность которых связана с критически важными технологиями, затрагивают уже не только Иран.

    Если это вопрос политический, то тогда никто из академической среды не может считать себя в безопасности. Если же речь идет о нездоровой конкуренции, то это более чем странно, поскольку Лоурейро можно было переманить в другой институт, корпорацию или даже в другую страну, а не убивать в собственном доме. Примечательно, правда, демонстративное молчание американской политической элиты, для которой, конечно, термоядерный синтез и теория плазмы – понятия очень туманные, но не понимать перспективу этих исследований они не могут.

    В конце концов это и политический вопрос. США и конкретно MIT считаются чрезвычайно привлекательными для ученых многих стран мира. Во многом с этим связана и резкая позиция руководства MIT и институтской полиции, для которых расследование этого преступления и обеспечение безопасности ученых становятся задачей первостепенной важности. В противном случае репутации MIT и в принципе Соединенных Штатов, как одного из лидеров мировой науки, могут быть поставлены под сомнение.

    Да и сама идея коммерциализации изучения термоядерного синтеза теперь теряет в весе, поскольку очевидно, что негосударственные научные учреждения не могут достойно обеспечить безопасность своих ученых. Получается, что все разговоры о «достойной и открытой среде», которыми десятилетиями заманивали в США перспективных ученых со всего мира, в том числе и Нуно Лоурейро, – всего лишь миф.

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    Полиция применила слезоточивый газ против фермеров в Брюсселе
    ЦБ решил взыскать убытки от блокировки активов с банков ЕС через российский суд
    Глава хабаровского рыбзавода объяснил, чем икра удивила Уиткоффа
    Девочка погибла после нападения стаи собак в Татарстане
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    Форвард магнитогорского «Металлурга» отсудил у бывшей жены полсумки Chanel

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Болгары наконец-то взбунтовались вовремя

    Болгария стала одной из семи стран Евросоюза, где правительство воспротивилось краже российских активов. Софию сподвигли к этому совместные действия двух сил – болгарского народа и Соединенных Штатов Америки, а в начале следующего года Болгария даже может получить свободную от русофобии власть. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Эстонская оборона стала зависеть от русского языка

    Эстонское военно-политическое руководство разрывается между связанными с русским языком противоречиями. С одной стороны, военные жалуются на призывников, которые говорят только на русском и не понимают эстонских команд. С другой, признано неверным решение вовсе не брать русских призывников в армию. Почему этот конфликт стал краеугольным для Сил обороны Эстонии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

